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十二星座「秋天開運」該做的事 金牛要動一動、這星座得注意健康

聯合新聞網／ 綜合報導
想要在秋天開運，不同星座的人都有必須去做的事情。圖片來源／ingimage
想要在秋天開運，不同星座的人都有必須去做的事情。圖片來源／ingimage

有時想要出運，不能只是守株待兔，必須積極做出行動，才會得到好運的眷顧。日本網站「愛カツ」近來就分析十二星座的人，若是想在這個秋天開運，必須做出什麼事情。

牡羊座：打掃家裡

原先的好運勢可能會碰到一時瓶頸。為了儲蓄踏出下一步的能量，就先從打掃自我居家環境開始做起。

金牛座：運動

即使在繁忙的生活中，也別忘了多活動筋骨。可以平常趁購物時多走點路，除了保持健康之外，更有機會出現意想不到的遭遇。

雙子座：讀書

透過閱讀專業書籍，增長自我新知，學習的新東西很可能就會在許多場合派上用場，在事業方面一飛衝天。

巨蟹座：學習外語

在這個秋天有機會到外頭走走，認識不同的世界。為此先增進一點外語能力，更增加旅行所帶來的收穫。

獅子座：克服弱點

既然想要開運，那麼好好正視、克服弱點自然是必要的。儘管這不簡單，不過越是能夠跨越障礙，所得到的運勢加持也越高。

處女座：改變形象

這個秋天正是改變自我的好機會，首先就從外觀做起，自然散發出不同氣場之後，思考和行動也會煥然一新。

天秤座：健康管理

要小心這個秋天的身體狀況。為了避免意外發生，平時就要做好健康上的管控。多攝取蔬菜水果等營養食物，並且充足休息提高免疫力。

天蠍座：投入興趣

如果有什麼喜歡的東西，不妨多花點時間在那上頭，自己也會因此增添許多魅力，連帶讓其他事情處理起來更順暢。

射手座：下廚

趁著秋天試著下廚看看，有機會挖掘出其中的有趣之處，更能增進自己的手藝，與親朋好友一同分享口福。

魔羯座：開小帳

將「工作用」和「平常生活用」的個人帳號分開，就能夠提升運勢，對工作和感情都有幫助。

水瓶座：儲蓄或活用金錢

手邊若是還剩下一些零頭，可以好好想該怎麼做有效的花費，要不然也能夠存起來，當作未來的預備資金。

雙魚座：再次挑戰

過去多少曾經碰過一時困難，而無法突破的障礙，為免感到有些可惜。不如就趁著現在重整旗鼓，再次迎向挑戰。

運勢 開運 星座

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