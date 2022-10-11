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好意外！原來她都這樣 揭「12星座女子圖鑑」：天秤100％自戀、巨蟹是演技派

聯合新聞網／ 安妞星座
聯合報系資料照／記者余承翰攝影
聯合報系資料照／記者余承翰攝影

每個人追求不同的價值，因此反應出與眾不同的個性，不妨深入探討並了解內在自我的心聲，或許你也未曾發現自己真實的那一面，是如此逗趣又值得別無法拋棄。來了解不一樣的12星座女子圖鑑吧！

牡羊座女子圖鑑

●正能量爆滿，我是最好的

●有仇當場報，不留隔夜仇

●容易跌倒，也容易撞到人

●開心果，喜歡耍寶搞笑

●愛賴床，所以常遲到

金牛座女子圖鑑

●講話容易傷人，都怪自己太老實了

●做事謹慎，但是小事卻很糊塗喔

●愛幻想，這是生存的本能

●美食風向指標

●聰明內斂

雙子座女子圖鑑

●喜歡聰明人，真的不喜歡教不會的笨蛋

●容易被詐騙，雖然聰明，但容易相信人

●用情很深，只有愛人才知道妳的專一

●對朋友真心誠意

●小聰明非常多

巨蟹座女子圖鑑

●演技派，微笑和親切感都只是障眼法

●宮鬥戲裡的大贏家，外表柔弱卻是滿腦子計謀

●極度重感情，用情很深

●親切微笑是必殺技

●用溫柔控制全世界

獅子座女子圖鑑

●愛出風頭，全世界都知道妳被求婚

●各路人馬都認識，到處行俠仗義

●超狂的魅力，能照亮整個夜空

●健忘，有時容易忘記要幹嘛

●懂得各種超狂的炫耀技能

處女座女子圖鑑

●拖延症，要求多了點，只是想要達到完美境界

●生命力超強，再苦的環境都熬得下去

●很性感，可能會因危害到社會安定

●愛胡思亂想，想要更美好的一切

●喜歡自由

天秤座女子圖鑑

●親善大使，很適合擺平糾紛

●內斂的霸氣，卻顯得很溫和

●走在時尚的前端，快來學我吧！

●很能說服別人，最強的公關能力

●100%的自戀，因為我長的就是好看

天蠍座女子圖鑑

●超怕鬼，容易疑神疑鬼

●可以當個名偵探，很會利用資源

●極度的掌控慾，很愛自虐跟虐人

●偉人當中最隱密的女性

●最容易成為萬人迷

射手座女子圖鑑

●極度好運，始終懷疑別人的倒楣是不是裝的

●愛睡覺，再不睡就要趕下個行程了

●很誠實，因為很懶，懶得說謊

●很愛替人著想，是如此的大愛

●路痴，容易走錯路還搭錯車

摩羯座女子圖鑑

●工作狂，其實對任何事都容易上癮

●臭臉怪物，一直裝笑好煩

●喜歡擁抱，也極度敏感

●對美食沒有抵抗力

●心智極度的成熟

水瓶座女子圖鑑

●冷笑話冠軍，有些道理是人類不會懂得

●話題終結者，真的不知道要聊什麼

●異性朋友超多

●很渴望戀愛

●極度有創意

雙魚座女子圖鑑

●思考不順暢，有時腦袋常一片空白

●容易愛上人渣，常選錯人

●談吐不凡，常語出驚人

●很講義氣，知恩圖報

●浪漫症候群

星座

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