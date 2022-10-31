回不去了？太被動容易錯過愛情的命格

我們常常用順其自然來對待感情中的空白與落寞，很多時候順其自然四個字變成了一種自我安慰的方式，甚至演變成了一種消極的人生態度。今天，科技紫微網和大家就從紫微斗數的角度，來聊一聊那些易因為感情上被動而錯過愛情的主星。

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巨門星：防備心強

面對愛情，巨門星通常會選擇先豎起警戒線，不讓陌生人隨意闖入，當然也很難選擇主動出擊，這樣理性對待愛情的結果常常會嚇跑桃花。想要獲得愛情的能力變強，首先得放下防備之心，主動走進愛情，這樣才會離幸福更近一步。

天機星：思多行少

天機習慣了隨便被動的感情模式，總把「緣分天注定」的話語掛在嘴邊。天機星不是不嚮往愛情，而是對感情思多行少，常常會想過頭，行動上自然較為游移不定。愛情從來就不是完美無瑕的，經不起你的仔細研究和推敲。

太陰星：追求和諧

感性的太陰太要求和諧，因此常常心有所喜，卻不敢主動追求，「得之我幸、不得我命」幾乎成了太陰一貫的感情觀。感情是需要努力爭取的，在愛情裡適當的保持競爭力還是很有必要的，否則易變成感情中的弱勢群體。

天梁星：害怕受傷

天梁心態保守穩重，落入夫妻宮時，對於愛情就變得小心翼翼，害怕受到傷害，所以遇到喜歡的人時，沒有勇氣主動出擊而是有逃避愛情的傾向，這樣很容易在感情中變成食物鏈的下層，把自己悲劇化，也會因愛苦惱。

天同星：顧忌太多

天同在夫妻宮，對感情雖有期望，渴望被人照顧的感覺，但卻不能積極爭取，講求緣分。因太注重人和，表白的話在心裡說了一遍又一遍，可是終究沒有勇氣說出口。這樣在獲取愛情的階段，就只有眼睜睜的看著別人成雙成對的份兒了。

在愛情裡，真正的順其自然應該是努力爭取後的順其自然。如果總是用順其自然和緣分去敷衍自己站在原地，是無任何進展的，現實只會殘酷地告訴你三個字-「太傻了」。

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