心理測驗／若能「返老還童」想回到幾歲的自己？測出內心真實性格

「返老還童」是許多人夢寐以求，卻又不可能達成的夢想。然而從對返老還童的渴望，卻也能看出一個人的內心。日本網站「ハルメク365」最近就以想要返老還童的程度，分析出每個人此刻的心理狀態是什麼。

請問：如果可以返老還童，你想回到多久前的自己？

A 現在歲數一半以前（如：60歲變30歲） B 現在歲數三分之一以前（如：60歲變40歲） C 現在歲數十分之一以前（如：60歲變54歲）

選擇A「現在歲數的一半以前」的你，是個忠於自己慾望的人。因此在面對難得能返老還童的機會時，你會毫不猶豫的選擇最年輕的那個時刻。平常在生活中，你也是有話直說的類型，像是想要什麼東西，甚至是希望能夠加薪等等，你都會大喇喇地說出口，有著直來直往的性格。

選擇B「現在歲數三分之一以前」的你，是個會克制自己慾望的人。儘管碰到難得的機會，內心會感到有些興奮的同時，你腦中也會出現「雖然好像辦得到，但這樣是不是有點超過」、「其實也不用作到那種程度」等等慎重的考慮。其實有時副作用並沒有想像中的大，放膽執行或許才是最佳選擇。

選擇C「現在歲數十分之一以前」的你，是個非常個性現實的人。年齡只減少十分之一，其實和現在的狀況也差別不大。這選擇讓你看似無欲無求，其實卻也反映出你隱藏著巨大的渴望。只是考慮到現實層面，你會認為一切順其自然即可，即使有什麼想要的事物，也不會為了得到而做出勉強的舉動。