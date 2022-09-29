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一掃陰霾！10月幸運星：哪些命格吉星高照、福氣滿滿

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10月幸運星：哪些命格吉星高照、福氣滿滿(圖片來源：Shutterstock)
10月幸運星：哪些命格吉星高照、福氣滿滿(圖片來源：Shutterstock)

時間飛逝，馬上就要進入10月了！彷彿就在一彈指之間，2022年只剩最後3個月了。想知道十月有哪些主星能夠一掃九月陰霾，順利抓住好運，扭轉劣勢嗎？趕快跟著科技紫微網來看看吧。

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命宮有太陽

太陽坐命的人本月開門大吉，會迎來不少工作上的好機會，盡量努力抓住它們，就能取得亮眼成績。

儘管上月太陽處於低迷狀態，事事進展都不如人意，本月卻脫胎換骨，抖落懶散浮躁之態，一整個鬥志強大，責任感滿檔，處處以大局為重。同時，人際關係也會因此悄然變好唷。

本月只要能持續保持這種久違的沉靜之心，多注重做事過程，少計較結果得失，就會深得幸運之神偏愛，在月底收穫滿滿，為本年最後一季度打下堅實基礎。

命宮有廉貞

廉貞終於告別上月的棘手局面，本月將得好運相助，工作與生活均能迎來平順安穩狀態。雖無大驚喜，卻見小確幸。

上月的忙碌，本月終於有所回饋，工作方面的壓力能夠大大減輕，瑣事也不再來打擾，有充裕的時間與家人朋友相處，好好藉此機會放鬆一下吧！

趁著久違的舒暢時光，可多做些喜歡的事，充實自己，將身心調整到最佳狀態，來迎接本年度最後的挑戰。

命宮有七殺

七殺星上月接受了諸多考驗，結果卻都不如預期。本月你將一掃陰霾，得到時運偏愛，工作有望獲得上司的重視，獨挑大樑。好好表現，這可能會是決定你年底升遷的關鍵月份喔。

七殺本月的財富表現也會非常亮眼。理財方面很有眼光，買進賣出把握很精準，能小賺一筆。

本月雖然各方面表現都不錯，但切忌得意忘形，一意孤行。應虛心接受他人的建議，收穫會超出預期！

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