殺破狼周運勢／天蠍職場遭人眼紅 射手金錢財運良好

殺破狼2022年10月3日～10月9日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，太陽與金星齊聚感情宮位，逐漸脫離木星影響，和喜歡的人關係明朗化，雙方都有心克服彼此之間的問題。感情穩定的白羊座，雙方會以結婚為前提，決定在一起。

工作運方面，在工作宮位的水星恢復順行狀態，雖然職場依然十分混亂，有許多麻煩要一一釐清，不過比起先前，已開始有進展了。某些白羊座會尋求新的方式解決問題，讓許多事務可以正常運作。

本週須注意的部分

健康運方面，在健康宮位的水星受到交通宮位的火星影響，注意交通安全，一旦發生交通意外傷害，會需要花很多時間復健，某些白羊座呼吸系統受到病毒感染，呼吸不順暢，連睡眠都受到影響。

學習運方面，在學習宮位的火星受到水星與海王星影響，選修太多課程，無法吸收，導致所有的科目都無法進入狀況。某些白羊座考試應付不完，課業壓力較大，每天都要熬夜唸書，但似乎效率不佳。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，太陽與金星齊聚工作宮位，逐漸脫離木星影響，在職場的表現受到肯定，壓力減輕。某些金牛座會承接一個光鮮亮麗的案件，逐漸在工作領域上展露頭角。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在戀愛宮位恢復順行，受到海王星的影響，在新歡與舊愛之間難以抉擇，可能會落得兩頭落空的下場。某些金牛座好不容易與前情人重逢，卻拿不出想復合的態度，對方會再度消失在你的生活中。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到海王星與水星影響，吃喝玩樂與交際應酬的開銷過多，嚴重超支，造成月底生活費用不夠，必須省吃儉用過日子。某些金牛座則是有許多預期外的花費，使得存款慢慢見底。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到金錢宮位的火星與戀愛宮位的水星影響，借錢給朋友或戀愛對象，可能有去無回。某些金牛座會被帶去聽直銷大會或參加宗教團體，被迫買了許多用不上的廢物。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，太陽與金星齊聚戀愛宮位，逐漸脫離木星影響，戀情有突破性的發展，彼此都表達了好感，並有意交往看看，但因為你或對方尚有沒處理乾淨的情感關係，必須要妥善表達清楚才好。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，手上有些二手ＣＤ以及書籍，上網拍賣還能換到一些零用錢。有投資習慣的雙子座，不要因為市場指數全面下探就恐慌，手上的標的長線是可期的。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星受到火星與水星影響，太多想法想要執行，卻可能造成生活忙到分身乏術，造成嚴重過勞。某些雙子座家庭與工作蠟燭兩頭燒，完全沒有屬於自己的時間。

健康運方面，火星在命宮持續行進，感覺體力消耗得很快，每天回到家都十分疲倦，某些器官容易發炎，或是會發生意外傷害，須注意血光之災與人身安全，一旦受傷，需要復健好幾個月。

巨蟹座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的冥王星與在旅遊宮位順行的水星有良好連結，與喜歡的人會規劃一趟短程的旅行，兩人的關係會因此更加穩固。單身的巨蟹座可能會在出差或旅遊某個地方時，邂逅聊得來的旅伴，雙方有發展的空間。

家宅運方面，金星與太陽齊聚家宅宮位，逐漸脫離木星的影響，生病的家人身體明顯康復，讓你感到放心許多。居住的環境有些討厭的鄰居終於搬走了，心情感到很愉悅。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星受到溝通宮位的水星影響，許多事務需要與上司、下屬溝通與協調，但兩者都不太受控。某些巨蟹座不敢把內心的想法表達出來，造成週遭的人對你產生誤會。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到土星影響，必須要與某些人對薄公堂，才能討回公道，但紛紛擾擾已經太久，讓你身心俱疲。某些巨蟹座則是有筆債務或報酬一直被拖欠，感覺很不爽。

獅子座：

整體運勢

旅遊運方面，金星與太陽齊聚旅遊宮位，逐漸脫離木星影響，會開始規劃一個旅程，搶訂交通票券與旅宿，生活好像有了一些期待。某些獅子座則是會需要到外地出差，差旅待遇頗佳。

工作運方面，在工作宮位的冥王星與順行的水星有良好連結，在職場堅守崗位，獲得獎勵金，或是高額的加班費。然而在志業宮位的天王星受到土星影響，你越是勤勞，會造成其他同事越是怠惰，將許多工作塞給你做。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到海王星和水星影響，上網購物當心被不肖商人欺騙，買到假貨。某些獅子座會被認識的人佔便宜或是被消費，感覺很不愉快。

