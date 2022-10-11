好意外！原來她都這樣 揭「12星座女子圖鑑」：天秤100％自戀、巨蟹是演技派

每個人追求不同的價值，因此反應出與眾不同的個性，不妨深入探討並了解內在自我的心聲，或許你也未曾發現自己真實的那一面，是如此逗趣又值得別無法拋棄。來了解不一樣的12星座女子圖鑑吧！

牡羊座女子圖鑑 ●正能量爆滿，我是最好的 ●有仇當場報，不留隔夜仇 ●容易跌倒，也容易撞到人 ●開心果，喜歡耍寶搞笑 ●愛賴床，所以常遲到

金牛座女子圖鑑 ●講話容易傷人，都怪自己太老實了 ●做事謹慎，但是小事卻很糊塗喔 ●愛幻想，這是生存的本能 ●美食風向指標 ●聰明內斂

雙子座女子圖鑑 ●喜歡聰明人，真的不喜歡教不會的笨蛋 ●容易被詐騙，雖然聰明，但容易相信人 ●用情很深，只有愛人才知道妳的專一 ●對朋友真心誠意 ●小聰明非常多

巨蟹座女子圖鑑 ●演技派，微笑和親切感都只是障眼法 ●宮鬥戲裡的大贏家，外表柔弱卻是滿腦子計謀 ●極度重感情，用情很深 ●親切微笑是必殺技 ●用溫柔控制全世界

獅子座女子圖鑑 ●愛出風頭，全世界都知道妳被求婚 ●各路人馬都認識，到處行俠仗義 ●超狂的魅力，能照亮整個夜空 ●健忘，有時容易忘記要幹嘛 ●懂得各種超狂的炫耀技能

處女座女子圖鑑 ●拖延症，要求多了點，只是想要達到完美境界 ●生命力超強，再苦的環境都熬得下去 ●很性感，可能會因危害到社會安定 ●愛胡思亂想，想要更美好的一切 ●喜歡自由

天秤座女子圖鑑 ●親善大使，很適合擺平糾紛 ●內斂的霸氣，卻顯得很溫和 ●走在時尚的前端，快來學我吧！ ●很能說服別人，最強的公關能力 ●100%的自戀，因為我長的就是好看

天蠍座女子圖鑑 ●超怕鬼，容易疑神疑鬼 ●可以當個名偵探，很會利用資源 ●極度的掌控慾，很愛自虐跟虐人 ●偉人當中最隱密的女性 ●最容易成為萬人迷

射手座女子圖鑑 ●極度好運，始終懷疑別人的倒楣是不是裝的 ●愛睡覺，再不睡就要趕下個行程了 ●很誠實，因為很懶，懶得說謊 ●很愛替人著想，是如此的大愛 ●路痴，容易走錯路還搭錯車

摩羯座女子圖鑑 ●工作狂，其實對任何事都容易上癮 ●臭臉怪物，一直裝笑好煩 ●喜歡擁抱，也極度敏感 ●對美食沒有抵抗力 ●心智極度的成熟

水瓶座女子圖鑑 ●冷笑話冠軍，有些道理是人類不會懂得 ●話題終結者，真的不知道要聊什麼 ●異性朋友超多 ●很渴望戀愛 ●極度有創意