快訊

國安基金112億元護了誰？ 除了台積電也有鴻海和「這檔」

【早晨財經速解讀】國安基金進場57天砸百億 外資回補有機會？

小孟塔羅：雙十節運勢出爐！抽一張牌測「哪方面會有好運」

聯合新聞網／ 小孟
本周末就是雙十節假期，不少民眾已經安排出遊行程。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
本周末就是雙十節假期，不少民眾已經安排出遊行程。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

10月10日為中華民國的國慶日，自1949年以來每年皆舉行慶典，總統府前廣場舉辦升旗典禮以及國慶慶祝大會，並有各式遊行及表演隊伍、國慶閱兵、國慶煙火施放表演。現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，雙十節，測你哪方面能獲得好運？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Célia Melesville(Boo Tarot)




A：發現寶藏。(權杖二正位)

牌面上的幽靈觸摸水晶球，球體顯示即將發生的畫面。

A：發現寶藏。(權杖二正位)
A：發現寶藏。(權杖二正位)

這張牌表示你將會挖到寶藏。例如：你喜歡的某個東西絕版已久，有人拋售也總是被人搶先一步，然而你卻能很幸運地購買到它。所以，除了三不五時在網路瀏覽外，也可以主動發佈許願的資訊喔！小孟老師在此提醒你，當你發自內心渴望想要時，就會像磁鐵般吸引到你身邊。

B：受到援助。(聖杯國王正位)

牌面上的幽靈頭戴著皇冠，手捧著愛心杯坐在寶座上。

B：受到援助。(聖杯國王正位)
B：受到援助。(聖杯國王正位)

這張牌表示你會有貴人的提攜。他們會在你遇到低潮或瓶頸時，適時的對你伸出援手給予幫助。例如：你因為工作的事情正困擾著，此時你的同事或主管拉你一把，協助你克服所面臨的障礙。小孟老師在此提醒你，請記得你並不是一個人，主動向他人尋求幫助才好。

C：內心豐沛。(聖杯一正位)

牌面上的幽靈提滿一桶水，空中出現一道美麗的彩虹。

C：內心豐沛。(聖杯一正位)
C：內心豐沛。(聖杯一正位)

這張牌表示你會有內心的喜悅。表面的喜悅總是稍縱即逝，而且極容易留下空虛感，例如：抽煙、喝酒、聚會等等。內在的滿足更像一種收穫，它會源遠流長的陪伴你，例如：閱讀、反思、靜心等等。小孟老師在此提醒你，接觸能幫助心靈成長的人事物。

D：目標達成。(聖杯七正位)

牌面上的幽靈看著販賣機，七個杯子裝著不同的東西。

D：目標達成。(聖杯七正位)
D：目標達成。(聖杯七正位)

這張牌表示目標有階段性達成。例如：你想嘗試執行168斷食法，過程中難免會跌跌撞撞，但你已漸漸適應並有小成效。或你想要養成運動的習慣，在被懶散或其他事干擾下，你仍找到合適的執行計劃。小孟老師在此提醒你，失敗為成功之母，教訓會帶來智慧。

E：外出走走。(權杖八正位)

牌面上的幽靈坐在骨頭上，末端噴射出向前推進氣流。

E：外出走走。(權杖八正位)
E：外出走走。(權杖八正位)

這張牌表示你會有很棒的旅程。因此，無論是久違的國外旅遊、出差，還是到外地去散心充電，甚至登山、露營、海邊或騎單車，都會有很不錯的經歷與收穫。小孟老師在此提醒你，為避免人多或車堵的情況發生，出遊前先做好相關功課、預約，還有路線的規劃會比較好唷！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小孟塔羅 國慶

延伸閱讀

雙十節後好運噴發擋不住！ 命理師：4生肖一路旺到2023

10月塔羅運勢占卜：水逆過了！即將迎來的好消息及轉變

本週「生肖+血型」財運TOP5 屬狗加這生肖將獲得財神爺眷顧

殺破狼周運勢／天蠍職場遭人眼紅 射手金錢財運良好

相關新聞

小孟塔羅：雙十節運勢出爐！抽一張牌測「哪方面會有好運」

10月10日為中華民國的國慶日，自1949年以來每年皆舉行慶典，總統府前廣場舉辦升旗典禮以及國慶慶祝大會，並有各式遊行及表演隊伍、國慶閱兵、國慶煙火施放表演。現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，雙十節，測你哪方面十全十美？

寒露後翻身？「這2大生肖」財運大開、事業豐收

「嫋嫋涼風動，淒淒寒露零。」不知不覺間，一年剩下四分之一，節氣也即將走到二十四節氣中的第十七個節氣：寒露（陽曆10月8日）。這時開始，天氣由涼轉寒，它會帶給我們什麼樣的體驗呢？科技紫微網接下來就從三個方面和大家聊聊！

每日星座運勢／天秤賣力工作也要 懂得忙裡偷閒

2022-10-07牡羊座短評：收穫豐厚。【整體運★★★★★】正在熱戀的朋友，今天有機會結束長跑，求婚成功的機率很高；如果工作能與娛樂、異性有關，財源更能滾滾而來；運氣並不是天天有，做好定存也是今天的

雙十節後好運噴發擋不住！ 命理師：4生肖一路旺到2023

為期3天的國慶連假(10/8-10/10)即將到來，轉眼間，2022年僅剩下2個月，命理專家小孟老師也指出，有4生肖自帶天命，包含財運、貴人運、工作運都旺到檔不住，從雙十節過後一路旺到2023年！分別是猴、蛇、雞、豬的朋友，看看你有沒有興趣上榜吧！

以為遇到緣分！10月「這幾類人」需注意爛桃花 別傻傻被騙了

有時候遇到了心儀的異性，以為是緣分到了，其實不過是爛桃花一朵，棄之可惜，食之卻又消化不良。討厭的是，對以下這幾個主星來說，十月還真是吸引爛桃花的時期，就跟著科技紫微網一起來看看都有誰吧！

周六「寒露」！ 命理師：4生肖轉運發大財、脫單機率高

10月8日正式進入寒露節氣，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，寒露代表深秋的到來，寒氣驟降時最容易舊疾復發，提醒大家要開始注意養生。不過，豬、猴、牛、兔四生肖運勢卻超旺，可以試試大樂透中秋百萬獎金或者最新一期槓龜的樂透、雙贏彩跟539。邱彥龍老師強調，除了財運跟工作運佳之外，這四個生肖寒露期間也有脫單機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。