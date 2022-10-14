小孟塔羅：邊境解封！抽牌測你「出國運」如何？水土不服還是完美充電

隨著全球疫情趨緩，台灣宣布在10月13日放寬邊境，鬆綁防疫規定，入境改為「0＋7」，不再需要進行隔離。大家是否都悶壞了呢？終於可以開始規劃行程，與親朋好友一同出國走走了，好好增廣見聞或大啖美食吧！現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，解封後，我出國運如何？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Mali Publishing(Stray Cat Tarot)

A：情緒不佳。(月亮牌正位)

牌面的白貓佇立在山頂，身體正好處在月亮中央。

A：情緒不佳。(月亮牌正位)

這張牌表示你出國會遇到心情不好的事。例如：與同行的人發生摩擦，出現口角或心生悶氣。或是遇到服務差的店員，破壞掉原本愉悅的心情。甚至住宿環境不如預期，進而影響你的睡眠品質等等。小孟老師在此提醒你，提前做足功課避免踩雷，心情不好要懂得轉念與釋放，難得出國開開心心的才好。

B：發生意外。(高塔牌正位)

牌面的閃電將塔尖擊斷，兩隻白貓被火紋身墜落。

B：發生意外。(高塔牌正位)

這張牌表示你出國時會碰到意外事件。例如：天公不作美遇到惡劣天氣，影響已安排好的戶外行程。或水土不服引起的身體不適，像食欲不振、精神萎靡、腹瀉嘔吐等等。嚴重一點甚至會有血光之災。小孟老師在此提醒你，除了事先投保旅遊平安險外，也可到寺廟祈求旅途平安、逢凶化吉。

C：偏財運佳。(正義牌正位)

牌面的橘貓頭戴著皇冠，左方有秤子右方有寶劍。

C：偏財運佳。(正義牌正位)

這張牌表示你出國時會撿到便宜。例如：想買的東西有很不錯的折扣，加上匯率、免稅一來一往省下不少。或是在旅遊展、線路上搶到便宜機票，買到優惠的旅遊組合行程。甚至幫人代購賺點小錢補貼旅費。小孟老師在此提醒你，平時除了留意旅遊資訊外，更要確定好一同前往的人，畢竟大家的休假不見得相同。

D：享用美食。(魔術師正位)

牌面的白貓左手拿魔杖，左方有寶劍右方有木棒。

D：享用美食。(魔術師正位)

這張牌表示你出國時會有很棒的口福。因此，你會享用到許多好吃的食物。也許是富有特色的道地小吃；或者是平日鮮吃到的名貴食材，當美食搭配上異域美景，身心也同時被滿足了。小孟老師在此提醒你，仍要留意卡路里的攝取，不妨藉由飯店的健身房，跑步運動燃燒一下熱量。

E：充電舒壓。(審判牌正位)

牌面的天使白貓吹號角，埋在棺材的貓聞聲而出。

E：充電舒壓。(審判牌正位)

這張牌表示你出國會有很棒的收獲。當你再次踏入去過的城巿時，依舊會重捨那曾經的美好；而當你選擇不曾去過的地方，將為你帶來前所未有的體驗。想要忘卻煩惱還是找靈感呢？全由你所安排的旅程來決定。小孟老師在此提醒你，別將休假一股腦都給了旅行，畢竟收心也是需要一點時間。