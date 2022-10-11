好意外！原來她都這樣 揭「12星座女子圖鑑」：天秤100％自戀、巨蟹是演技派
每個人追求不同的價值，因此反應出與眾不同的個性，不妨深入探討並了解內在自我的心聲，或許你也未曾發現自己真實的那一面，是如此逗趣又值得別無法拋棄。來了解不一樣的12星座女子圖鑑吧！
牡羊座女子圖鑑
●正能量爆滿，我是最好的
●有仇當場報，不留隔夜仇
●容易跌倒，也容易撞到人
●開心果，喜歡耍寶搞笑
●愛賴床，所以常遲到
金牛座女子圖鑑
●講話容易傷人，都怪自己太老實了
●做事謹慎，但是小事卻很糊塗喔
●愛幻想，這是生存的本能
●美食風向指標
●聰明內斂
雙子座女子圖鑑
●喜歡聰明人，真的不喜歡教不會的笨蛋
●容易被詐騙，雖然聰明，但容易相信人
●用情很深，只有愛人才知道妳的專一
●對朋友真心誠意
●小聰明非常多
巨蟹座女子圖鑑
●演技派，微笑和親切感都只是障眼法
●宮鬥戲裡的大贏家，外表柔弱卻是滿腦子計謀
●極度重感情，用情很深
●親切微笑是必殺技
●用溫柔控制全世界
獅子座女子圖鑑
●愛出風頭，全世界都知道妳被求婚
●各路人馬都認識，到處行俠仗義
●超狂的魅力，能照亮整個夜空
●健忘，有時容易忘記要幹嘛
●懂得各種超狂的炫耀技能
處女座女子圖鑑
●拖延症，要求多了點，只是想要達到完美境界
●生命力超強，再苦的環境都熬得下去
●很性感，可能會因危害到社會安定
●愛胡思亂想，想要更美好的一切
●喜歡自由
天秤座女子圖鑑
●親善大使，很適合擺平糾紛
●內斂的霸氣，卻顯得很溫和
●走在時尚的前端，快來學我吧！
●很能說服別人，最強的公關能力
●100%的自戀，因為我長的就是好看
天蠍座女子圖鑑
●超怕鬼，容易疑神疑鬼
●可以當個名偵探，很會利用資源
●極度的掌控慾，很愛自虐跟虐人
●偉人當中最隱密的女性
●最容易成為萬人迷
射手座女子圖鑑
●極度好運，始終懷疑別人的倒楣是不是裝的
●愛睡覺，再不睡就要趕下個行程了
●很誠實，因為很懶，懶得說謊
●很愛替人著想，是如此的大愛
●路痴，容易走錯路還搭錯車
摩羯座女子圖鑑
●工作狂，其實對任何事都容易上癮
●臭臉怪物，一直裝笑好煩
●喜歡擁抱，也極度敏感
●對美食沒有抵抗力
●心智極度的成熟
水瓶座女子圖鑑
●冷笑話冠軍，有些道理是人類不會懂得
●話題終結者，真的不知道要聊什麼
●異性朋友超多
●很渴望戀愛
●極度有創意
雙魚座女子圖鑑
●思考不順暢，有時腦袋常一片空白
●容易愛上人渣，常選錯人
●談吐不凡，常語出驚人
●很講義氣，知恩圖報
●浪漫症候群
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