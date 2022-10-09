殺破狼週運勢／白羊身邊小人不斷冒出 雙魚經濟壓力緩解

殺破狼2022年10月10日～10月16日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星與木星有良好連結，可承接獨立作業的一份職務，沒有上司緊迫盯人，只需對客戶負責，相對而言自由度比較高。不過遇到的奧客也不少。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與金星、太陽有良好連結，雖然最近遇到很多討厭的小人，不過本週會遇到亦師亦友的人物，點破盲點，讓你對某件事情茅塞頓開。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，順行回感情宮位的水星又受到木星影響，雖然對方盡力補償與討好你，但自己心中有一道坎過不去，會不自覺地對交往對象發脾氣。情緒化的結果，可能讓對方失去耐心。

旅遊運方面，在旅遊宮位的火星持續受到海王星影響，出門遊玩，容易迷路或大塞車，旅遊興致全消，並身心俱疲。某些白羊座希望出國遊玩，但目前的政策與購買交通票券太亂，以至於難以決定出遊時間。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，會嘗試挑戰一個人出門旅行，到自己嚮往的地方打卡，雖然孤獨，卻別有一種浪漫。某些金牛座最近會與很多來自海外的人士往來，需要常常說外語交流。

工作運方面，在工作宮位的太陽與金星受到滿月能量影響，順行回工作宮位的水星受到木星影響，本週會結束一個案件或職務，某些金牛座會在此時跳槽或離職。未來是未知的，卻也充滿無限可能。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到海王星影響，會希望以小博大，用較少的成本獲得更多利益，然而越是想贏，花出去的錢會越多。同時，預期外的開支較多，最近最好保守理財為佳。

感情運方面，水星離開戀愛宮位，同時在心靈宮位的木星受到水星影響，原本以為可以復合的戀情，會因為雙方都進入忙碌階段，最後還是無疾而終，失去了好機會，只能將這份愛意繼續藏在心底。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，消費購物時，靈活運用信用卡紅利，可用划算的價格買到想要的東西。有投資習慣的雙子座，看到指數起伏不要太躁動，資金將會慢慢回本。

感情運方面，水星順行回戀愛宮位，與太陽、金星同宮，受到滿月的能量影響，與喜歡的人相處甜蜜，戀情會在此時塵埃落定。某些雙子座目前的關係有很大的爭議，必須離開某些朋友圈，才能和對方順利發展。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，會在此時離開一個團體，或與一些朋友漸行漸遠。某些雙子座遇到莫名其妙鬧情緒的親友，覺得很麻煩，會封鎖對方一陣子，不讓自己心煩。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到命宮的火星影響，工作量繁重，身體有過勞的傾向，注意健康。某些雙子座目前執行一項吃力不討好的案件，花了很多力氣，卻成效不彰。

巨蟹座：

整體運勢

家宅運方面，太陽、金星、水星齊聚家宅宮位，受到滿月能量影響，家宅修繕完成，丟掉一些不需要的東西後，家宅煥然一新。某些巨蟹座為了工作需求，必須離家或搬家，但很快就會找到適合的物件。

感情運方面，在感情宮位的冥王星與遠行宮位的海王星有良好連結，與另一半將規劃一個長途的旅程，到嚮往的地方遊覽、打卡。單身的巨蟹座會被外國人搭訕，異國桃花運旺盛。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，會在此時結束一個職務或是事業，轉換跑道，或跳槽到新的工作領域。某些巨蟹座職位會有異動，需要到較遠的地區工作，或是外派到海外。

健康運方面，在心靈宮位的火星受到海王星影響，對於某些事情感到莫名焦慮，睡眠品質不佳，會是心理疾病好發的高峰期，甚至因此影響到身體的自律神經方面。

獅子座：

整體運勢

旅遊運方面，太陽、金星、水星齊聚旅遊宮位，受到滿月能量影響，會在這段時間決定一個旅遊行程，訂好交通票券與住宿旅店，不久後就要出發。某些獅子座則是因為工作需求，需要出差一趟，差旅待遇十分優渥。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，重要的報告、作業會在此時完成，並要做簡報發表。某些獅子座的期中考成績揭曉，受到木星的庇佑，即便是不拿手的科目，也能跨越及格門檻。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星持續受到天王星影響，另一半狀況頻頻，身體狀況不佳，或是關係不太穩定，很多事情都需要靠你一肩扛，但自己的身心靈狀況也已到達極限。

工作運方面，在志業宮位的天王星持續受到土星影響，在職場受到上司打壓，同事霸凌，會是十分委屈的時期。正在創業當老闆的獅子座，與合作夥伴意見不合，事業無法自己掌控，感到沒安全感。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，同時太陽、金星、水星齊聚在金錢宮位，某筆分期付款的債務會因為收到餘裕的資金，提前清償，無債一身輕。某些處女座領到一筆獎金，會想放鬆一下，吃些昂貴的美食犒賞自己。

感情運方面，在感情宮位的海王星與冥王星有良好連結，與前任維持著藕斷絲連的關係，對方依然對你很體貼，需要花一些時間從朋友慢慢修復情感，才可以再度恢復往昔。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的海王星影響，由於同事或工作夥伴生病，或是故意偷懶，你必須承受更多的工作量，每天都需要加班趕工，身體耐受程度已到了極限。

健康運方面，土星持續在健康宮位行進，而木星持續停留在疾厄宮位，嚴重過勞工作許久，體能狀況每況愈下，體重一直增加，並有慢性疾病的症狀，須多注意健康問題。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，太陽、金星、水星齊聚命宮，有很多機會參與聚會以及各種活動，在各種場合都是受矚目的焦點。這段時間會收到許多禮物與祝福，甚至會有人對你表示好感。

