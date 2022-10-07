小孟塔羅：雙十節運勢出爐！抽一張牌測「哪方面會有好運」

10月10日為中華民國的國慶日，自1949年以來每年皆舉行慶典，總統府前廣場舉辦升旗典禮以及國慶慶祝大會，並有各式遊行及表演隊伍、國慶閱兵、國慶煙火施放表演。現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，雙十節，測你哪方面能獲得好運？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Célia Melesville(Boo Tarot)

A：發現寶藏。(權杖二正位)

牌面上的幽靈觸摸水晶球，球體顯示即將發生的畫面。

A：發現寶藏。(權杖二正位)

這張牌表示你將會挖到寶藏。例如：你喜歡的某個東西絕版已久，有人拋售也總是被人搶先一步，然而你卻能很幸運地購買到它。所以，除了三不五時在網路瀏覽外，也可以主動發佈許願的資訊喔！小孟老師在此提醒你，當你發自內心渴望想要時，就會像磁鐵般吸引到你身邊。

B：受到援助。(聖杯國王正位)

牌面上的幽靈頭戴著皇冠，手捧著愛心杯坐在寶座上。

B：受到援助。(聖杯國王正位)

這張牌表示你會有貴人的提攜。他們會在你遇到低潮或瓶頸時，適時的對你伸出援手給予幫助。例如：你因為工作的事情正困擾著，此時你的同事或主管拉你一把，協助你克服所面臨的障礙。小孟老師在此提醒你，請記得你並不是一個人，主動向他人尋求幫助才好。

C：內心豐沛。(聖杯一正位)

牌面上的幽靈提滿一桶水，空中出現一道美麗的彩虹。

C：內心豐沛。(聖杯一正位)

這張牌表示你會有內心的喜悅。表面的喜悅總是稍縱即逝，而且極容易留下空虛感，例如：抽煙、喝酒、聚會等等。內在的滿足更像一種收穫，它會源遠流長的陪伴你，例如：閱讀、反思、靜心等等。小孟老師在此提醒你，接觸能幫助心靈成長的人事物。

D：目標達成。(聖杯七正位)

牌面上的幽靈看著販賣機，七個杯子裝著不同的東西。

D：目標達成。(聖杯七正位)

這張牌表示目標有階段性達成。例如：你想嘗試執行168斷食法，過程中難免會跌跌撞撞，但你已漸漸適應並有小成效。或你想要養成運動的習慣，在被懶散或其他事干擾下，你仍找到合適的執行計劃。小孟老師在此提醒你，失敗為成功之母，教訓會帶來智慧。

E：外出走走。(權杖八正位)

牌面上的幽靈坐在骨頭上，末端噴射出向前推進氣流。

E：外出走走。(權杖八正位)

這張牌表示你會有很棒的旅程。因此，無論是久違的國外旅遊、出差，還是到外地去散心充電，甚至登山、露營、海邊或騎單車，都會有很不錯的經歷與收穫。小孟老師在此提醒你，為避免人多或車堵的情況發生，出遊前先做好相關功課、預約，還有路線的規劃會比較好唷！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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