盤點十二星座2022年內的巨大變化 牡羊有中獎運、這星座賦予重任

在2022剩下的兩個多月，或許還有著令人意想不到的事情，正在前方等著。日本網站「愛カツ」近來就分析十二星座，在2022年內會遭遇到什麼樣的巨大變化。

牡羊座

運勢極佳，即使碰到什麼困難也都能迎刃而解，無論工作還是私生活都能過得很愉快。財運也不錯，有彩券中獎的機會。

金牛座

可能會遭遇到難以預料的意外狀況。這時比起一個人煩惱，不如找信任的人一起討論解決。到一些會懷念過往的地方可以增加運勢。

雙子座

如果什麼計畫遇到不順，最好想辦法稍微變通，否則若是硬來，最後也容易得不到想要的結果。人際關係上的運勢不錯，不過財運上要小心，別做無謂的浪費。

巨蟹座

在良好的人際關係上持續廣結善緣，加深和大家的感情之餘，有困難時也能夠得到幫助。偶爾和重要的人一起用餐，或許會觸發意想不到的事件。

獅子座

做事認真、正義感高漲的時刻。雖然大致上算好事，但也要小心做事過於頑固，變得和他人水火不容，影響到人際關係和財運。

處女座

即使是不經意的情況下，自己曾經幫助過別人的地方，很可能得到相應或加倍的回報，以及周圍的好評價。

天秤座

在繁忙的工作中，必須找尋和私生活之間的平衡。若是碰到瓶頸，可以靠一些運動放鬆身心。好運勢則會帶來儲蓄的習慣。

天蠍座

近來的疲累將會完全消除，在冷靜思考之下，很可能取得重大突破。人際關係上運勢雖然不好不壞，然而若是積極應酬，也會增加自己的機會。

射手座

有機會被任命重要的工作。一開始可能會很緊張，不過只要發揮平常心，任何挑戰都能夠順利解決。重點在保持自己的風格，並和其他人協力合作，一同突破難關。

魔羯座

自己或許會有「沒有跟上」的感覺，不過若是能將負面情緒化為動力，就能夠打破眼前的逆境。財運方面，有可能遇到突如其來賺外快的機會，得到的錢比起存著，用於投資自我更為合適。

水瓶座

有機會背負起重大的責任。一開始雖然艱困，但若是求助於前輩等人，將能找到合適的處理辦法。儘管事情繁忙，不過人際關係的運勢相當好，有時必須在人情與工作上做出抉擇。

雙魚座

本身的幹勁高漲，非常適合迎接巨大的挑戰。重點在於自己有沒有下定決心，與其害怕著失敗的後果，不如積極設想成功後的藍圖，才不會浪費難得的機會。