工作運方面，水星在命宮順行，工作效率提升許多，處理事務所需的器材都修復完成，或是換新，用起來十分順手。在工作宮位的海王星受到遠行宮位的火星影響，某些天秤座需要到外地出差一趟。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，目前正在緊鑼密鼓地張羅婚事，有許多事情初步決定好了，然而伴侶或是親屬有太多意見需要整合，甚至與結婚對象鬧得不太愉快。某些天秤座則是會與喜歡的對象閃電分手，但事前早有預兆。

旅遊運方面，在遠行宮位的火星受到工作宮位的海王星影響，出遠門旅遊，會因為職場突發事件，臨時縮短行程，在外地需要辦的事務也必須在短時間完成。某些天秤座被派到海外出差，感到有些水土不服。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某件工作或職務在此時收尾，許多事務塵埃落定。某些天蠍座在此時會離職或跳槽，或是調整職務，調職到新的單位去，接受新的挑戰

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的海王星受到火星影響，與戀愛對象親密關係不協調，你或對方容易肉體出軌，尋求慰藉。有孩子或寵物的天蠍座，孩子身體狀況不佳，令你十分憂心。

金錢運方面，在財務宮位的火星相位不良，上網購物，當心受詐騙、個資外洩，可能需要尋求法律途徑解決相關問題。有投資習慣的天蠍座，投資標的指數一直下跌，帳面上嚴重虧損，甚至造成巨額負債。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，容易感染病毒，發高燒，或是造成某些器官發炎。注意血光之災，容易發生意外傷害，一旦生病或受傷會需要花較長的時間復健，出門在外也須注意人身安全。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，太陽、金星、水星齊聚人際關係宮位，會與許多重要的人士交流，在任何場合都十分討喜，甚至會有人對你表達好感，很多人都會站在你的立場為你著想。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，因為生活忙碌，沒時間逛街買東西，連上網購物都沒興致，不知不覺累積了一大筆資金。某些射手座會搶到市面上稀缺的物資，感覺自己很富有。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，外界會有些緋聞傳到你喜歡的對象耳中，造成對方對你產生誤會，無預警被對方封鎖。某些射手座會為了戀愛對象、小孩或寵物受到委屈，跟陌生人發生口角。

工作運方面，在工作宮位的天王星持續受到土星影響，職場突發狀況多，與同事溝通不良，很多委屈只能往自己肚裡吞。某些射手座則是常常需要跑外務，在外奔波，較為勞累，身體狀況也變得較為虛弱。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，水星、太陽、金星齊聚志業宮位，各種事務恢復順暢，並承接重要的案件，在職場上成為受人矚目的焦點。某些摩羯座在這段時間會短暫代理主管職，需要做出許多重要的決策。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，居住環境會重新整修，並添購新傢俱，生活煥然一新。某些正在尋覓新住所或是要買賣房地產的摩羯座，本週會塵埃落定。不過家人情緒不佳，在鬧彆扭，容易感到有壓力。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星持續受到土星影響，戀愛對象與自己經濟能力有落差，有很多資金都是自己在支付，某些摩羯座則是在追星、寵物、小孩身上花費太多金錢，自己的生活費卻有些拮据。

健康運方面，在健康宮位的火星持續受到在交通宮位的海王星影響，注意血光之災，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病。這段時間需特別注意交通安全，一旦受傷需要花很長的時間復健。

水瓶座：

整體運勢

學業運方面，滿月發生在學習宮位，報告與作業完成，並受到老師重視。考試運頗佳，不論是報考各種認證資格，或是應付各類大小試驗，成績都可跨越及格門檻，本週會收到成績單。

工作運方面，木星持續停留在面試、考試宮位，會面試許多適合自己的職缺，表現良好，很快就能收到錄取通知。需要報考公職的水瓶座，猜題準確，會通過考試門檻，進入公務部門服務。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星持續受到在金錢宮位的海王星影響，為了討好戀愛對象，不惜一切代價，希望能滿足對方的物質需求。單身的水瓶座在追星、寵物、小孩、娛樂……方面的花費較多，有些支出甚至是不必要的浪費。

交通運方面，在交通宮位的木星受到水星影響，駕駛車輛時當心與人發生行車糾紛，同時被開罰單的機率也較高。遠行在外的水瓶座，會因為一些因素受困在某個區域，可能會延遲幾日才能回家。

雙魚座：

整體運勢

金錢運佳，太陽、金星、水星齊聚財務宮位，同時滿月發生在金錢宮位，分期付款的債務得以清償，經濟壓力輕鬆許多，有投資習慣的雙魚座，會獲得可靠的內線情報，購入有發展潛力投資標的，短線可期。

感情運方面，太陽、金星、水星齊聚慾望宮位，在親密關係上需求量較高，對方也極盡所能滿足你，身心靈都感覺十分幸福。某些雙魚座則可能會由性而愛確認一段情感關係。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到海王星影響，居住環境受到討厭的鄰居干擾，甚至因此引發許多不愉快的糾紛。某些雙魚座與家人關係不佳，會很想搬出家庭自己生活。

工作運方面，在面試宮位的天王星持續受到土星影響，對於工作現狀不滿，一直在騎驢找馬，卻一直找不到適合自己的職缺。工作較穩定的雙魚座，與人溝通不良，不想說話，但因工作所需，不得不經常與人交談。

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