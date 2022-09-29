別錯過10月這幾天！12星座「專屬幸運日」曝光

十月是每年天氣最好的時候，熱氣散去，涼意微微，心情和生活也好像跟著愜意明朗起來！就跟著科技紫微網一起來看看，你會在本月收穫哪些超級幸運日呢？

牡羊座

超級大旺日：4日、7日、15日、16日、22日、27日

04日：有千里馬遇伯樂的幸運，工作實力得以表現。

07日：戀愛運勢佳！快點安排約會吧。

15日：賺錢不費力，只要先前根基穩定，今天就是水到渠成的日子。

16日：中獎、分紅、領取工作獎金的機會略高。

22日：各部門的合作與配合，使你的工作開展比預期順利。

27日：有機會掌握主導權，你的積極表現能帶來豐碩的成果。

金牛座

超級大旺日：2日、16日、25日

02日：易得長輩照顧，有什麼要求都可以提出，易獲得滿足。

16日：財神爺送錢來了！今日有得財的機會。

25日：有幸得到月老牽紅線，單身者多留意周圍的異性朋友吧。

雙子座

超級大旺日：2日、4日、17日、24日、28日

02日：偏財運不錯，可買點彩券，或許能小小的中上一筆。

04日：特別有主意的一天，且會得到上司、同事的認可。

17日：財運上揚，但不要把目光投在當下，長遠考慮更會有收穫。

24日：很適合與人合作投資新興行業，容易獲利。

28日：桃花運很不錯，特別容易引來異性的目光。

巨蟹座

超級大旺日：2日、15日、16日

02日：財運很不錯，不過財神爺給的寶藏要到外地去尋找喔。

15日：愛情運旺，相戀多年的人有望修成正果。

16日：財富回收的時刻，有機會金錢入帳，且得財比預期多一點。

獅子座

超級大旺日：8日、12日、16日、18日、24日

08日：有機會在出門洽談的場合獲得指點，對你的事業發展很有助益。

12日：遇到困難不妨找家人商量，問題將迎刃而解。

16日：異性緣超級好的，將有機會享受到暖心的照顧。

18日：工作運勢旺盛，特別適合做策略擬定的工作。

24日：有意外收穫，對經商者特別有利。

處女座

超級大旺日：13日、17日、25日

13日：春風滿面，享受被人疼愛的感覺。

17日：快樂的一天，要接住邱比特之箭喔！

25日：對事務充滿鬥志與熱忱，工作效率很好。

天秤座

超級大旺日：1日、5日、9日、19日、22日

01日：對女性來說是大吉戀愛日，容易遇到令你滿意的對象。

05日：財運很旺盛，有機會獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。

09日：愛情桃花開，單身者有機會遇到心儀對象。

19日：得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但不無小補。

22日：在你最需要時，會遇到貴人向你伸出援助之手。

天蠍座

超級大旺日：2日、11日、23日

02日：財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期多一點。

11日：財運很不錯，不過需要頻繁社交周旋才能賺到錢。

23日：財運暢通無阻，想要周轉金錢或討債的人，趕快利用今天的吉運吧！

射手座

超級大旺日：4日、5日、24日、30日

04日：工作精力旺盛，辦事效率大大提高。

05日：財運順暢，股票族小有收穫，商務談判者有接到訂單的機會。

24日：遇到疑難雜症時最終必能解決，有難題找上司就對了。

30日：行動力十足，有利於新計畫的迅速推行，成功的機率大。

摩羯座

超級大旺日：3日、9日、15日、23日、26日

03日：桃花運極強，有機會與心儀對象進一步發展，正式交往。

09日：令人羡慕的財運，有得財、收禮的機會，讓你感受到幸運。

15日：今日頗適合競爭，只要努力表現自己，很容易受到他人認可。

23日：在課堂、旅遊、網路收集不少訊息，拓展了視野。

26日：財神爺送錢來，有機會不太費力就能得財喔！

水瓶座

超級大旺日：20日、22日、23日

20日：財運旺，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢或佣金事宜。

22日：今天做什麼都充滿熱情，因此容易把事情辦好。

23日：容易因收到好消息而心情開朗，與朋友的互動也增多了。

雙魚座

超級大旺日：7日、17日、18日、23日、25日

07日：事業方面有機會不費吹灰之力就獲得好成績。

17日：工作頗有進展，尤其在人員協調上容易感受到人緣好的優勢。

18日：本日好運對於業務洽商工作者有利，積極向外努力，不難創造好績效。

23日：財運暢通無阻，有利於金錢運作，是適合錢滾錢的一天。

25日：單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運。

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