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12星座「十月戀愛運」大排行！獅子倒吃甘蔗、這星座一飛衝天

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12星座「十月戀愛運」大排行！獅子倒吃甘蔗、這星座一飛衝天

聯合新聞網／ 綜合報導
進如十月，每個星座都有不同的戀愛運。圖片來源／ingimage
進如十月，每個星座都有不同的戀愛運。圖片來源／ingimage

進入到十月，雖然天氣逐漸轉涼，但有些人的戀情，卻很有機會在此時加溫。日本網站「愛カツ」近來就分析十二星座，在這個十月裡的戀愛運排行會是如何。

第十二名 水瓶座

戀愛運處於低潮的水瓶，在這個月最好別報太大的期望。即使交到另一半，對方也可能劈腿其他對象，因此如果感到不對勁時，最好立刻抽身。

第十一名 天蠍座

雖然可以嘗試找些對象，不過也不要用情太深。想在這時有更進一步的發展很困難，締結一些較輕的緣分就好。

第十名 金牛座

本月的戀愛運呈現緩步下滑的趨勢。儘管機會並不為零，但大多難以持續下去，容易讓自己感到力不從心。不過雖然機會不多，卻隱含著品質不錯的戀愛機運。

第九名 巨蟹座

運勢平淡的一個月。與其等待突如其來的邂逅，不如請熟人介紹可靠的對象，並從中找尋未來可能的伴侶。

第八名 獅子座

獅子座在十月的戀愛運倒吃甘蔗，許多狀況會變得越來越明朗，和對象的好感度也會節節攀升。容易遇上思考靈活、反應快速的對象。

第七名 雙子座

在十月中旬，有機會出現戲劇般的邂逅。由於這種邂逅算是難得的狀況，因此盡可能外出遠行，到人多的觀光地遊玩，更有機會增加邂逅機率。

第六名 處女座

處女座在這個月的戀愛運容易震盪，前半可能會一頭熱地栽進戀情中，後半則熱情逐漸消退，慢慢變回冷靜的思考。

第五名 雙魚座

在十月有可能出現重大的機會，像是告白能夠獲得正面回應，讓一段溫暖的戀情就此展開，或者和既有伴侶感情生溫，成為互許終身的對象。總之有什麼想法，就鼓起勇氣去嘗試是最好的。

第四名 魔羯座

雖然是被動的，不過一般沉浸在工作中的魔羯，有望能獲得許多的機會。被職場上司或同仁介紹對象的機率也不小，更有可能就此認識終身伴侶，

第三名 射手座

在絕佳的戀愛運下，很有機會擴大交友範圍，被介紹到許多好對象。而在比較之中，還會磨練出選中終身伴侶的好眼光。

第二名 天秤座

十月可說是天秤的幸運月，戀愛上也將有大好機會造訪。在自己也想要戀愛的積極心態下，如果感覺到「這個人很不錯」的話，不妨就相信自己的判斷，大膽做出行動最合適。

第一名 牡羊座

戀愛運一飛衝天！十月就是牡羊最佳的戀愛時機。而且這時期碰到的對象，都非常有機會成為未來的結婚人選。就算沒有邂逅，也可以從身邊的人積極探詢，就很有機會找到合適的交往對象。

星座 兩性關係 約會

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