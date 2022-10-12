復合無望！3大星座「分手後絕不吃回頭草」天蠍毫不留情刪光光

感情上最常見的問題，就是劈腿、分手、和復合了。被分手的那一方，因為不懂得對方的心思，常常一面抱怨著對方的絕情，一面傻傻的期待復合。然而，那個絕情的人，雖然不一定是無情人，但是都有自己分手的理由。例如科技紫微網接下來要點名的這幾個星座，分手後就特別絕情，絕對不要指望他會想要跟你復合。你猜得到是哪些星座嗎？

摩羯座

摩羯是一個對自己非常負責的星座。摩羯座分手後的絕情狠心不是做給前任看的，而是做給自己看的。



摩羯們非常清楚，分手後將會伴隨一系列的難過、失落、後悔，而他們卻最不願意對自己示弱。自己意志消沉、鬱鬱寡歡的樣子，會令他們坐立難安。如果不做得決絕一點，可能需要很長一段時間才能走出負面情緒、進入新生活。因此，如果你看到一個剛失戀不久的摩羯像沒事一樣該吃就吃，該喝就喝，甚至表現得很有精神和活力，真的不必意外。



在摩羯看來，互相不打擾，不要再見面，不要再打聽，甚至不要再想起，對雙方而言，才是最快進入新生活的方法。

金牛座

金牛座的脾氣其實很兩極。外人很難想像，分手前性格溫和的金牛，分手後彷彿變了一個人，油鹽不進，溫柔不再。他們是那種可以做到跟前任好聚好散、不吵不鬧的人，但是多餘的柔情絕對不會再給了。然而，越是絕情，也就代表金牛越在乎，甚至心裡還有怨氣存在。他的冷靜冷淡，就是用行動來說服自己早點放下感情，早點結束，這方法其實挺實際的。



金牛不像雙子、射手那樣有應變能力，彷彿什麼事都有轉圜餘地。金牛座很需要確定感，所有的刻意疏遠其實就為求一個心安。模棱兩可、曖昧不清的狀態只會讓他心煩意亂，干擾他的日常生活。一旦他確定這段感情已經結束了，就不會允許自己做出任何跨界的事情。

天蠍座

你很少看到愛恨分明的天蠍座在分手後還與前任藕斷絲連，也很少看到他們優柔寡斷的思考到底要不要復合。事實上，分手的天蠍座，對前任的愛還會留存很長一段時間。但就算還有愛又怎樣？這絲毫不影響他們刪掉前任的聯絡帳號，丟掉前任送的禮物，無視前任的糾纏。



就算跟朋友聊到前任，他們的嘴巴上也毫不留情，輕則吐槽對方的缺點，調侃自己的青春餵了狗，重則放狠話咒駡前任。你以為天蠍會祝福對方比自己過的更好？祝福對方未來能找到更合適的另一半？不好意思，這可太不天蠍了。天蠍很真實，當他們用心經營過的感情最後只是竹籃打水一場空的時候，有必要裝什麼雲淡風輕和大度嗎？

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