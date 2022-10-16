殺破狼週運勢／金牛秘密戀情曝光 射手荷包大失血

殺破狼2022年10月17日～10月23日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，金星、太陽、水星齊聚感情宮位，與情感對象決定的事情都順利進行，雙方會以結婚為前提穩定發展。某些白羊座會先同居試婚，與對方的生活習慣合適，再決定成家。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到夥伴宮位的太陽、金星影響，努力付出的心血被他人剽竊，或是功勞被同事、上司整個據為己有，十分不愉快。某些白羊座則是被合作夥伴拖累，必須要收拾對方留下來的爛攤子。

旅遊運方面，在旅遊宮位的火星受到海王星影響，對於便宜的交通票券十分心動，卻因為一些顧慮而遲遲不敢行動，稍微猶豫幾分鐘，便宜的票券就被搶光了，感到十分懊惱。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到人際關係宮位的土星影響，購買昂貴的資產或理財商品，會太過倚賴業務員，將為數不少的資金交付給對方斡旋或下單，交易未成卻遲遲無法取回金錢，使你感到惱怒。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，太陽、金星、水星齊聚在工作宮位，辛勤工作會獲得應有的回報，可獲得為數不少的加班費或是業績鼓勵獎金。某些金牛座的表現受到客戶或上司的肯定，覺得十分有成就感。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的木星受到金錢宮位的火星影響，秘密戀情被發現，必須在戀情或是大筆賠償金之間作出抉擇。也可能被知情人士情緒勒索，必須付出許多金錢擺平不能公開於世的戀情。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到工作宮位的太陽與金星影響，希望計畫一趟海外旅行，工作單位卻不准你請長假，正與人事部門交涉中。某些金牛座則是被派駐在外地，水土不服想請調回國，卻沒人可接替職務，正在苦撐。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到海王星與木星影響，當心詐騙事件，有些熟識的人會利用你的弱點詐騙金錢。某些金牛座則是會希望花錢擺平一些麻煩的問題，付出的金額不少，卻不見成效。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，太陽、金星、水星齊聚戀愛宮位，與喜歡的人有更進一步的發展，雙方會有較親密的接觸，或是有許多交流機會。單身的雙子座，由於水星與在海外宮位的土星有良好連結，異國桃花旺盛，常被外國人搭訕。

本週須注意的部分

工作運方面，日蝕即將發生在工作宮位，職場中會有人事異動的不尋常氣氛，此時要當心被裁員，或是被調到比較辛苦的單位服務。正在創業當老闆的雙子座，目前經營的副業一直在燒錢，已經撐不下去，又感到有些不甘心。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到火星影響，無意義的交際應酬太多，感覺有些朋友品德不佳，會想與這些人劃清界線。某些雙子座則是被某個白目的人士惹毛，會極盡所能封鎖對方。

健康運方面，火星持續停留在命宮，體力耗損較快，每天都感到十分疲憊，當心過勞引發某些器官發炎，或罹患難以治療的疾病。此外需特別注意血光之災，容易發生意外傷害，一旦生病或受傷，會需要花很長的時間復健。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，木星持續在志業宮位行進，目前接掌的職務在工作領域中佔有極高的份量，最近也因此非常忙碌。雖然很想放假休息，但目前職場的狀況不能沒有你。當老闆的巨蟹座，業務量暴增，不斷需要出貨給客戶，不能間斷。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的海王星受到心靈宮位的火星影響，雖然很想出國旅遊，但因為心中有許多顧慮，同時工作十分忙碌，完全沒辦法訂出遠行的行程，實在很需要出遠門放鬆休息。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在家宅宮位的金星、太陽影響，與另一半會因為生活起居問題吵架。某些巨蟹座會與對方家人見面，對方家人的態度似乎不太友善。

金錢運方面，在財務宮位的土星持續受到在人際關係宮位的天王星影響，與某些人的財務糾紛進入訴訟程序，研究許多法律條文感到頭痛。某些巨蟹座一直被同儕團體情緒勒索，不斷貢獻金錢，卻不見對方有任何建樹。

