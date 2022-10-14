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好運狂炸15天！10月下半「4生肖迎財運高峰」TOP1趁勢大賺一筆

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖／ingimage
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轉眼間10月已經過去一半，最近應該有不少人面臨「財運低迷」的感覺，認為運氣不佳，但是不要灰心，命理專家小孟老師點出了10月下半月有「4個生肖」運勢會逆轉，財運連旺15天，甚至連聊天都有辦法發現獲利好機會喔！快看你有沒有上榜吧！

第四名：豬

屬豬的人在下半月本業穩定發展的情況下，可好好的觀察身邊的生活小事，從民生用品到奢侈品、從地攤擺貨到高檔百貨，不管專不專精，只要你想賺錢，就連跟老闆聊個幾句，都能讓你發現獲利的好機會。

開運物：鈦金，招財貓

第三名：兔

屬兔只要不急不躁，循序漸進，採取穩扎穩打的策略，下半月就算事情發展不如預期，一切都能回歸正常軌道，如同天賜良機一般，時間到了就會出現好消息。遇到工作事業困難，有機會得到別人的幫助，化險為宜；遇到財運投資問題，也有可能得到朋友提醒，反倒大賺一筆。平常多幫助他人，重要時刻就會有人來為你解救。

開運物：LED用品，多肉植物

第二名：鼠

屬鼠的人接近下半月的時候，運勢開始明顯不同，你會發現貴人隨之而來，小人避走遠之，人氣逐漸攀升，自信心也顯著提升。不妨為自己多點打扮，增加魅力人緣，替自己的事業帶來好名聲，同時會更受歡迎，業績有可能因此忙到停不下來；職場工作者有望得到上司的幫助，只要彬彬有禮，多點謙虛，可望成為職場紅人，名利雙收，此時也可同心協力幫助他人，增加好人氣。

開運物：存錢筒，香氛

第一名：屬馬

屬馬的人在下半月，偏財方面會有好消息。此時不要有太多的負面想法，主動去找人了解投資的門路，也有可能會出現貴人來告知小道消息，多積極行動，不管是投資股市或是基金理財，能夠因為別人給的訊息，而趁勢大賺一筆，當然想一夜致富的也可抓準機會去購買彩券

開運物：白水晶，虎眼石

開運 職場 彩券

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