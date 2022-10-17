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本週「血型+生肖」財運TOP5 B型這生肖財運暴漲卻沒感覺？

聯合新聞網／ 綜合報導
不同血型生肖的人，本週的運勢也不相同。圖片來源／ingimage
不同血型生肖的人，本週的運勢也不相同。圖片來源／ingimage

新的一週到來，每個人也將擁有不同的財運走勢。日本網站「ananweb」最近就以血型與生肖分析，選出五種在本週財運最旺的組合。

第五名 血型O型+屬龍

這組合在本週極為安定。在購物之前，可以先確認一下自己家中的東西，或許就能找到同樣功能的替代品。不過若是一些當季能馬上用到的必需品，買了就能對生活產生巨大幫助。星期四是吉凶參半的一天，需要多加注意。

第四名 血型AB型+屬豬

值得多方嘗試的一週。像是開始下廚節省餐費、整理家中不要的東西拍賣、研究各家點數優惠、或是整理手中的合約帳單等等，透過這些行為來一點一滴累積財富。購物運則時機尚未來到，看看可以，但不需要急著花錢。

第三名 血型O型+屬狗

提升財運的關鍵字是「再生」。將陳舊的衣物、飾品或家具等等挖出來，賦予其嶄新的用途，或是嘗試DIY做點什麼，藉此省下荷包。如有無論如何都想購買的東西，可以多注意優惠訊息，就有機會以划算的價格得到想要的物品。

第二名 血型A型+屬蛇

這組合的人常常都是省錢高手，平時就頗受財神爺眷顧。平時一些幫助人的小小舉動，日後也很可能會得到數倍的回報。此刻為適合犒賞自己的時機，特別是在化妝品這項目，中意的品項有機會帶來事半功倍的效果。

第一名 血型B型+屬虎

人生難得財運暴漲的一週。即使自己沒有什麼特別的感覺，但卻能默默迴避掉許多錢財方面的意外，過著平凡而幸福的日子。若是想買一些較昂貴的商品，可以考慮在週末下手，有機會碰上極為划算的大優惠。

日本 財運

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