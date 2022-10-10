唐綺陽星座運勢週報：2星座亮眼「感情順遂」 射手職場卡關
【唐綺陽星座運勢週報10/10-10/16】
星象影響：水木在天秤，土天四分，金日逐漸合相，太陽與海冥有相位。
水木在天秤，人際關係感受到較大的動盪，面對不舒服的人事物，要以智慧應對，適時展現堅定立場，避免一味的退讓。土天四分，影響經濟與日常生活的節奏。金日逐漸合相，有機會遇到志同道合的夥伴，金牛座、天秤座令人為之一亮、感情頗為順遂。太陽與海冥有相位，眾人熱衷於藝術、療癒領域，關心慈善消息，為改變自己而行動，迎接劇烈的變化。
12星座個別運勢：
雙子：遇上複雜人事物，保持距離以策安全
巨蟹：避免過度敏感玻璃心，感情當斷則斷
天秤：為完美主義而困，可稍作打扮走出戶外
天蠍：需紓解身心壓力，處理不當情緒
射手：事業遇關卡難以抉擇，感情上要更積極
魔羯：容易感到資源欠缺，要對自己更有信心
水瓶：以自己感覺為主，別太在意他人看法
雙魚：計畫趕不上變化，因地制宜能幫助感情
牡羊：合作力量大，桃花來自交友圈
金牛：受肯定有加薪機會，需多擔待另一半
獅子：工作埋頭苦幹，感情中要多保持靈活
處女：創新的關鍵時刻，感情有機會重見曙光
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