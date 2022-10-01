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重陽節六大禁忌曝！不可行房煮飯 兩男「忌談公事」易有口角

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家指出，重陽節「忌兩男談公事」，否則容易出現口角。示意圖／ingimage
命理專家指出，重陽節「忌兩男談公事」，否則容易出現口角。示意圖／ingimage

下週二（4日）就是重陽節，象徵感謝天地給予，命理專家小孟老師指出，重陽節有六大禁忌，包括不能說節日快樂、不可行房、不可煮飯、不可送菊花、出嫁女兒不可回家、兩男不可談公事。

小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」指出，重陽節的起源來自先秦時期，春秋中記載農民九月份豐收之時會有祭天祭祖的活動，漢代流傳喝菊花酒，帶茱萸代表長壽，同時舉行登高活動，就是走出戶外，藉次離開平日生活環境躲避凶氣，九九重陽節也是象徵感謝天地的給予，建議走出戶外放鬆心情，去體驗大自然帶給我們的生活樂趣。

小孟老師提醒，重陽節有六大禁忌，第一，不可說節日快樂，因重陽節寓意在避邪，如果在此刻說佳節愉快，就顯得不太適合，如果祝福他人平安健康會比較妥當。

第二，不可行房，因九九重陽節，九是陽數的極限，過後便是陰數，習俗當日夫妻同床行房，容易出現陰陽不調和，容易造成不易生小孩。第三，不可煮飯，重陽節是老人節，這天的日子應該讓媽媽好好的休息，如果要煮飯的話，還是叫外送會比較好。

第四，不可送菊花，因在老一輩的人心中菊花是拿來祭拜用的，若是在這一天送給老人家菊花，他們可能會誤解你的好意，如果想獻上祝福，不妨可以改送劍蘭有長壽的好寓意或者康乃馨，都可以表達感恩之情。

第五，出嫁女兒不可回家，在民間俗語「回家過重陽，死她婆婆」的說法，九月重陽節忌諱出嫁不到三年的女兒，不要回娘家，不過如果要回家，其實只要帶著麵線與百合花象徵長命百歲好寓意，就可以化解。

第六，兩男不可談公事，因男性屬陽，在這天極陽的日子裡若碰上兩位男性談公事，在這樣的情況下容易出現硬碰硬的局面，不僅事情談不攏還可能出現不愉快的口角。

重陽節

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