獅子座：

整體運勢

旅遊運方面，太陽、金星、水星齊聚旅遊宮位，會計劃一個短期的旅遊行程，食宿都十分高級，讓你可以盡情享受高規格的旅程。某些獅子座則是因為工作需要到外地出差，差旅規格優渥，可在外獲得尊榮的待遇。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星持續受到天王星影響，另一半情緒或是身體狀況不穩定，會需要花很多耐心照顧，某些獅子座則是在婚姻關係、情感關係中感到弱勢，想離開對方，現實層面有太多複雜的問題必須依附對方。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到在遠行宮位的木星以及財務宮位的海王星影響，不要與某些朋友相約出去旅行，做了許多功課都會被對方否決，喜歡的行程也相差甚遠。同時不要合夥投資，會發生財務糾紛。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到溝通宮位的太陽、金星影響，與同事溝通不良，必須使用威脅性的言語讓對方瞭解事情的嚴重性，但你可能會選擇沈默。某些獅子座則是經常需要跑外務或出差，體力消耗較多，感覺疲累。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，太陽、金星、水星齊聚金錢宮位，木星持續停留在金錢宮位，戶頭現金充裕，會想為自己買些好東西，享受昂貴的美食。有投資習慣的處女座，在尚未虧損之前贖回標的，至少賺到一些零用錢。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星受到志業宮位的木星影響，工作過於忙碌，與喜歡的人相處的時間被稀釋，即便同居在一起，也會感覺已經很久沒有見到對方，甚至連約好要紀念的日子，都必須取消。

工作運方面，在志業宮位的火星受到財務宮位的木星與夥伴宮位的海王星影響，合作夥伴在財務方面交代不清，雙方會因此引發糾紛，甚至對簿公堂。受僱的處女座則因為被豬隊友拖累，必須收拾許多與金錢有關的爛攤子。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星持續受到土星影響，本來早早預定好的機票，會突然被航空公司取消，行程受到阻礙，或是受困在異地，一直無法回來。某些處女座想出國旅遊，卻因為工作太忙碌，遲遲無法決定行程。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，太陽、金星、水星齊聚命宮，會成為同儕之間倍受矚目的焦點，所說的言論都能招到許多人的好感。某些天秤座則是會獲得許多朋友送的禮物與祝福，人緣極佳。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星受到在遠行宮位的火星影響，暫時需要與情感對象遠距一陣子，每天靠著通訊軟體對話，卻無法擁抱對方，思念格外深切。單身的天秤座，容易尋求一夜情排解內心的空虛，當心招來爛桃花。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到遠行宮位的火星影響，會為了工作，需要到外地出差，或是被暫時派駐到海外的據點，感到水土不服。某些天秤座目前的工作不斷需要與異國人士溝通，對話有障礙，事務進行過程發生很多誤會。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到命宮的金星、太陽影響，某個家人不斷想掌控你的生活，或是雙方在鬧脾氣，正在冷戰中，甚至造成你賭氣離家出走，不希望自由受到限制。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星與在娛樂宮位的海王星以及在工作宮位的木星有良好連結，會不計任何代價，飛到海外看偶像的演唱會，或是到嚮往的地方旅遊打卡。某些天蠍座會因為工作需要到異地出差，順便遊覽當地。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星持續受到在財務宮位的火星影響，戀愛對象的財務狀況不佳，會向你借錢週轉，但金錢都有去無回。有小孩或寵物的天蠍座，孩子的健康狀況不佳，讓你十分憂心。

工作運方面，在工作宮位的木星受到財務宮位的火星影響，公司有積欠工資的情況，或是無故扣薪，可能需要尋求法律途徑討回公道。某些天蠍座因為過度忙碌，健康狀況出問題，卻無法請假休息。

