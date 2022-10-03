10月塔羅運勢占卜：水逆過了！即將迎來的好消息及轉變

10月降臨，水逆來到了尾聲，混亂也終於回歸了平靜。恢復到日常軌道上之後，我們就來看看本月都會有哪些事情發生吧！科技紫微網現在就透過塔羅牌來為你指引這個月的運勢。

占卜方法：

1、請先深呼吸3次。

2、心中默念：「我的10月運勢如何？」

3、等待內心平靜後憑藉直覺選一張牌，記得要選擇對你來說感應最強烈的哦～

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

牌組1：寶劍侍衛、隱士、錢幣侍衛

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——塔羅悄悄話：「韜光養晦，等待時機」

抽到這組牌的朋友，10月對你們來說是一個提升自己的良機，非常適合用鑽研的心態去深耕某個領域。其中有些人正處於職場轉型期；有些人則是在好奇心的加持下，開始學習新技能。這些都是即將步入正軌的跡象喔。



「路漫漫兮其修遠」，由於身邊缺少了一股理解和鼓勵的聲音，本月的你難免會感到有些疲憊孤獨。但當你的能力和資格都累積到一定的程度時，你會發現先前忍受這一切是值得的。在這段期間，你必須像隱士那樣登山，收斂鋒芒，守住寂寞。兩張侍衛牌是在提醒你，無論你目前身處何處，都該清空過去的既有經驗，用一種初學的心態去接收新事物。



10月會發生的事：

1、單身者較享受獨處的狀態，對異性提不起興趣。

2、戀愛中的人重新規劃雙方關係，朝著更務實的方向發展。

3、對現狀不滿，但能夠低調韜光養晦，等待另尋平臺的時機。

4、報名參加了某個技能培訓班，或者被外派進修。

5、財務方面有新動向，會進行資產再配置，或啟動副業。

牌組2：聖杯二、寶劍四、錢幣騎士

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——塔羅悄悄話：「總有峰迴路轉的時候」

抽到這組牌的朋友，本月雖然沒有什麼需要擔憂的大事，但小事卻此起彼落地發生，尤其是感情世界紛繁熱鬧，有時出現熱烈的火花，有時忍受獨身的落寞。伴侶在吵吵鬧鬧中將變得更務實、有責任心，而單身者會在與異性的進一步接觸中更清楚自己的定位，建立更明確的愛情目標。



其中一些人會在工作上遇到勢均力敵的對手。良性的競爭反而能夠激發出你的潛力，雙方都能受益。



本月欠缺熱情，不喜歡變化，也不熱衷冒險。如果出現讓你想要逃避的難題，不確定要放棄還是堅持，可以試試先「擺爛」一段時間，不去處理它，靜靜的給自己充電。等你再次出發時，也許攔路大石頭已經變成路旁的小石子了。



10月會發生的事：

1、單身者月初遇到聊得來的異性，月中後態度卻逐漸轉為佛系。

2、與另一半為某些事產生分歧，但最後達成共識。

3、職場人際關係出現小摩擦，受到誤解，有苦難言。

4、無心插柳柳成蔭，本以為是損失，沒想到收穫意外之喜。

5、為達到財務安全感，對錢財的使用更有規劃了。

牌組3：錢幣二、戀人、錢幣八

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——塔羅悄悄話：「與人合作，磨練自身」

抽到這組牌的你，若是能好好把握，10月對你來說就會是個重要的轉捩點。風元素帶來新的變動，你們之中不少人本月會面臨全新的工作與生活環境，感情也邁入下一階段，讓你在這個月有不少事情需要操勞。本月也出現容易分心和猶豫的狀況，難以投入專一目標、或做出選擇，這會對能量的發揮有不良影響。



想要擺脫這種困境，人際關係的處理、和自身技藝的鍛鍊，是你本月可以緊緊握住的兩大武器。不論與誰交往，記得保持平等的姿態，互相扶持鼓勵，能協助你們打開新局面。而另一項較長遠的武器，就是腳踏實地自我磨練了。別急於短線表現，更不可只看到表面的利益，否則容易陷入短視近利的盲區。



10月會發生的事：

1、工作遇到調整，事業上的人脈資源提升了。

2、求職者能同時收獲2個以上的工作機會。

3、單身者成功脫單，並耐心經營新戀情。

4、戀愛中的人用換位思考法，使感情升溫。

5、與商業合作夥伴達成共識，獲得資金援助。

牌組4：皇帝、倒吊人、星星

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——塔羅悄悄話：「換個角度看看，壓力也是動力」

貴人助力很強的一個月，雖然勉強自己去做那些不喜歡的事讓你很不爽，但本月的外部力量會推動你朝向更為計劃式和目標式的工作方式進行。這股力量可能來自有權威的上司、長輩，也可能是某個規章制度、考核標準等等。對於心理承受能力偏弱的人來說，這是壓力，但對心理素質強的人來說，它卻是挑戰。



無論如何，本月你的工作、生活、感情的效率都會大幅提升，尤其對那些先前很長一段時間都陷入空虛無頭緒的人來說，效果更為明顯。本月你的內心情緒起伏較大，但在10月中下旬之後，你會對未來的發展有更明確和計畫和想法，也會更樂觀自信喔。



10月會發生的事：

1、工作過度繁重，考慮另謀他就。

2、單身者受到長輩催婚，情緒不佳，只想逃避。

3、遇到高人指點，觀念大有長進。

4、終於結束了不停加班的狀況，開啟旅遊計畫。

5、開始注意身體健康，並嘗試運動。

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