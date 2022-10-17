唐綺陽星座運勢週報：射手桃花在朋友圈 天蠍迎接命運翻轉
【唐綺陽星座運勢週報10/17-10/23】
星象影響：土星順行，火星停滯，土天四分，日金合相
土星順行，火星停滯，星盤中有17-19度、24-25.5度者，感受較強烈，面對生命中的課題，揮別過去向前走，衝突帶來的壓力將逐漸趨緩。土天四分，人際關係有所震盪，價值觀與利益的矛盾浮現，面臨需要選邊站的狀況。日金合相，在紛擾的人際關係中，珍惜患難見真情的朋友，多看見生活中的小確幸，藉以撫慰自己。
12星座個別運勢：
牡羊：事情跟想像中不同，感情流於內心戲
處女：忙於補救大小事，放輕鬆會更有魅力
天秤：過多的憂慮，當心影響健康與桃花
雙魚：放輕鬆把事情簡化，更能展現出可愛
金牛：適時接受他人支援，感情上要多點主動
雙子：成為他人的依靠，默默灌溉桃花
射手：工作中有貴人運，桃花機會在朋友圈
魔羯：凡事都要認真上心，相處上避免破壞氣氛
巨蟹：勇於求新求變，有機會就大方嘗試
獅子：不自我設限，感情付出要多斟酌
天蠍：迎接命運翻轉的機會，魅力大爆發
水瓶：工作充滿幹勁，主動出擊能幫助桃花
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