金錢運方面，在財務宮位的火星受到木星與海王星影響，因為購買昂貴的物品，欠下大筆卡債、貸款，最近財務狀況有些入不敷出。有投資習慣的天蠍座，為了想翻本而將更多資金投入，虧損卻越來越多。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，太陽、金星、水星齊聚在人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，人情債有機會在此時還一還，會覺得人際關係的包袱變得比較輕。某些射手座則是在各種活動場合中十分耀眼活躍，會有許多人主動向你表示好感。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到在人際關係宮位的金星、太陽影響，會收到紅色炸彈，荷包又要大失血了。某些射手座會不斷花錢幫助較為弱勢的朋友，讓對方暫時渡過難關。

感情運方面，在感情宮位的火星受到家宅宮位的海王星與戀愛宮位的木星影響，兩人對於成家立業沒有共識，對方會因此有些不滿。某些射手座可能因為小孩或寵物養育的問題，與另一半吵架。

工作運方面，在工作宮位的天王星持續受到土星影響，工作型態變得比較複雜，不屬於你管轄的事情都需要應付，然而即便完成任務，卻被視為理所當然，覺得被公司或上司虧待。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，太陽、金星、水星齊聚志業宮位，工作效率加速，在職場承接的任務即將圓滿達成，大家都很滿意。但由於太陽與金星受到在命宮的冥王星影響，會有過勞的傾向，但至少目前執行的案件已進入尾聲。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星持續受到土星影響，與喜歡的對象在價值觀有很大的落差，對方有很多思考邏輯讓你覺得不可思議，雙方也因此會需要花很多時間磨合。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，工作十分過勞，同時家庭與職場兩頭燒，造成許多器官發炎，甚至需要動手術治療，這段時間要特別注意血光之災，容易發生意外傷害。

金錢運方面，土星持續在金錢宮位行進，會一直感覺錢不夠用，不斷有大量的資金外流，許多東西變貴了，感覺生活有些捉襟見肘。某些摩羯座則是對未來缺乏安全感，一直覺得現在的存款或任何保障都不足夠，花錢較為保守。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，木星持續停留在面試、考試宮位，想考國考的水瓶座，考運極佳，會有機會進入公家機關或公營事業服務。某些水瓶座轉換新工作很順利，會被大型的組織或公司錄取。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到溝通宮位的木星與在金錢宮位的海王星影響，與喜歡的人溝通不良，甚至因此發生爭執，特別是有關金錢方面的問題，對方似乎與你的價值觀有落差。

遠行運方面，在遠行宮位的金星與太陽受到冥王星影響，已計畫一趟海外的旅程，但機票實在太貴，一直猶豫不決，或是在觀望。某些水瓶座可能因為檢疫手續繁瑣，又需要隔離，無法請假去玩。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到火星影響，難以控制物質慾望，會花很多錢在追星、手遊課金、娛樂方面……等非必要性花費的事物上。有小孩或養寵物的水瓶座，會一直花錢在孩子身上。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，太陽、金星、水星齊聚財務宮位，趁著百貨公司週年慶的優惠購買到許多物超所值的折扣商品，並獲得喜愛的贈品。有投資習慣的雙魚座，投資標的一支獨秀，可在相對高點出脫，小賺一筆資金。

本週須注意的部分

家宅運方面，家宅宮位的火星受到木星影響，居住環境需要修繕，或是購買新傢俱，開銷非常驚人。某些雙魚座與家人會因為一些事件有疙瘩，甚至發生冷戰，不想與家人講話。

感情運方面，在慾望宮位的太陽與金星受到人際關係宮位的冥王星影響，與行為不檢點的人士儘量保持距離，以免被性騷擾。某些雙魚座容易空虛寂寞覺得冷，而找認識的朋友發生關係，可能因此造成雙方日後友情變得尷尬。

工作運方面，在命宮的海王星受到火星影響，家中太多雜事需要處理，工作進度緩慢，工作效率不太好。某些雙魚座對工作產生厭倦，會宅在家中，不想工作，想暫時休息一陣子。

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