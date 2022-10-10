本週「血型+生肖」組合財運TOP5！A型加這生肖「好運強勢回歸」

新的一週開啟，每個人的運勢也將重新整理。日本網站「ananweb」近來就以血型與生肖分析，選出五個在本週財運最強的組合。

第五名 血型B型+屬牛

生來特別勤奮的牛年寶寶，這週將因為辛勤的工作獲得回報，像是一些額外的獎金或者加薪等等，讓人更有努力的動力。不過購買運吉凶參半，有可能會買到用不著的東西，因此在下手之前，最好先進行審慎評估。

第四名 血型O型+屬猴

本週財運關鍵在於「開口」。如果有想要的東西，不妨平時就在言談中大聲說出來，在運勢的加持下，或許就能得到意想不到的援助。另外也是自我投資的好時機，可以多方充實自己，但要小心假裝善意兜售不明物品及投資機會的人。

第三名 血型AB型+屬鼠

挑戰精神旺盛的一週。像是以「雞蛋別放在同個籃子」裡的原則，進行小額而多方的投資，藉此獲得意外的刺激感。購物的重點在「外觀」，特別是化妝品與點心類的，若是包裝順眼就千萬別錯過。

第二名 血型AB型+屬雞

雖然因為應酬的增加，會讓荷包有破費的感覺，不過這些花費都是對未來的投資，在不久的將來就能看到效應。多吃一點當季的食物，除了補充身體營養之外，對於財運的提升也有幫助。

第一名 血型A型+屬豬

好運強勢回歸的一週！原先想要卻沒得買，或者條件優渥的夢幻工作，都會在這時紛紛冒出來，千萬要把握住機會。抽獎運也在高檔，趁著外出購物時試試自我手氣，很可能就會招來勝利女神的微笑。