小孟塔羅：有魅力還是爛桃花？測年底前會電到什麼類型的人

請問你都是怎麼認識新朋友的呢？個性傳統保守的人可能用聯誼的方式，生活圈較小的人可藉由共同朋友延伸，勇於冒險的人則使用便利的網路交友等等。然而無論你使用何種方式，相信都會好奇吸引的人為何？現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，測年底會電到什麼樣的人？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟

塔羅牌圖作者：Célia Melesville(The Lili White Tarott)

A：很有魅力的人。(聖杯侍者正位)

牌面水杯上浮現一個男子，他手上的杯子有一隻金魚。

這張牌表示你會電到有魅力的人。也就是說對方可能外型姣好，或是長相屬於你喜歡的菜，也有可能跟對方很有話聊，因此相處起來特別開心。這樣的人也許會引發你內心的擔憂，懷疑對方對你是否真心？小孟老師在此提醒你，真心經得起時間的考驗。

B：很有自信的人。(聖杯九正位)

牌面上九個杯子整齊排列，燭火的光芒像漣漪般擴散。

這張牌表示你會電到很自信的人。這自信有可能來自外在條件，像是工作能力強、經濟能力好等等。也有可能來自於內心的強大，像是心態很成熟、頭腦很聰明等等。然而這可能會引發你的自卑，擔心自己配不上對方。小孟老師在此提醒你，情人眼裡出西施。

C：感覺不對的人。(審判牌正位)

牌面的蝴蝶飛到接近雲朵，紅色翅膀流淌出紅色液體。

C：感覺不對的人。(審判牌正位)

這張牌表示你會電到不感興趣的人。這並不是說對方是爛桃花，只是單純不是你喜歡的類型。雖然有些人會說感情是可以培養的，但對你而言沒感覺就是沒感覺，給了對方時間最終也只會發好人卡。小孟老師在此提醒你，沒火苗彼此還是能當朋友喔！

D：帶著傷痛的人。(寶劍八正位)

牌面的老鷹被八支劍圍住，劍把上的繩索往中央集中。

D：帶著傷痛的人。(寶劍八正位)

這張牌表示你會電到有傷痛的人。這傷痛可來自於外在或內在，而這些會讓你很有共鳴，也許是你曾有這樣的經歷，或是引發了內心的母愛，讓你會很想要幫助他，並希望對方能夠走出來。小孟老師在此提醒你，其實助人是一件好事，只是愛情不是一種憐憫。

E：沒有擔當的人。(寶劍二正位)

牌面老鷹站在交叉的劍把，牠的眼睛被人用白布矇上。

E：沒有擔當的人。(寶劍二正位)

這張牌表示你會電到很逃避的人。這種人就是傳說的爛桃花，例如：對方跟你之間的互動，會搞曖昧很像情侶，只是對方都不明說，你問了也只會模糊處理。甚至對方已經有對象，卻表現出有多喜歡你，然而卻遲遲不解決問題。小孟老師在此提醒你，無法承諾請不要打擾。