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以為遇到緣分！10月「這幾類人」需注意爛桃花 別傻傻被騙了

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10月需注意孽緣桃花的命格(圖片來源：Shutterstock)
10月需注意孽緣桃花的命格(圖片來源：Shutterstock)

有時候遇到了心儀的異性，以為是緣分到了，其實不過是爛桃花一朵，棄之可惜，食之卻又消化不良。討厭的是，對以下這幾個主星來說，十月還真是吸引爛桃花的時期，就跟著科技紫微網一起來看看都有誰吧！

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夫妻宮有廉貞

對夫妻宮有廉貞星的朋友來說，本月看似緣分來臨，實則只是錯愛一場。

本月你的異性緣不錯，但玩心較重，有種遊戲愛情的心理。對已婚戀者而言，你可能會被一些別有用心的異性同事勾走眼光，造成你與現任伴侶的感情出現裂痕。

單身者而言，你很可能會快速進入一段感情，秒速脫單。不過要注意，本月的吸引力法則為你引來的可不是優質緣分，對方有可能和你一樣抱著遊戲人間的心理。以你現在的段位，可能難以招架，小心玩火自焚。

夫妻宮有天府

夫妻宮有天府的朋友，本月的工作和生活可以用多姿多彩來形容，這會帶動你的異性緣和桃花運。不過，這些桃花參差不齊，若不仔細分辨，可能就「一步錯，步步錯」。

已經有伴侶者，雖然各方面運勢都不錯，但感情方面可別得意忘形。此時湊過來的幾朵桃花，多是別有居心，別被迷亂了眼，小心賠了夫人，事業也遭殃。

對單身者而言，本月雖有桃花，但以劣質桃花居多，甚至可能會出現瘋狂追求者。對方看似迷戀你，其實不過是看上你的錢財，請保持觀望，別一股腦陷進去！

夫妻宮有破軍

夫妻宮有破軍星的朋友，本月可能在與異性相處時的界限較為模糊，釋放出錯誤信號，惹上爛桃花。

本月破軍星的狀態很是積極向上，在職場與社交場合表現出自信、負責的一面，對周圍異性亦會較為照顧。雖是無心之舉，不過易因此引發異性朋友的誤會，令對方對你產生戀愛錯覺，可能會對你展開追求攻勢。

無心插柳，格外被動。無論對有伴者還是單身者而言，這無疑會打破現有感情生活的寧靜，還是及時解釋清楚比較妥當。

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