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唐綺陽星座運勢週報：射手桃花在朋友圈 天蠍迎接命運翻轉

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報10/17-10/23】

星象影響：土星順行，火星停滯，土天四分，日金合相

土星順行，火星停滯，星盤中有17-19度、24-25.5度者，感受較強烈，面對生命中的課題，揮別過去向前走，衝突帶來的壓力將逐漸趨緩。土天四分，人際關係有所震盪，價值觀與利益的矛盾浮現，面臨需要選邊站的狀況。日金合相，在紛擾的人際關係中，珍惜患難見真情的朋友，多看見生活中的小確幸，藉以撫慰自己。

12星座個別運勢：

牡羊：事情跟想像中不同，感情流於內心戲

處女：忙於補救大小事，放輕鬆會更有魅力

天秤：過多的憂慮，當心影響健康與桃花

雙魚：放輕鬆把事情簡化，更能展現出可愛

金牛：適時接受他人支援，感情上要多點主動

雙子：成為他人的依靠，默默灌溉桃花

射手：工作中有貴人運，桃花機會在朋友圈

魔羯：凡事都要認真上心，相處上避免破壞氣氛

巨蟹：勇於求新求變，有機會就大方嘗試

獅子：不自我設限，感情付出要多斟酌

天蠍：迎接命運翻轉的機會，魅力大爆發

水瓶：工作充滿幹勁，主動出擊能幫助桃花

星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢

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