他的心已被你拿下？當12星座男愛上你的4個表現

愛一個人，會有什麼表現呢？願意為你花許多錢？願意為你花許多時間？這樣說都不準確。他如果有錢，為你花錢無可厚非；他如果沒錢，自然只能為你多花點時間。所以更準確的說法應該是：沒錢，卻願意為你花錢；沒時間，卻願意為你花時間。

愛的標準太多了，要看一個人愛不愛你，就看他願不願意把自己最稀有的資源給你，也就是「富人的時間，窮人的錢，和年輕人的前途」。

以下12星座的男人如果真的愛你，就會為你這樣做：

牡羊‧獅子‧射手

▶吵架之後會放軟姿勢，甚至主動認錯。

▶耐心瞭解你的喜好，認真學習如何跟你相處。

▶自然而然的為你做飯下廚，撐傘提包。

▶只要是你愛的，他即使不感興趣也會願意瞭解和學習。

巨蟹‧天蠍‧雙魚

▶不管怎麼吵架，都不會把分手掛在嘴邊。

▶你不喜歡的壞習慣，他說戒掉就戒掉。

▶為了兌現對你說過的承諾，越來越努力和上進。

▶就算接到前任哭著打來的電話，也毫不猶豫的掛掉。

金牛‧處女‧摩羯

▶捨得為你花錢，樂意主動交出經濟大權。

▶即使吵架也不會冷戰，及時溝通，優先處理你的情緒。

▶關心你的工作，照顧你的生活，結交你的朋友。

▶陪你做想做的事情，再無聊也不會覺得浪費時間。

雙子‧天秤‧水瓶

▶主動和異性保持距離，對別人的示好視而不見。

▶越來越依賴你，比起出去玩，他寧可跟你呆在家裡。

▶看到好吃好玩的都想買給你，想把一切好的都分享給你。

▶自然地跟你談論自己理想的生活，向你承諾一個美好的未來。

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