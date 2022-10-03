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唐綺陽星座運勢週報：雙魚有機會日久生情 射手工作別掉以輕心

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報10/3-10/9】

星象影響：木星與金日對陣，10/9冥王星順行。

木星與金星、太陽對陣，面對浮出檯面的敵人，不再隱藏自己，進行直球對決，討論婚姻的意義所在，為自己爭取心目中的公平。10/9冥王星順行，土天四分相時期，將過去逆行期間顯現出的問題做出調整，老舊、不牢靠的結構去除，進入重建的好時機。

12星座個別運勢：

牡羊：面對批評指教，調整自己勿擺臉色

天蠍：身心壓力大，多保重、照顧自己

水瓶：學著放鬆自己，溝通上多點耐心

雙魚：要懂得感謝他人，感情有機會日久生情

處女：別埋頭苦進，適時留意周遭反映

天秤：專注於協調各方，當心冷落另一半

射手：工作別掉以輕心，多拿捏與他人的距離

魔羯：工作壓力較大，幽默談吐幫助散發魅力

金牛：人際關係支持多，注意別過於濫情

雙子：展現可愛柔軟的一面，幫助事情更順利

巨蟹：工作中施比受更有福，感情方面要務實

獅子：專注耕耘擅長的領域，多一點浪漫更好

星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢

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