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到水星和火星影響，信用卡帳單出現不明帳務，需要跟發卡銀行釐清問題，但過程十分不愉快。有投資習慣的獅子座，投資項目止跌回穩，但依然在虧損狀態。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，金星與太陽在金錢宮位順行，該入帳的報酬與資金終於都入帳了，手頭較為寬裕，會希望吃好一點的餐廳或是買些奢侈品犒賞自己。某些處女座則是薪資有些微的調整。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星與水星有良好連結，目前佔盡了天時地利人和的優勢，若能積極一些，就能打動喜歡的人的心意。感情穩定的處女座，正在籌備婚禮，與喜歡的人攜手相伴一生。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到水星與海王星的影響，執行某些事務時，總是有人只出張嘴，打亂你原先計劃的步調，卻得顧全大局，讓每個人都滿意，使得自己疲憊不堪。

健康運方面，水星持續在命宮行進，受到病毒感染，罹患疫病或呼吸系統的問題，身體恢復緩慢，都好幾天了還是沒有完全痊癒。某些處女座嚴重過勞，超時工作，各種慢性疾病徵狀都浮現出來。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，金星與太陽齊聚命宮，不論在任何團體都是眾人矚目的焦點，獲得許多人的好感，心情也會特別愉快。某些天秤座則是會收到許多驚喜或禮物，覺得自己被朋友所重視。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星受到順行的水星影響，覺得喜歡的對象有些神經質，在一些芝麻綠豆大的事情中百般挑剔，覺得對方的脾氣與心性不夠成熟穩定，會認真思考是否要與對方進入婚姻關係。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到火星與水星影響。需要經常到外地出差，差旅待遇不良，常常無法睡好，感覺十分勞累。某些天秤座則是出遠門工作，因為一些事故，受困在某個區域，動彈不得。

健康運方面，金星與太陽齊聚在命宮，當心病毒感染，喉嚨發炎，甚至影響心血管方面的問題。在健康宮位的海王星受到在心靈宮位的水星影響，對生活產生莫名的無力感與焦慮，當心罹患心理疾病。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星相位良好，會與志同道合的朋友組團挑戰難度較高的旅遊活動，征服極限的感覺非常有成就感。某些天蠍座則是會與戀愛對象一起出遊，關係更為親密。

學習運方面，在學習宮位的冥王星相位良好，考試運頗佳，有溫習到的部分考題都有出，某些天蠍座則是會代表團隊參加一些任務，不管多艱難，最後一定會順利達成。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星受到人際關係宮位的水星影響，在職場獲得許多資源，受到其他人的眼紅，會有一些閒言閒語傳到你耳裡。某些天蠍座則是要應付一堆較為難搞的客戶，覺得心累。

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到火星與水星影響，戀愛對象、小孩、寵物目前身體狀況不佳，令人感到十分憂心，如果目前在懷孕期，則要當心流產。某些天蠍座與戀愛對象在親密關係上不太協調，某方會因此肉體出軌。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，金星與太陽齊聚人際關係宮位，在人群中十分顯眼與討喜，並以你為意見領袖。某些射手座在學習場合或旅行途中會獲得許多人幫忙，同時也交到許多新朋友。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，會有許多外快收益進帳，累積起來會是不少的資金。某些射手座會在家中某個角落發現一筆遺忘很久的私房錢，有種喜從天降的小確幸。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到志業宮位的水星影響，工作過於忙碌，會取消兩人重要的約會，或是無法與戀人見面。某些射手座正在談職場戀愛，下了班還需要討論公事，好像沒有自己的私生活。

工作運方面，在志業宮位的水星受到夥伴宮位的火星與家宅宮位的海王星影響，工作家庭兩頭燒，感覺分身乏術。職場同事或上司對於你無法完全專心工作而感到不滿，甚至因此產生摩擦。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星與太陽齊聚在志業宮位，逐漸脫離木星的影響，在工作領域獲得傲人的成績，受到許多人羨慕與讚賞。某些摩羯座則是在執行一個光鮮亮麗的任務，會跟一些名人接觸。

家宅運方面，木星持續停留在家宅宮位，全家會想一起出遠門旅行，但由於木星受到水星影響，大家的意見太多，有些行程必須捨棄，需要一一溝通。需要搬家的摩羯座，會尋求到理想的物件，並進一步斡旋價錢。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星持續受到金錢宮位的土星影響，為了戀愛對象花了很多錢，自己卻省吃儉用，有時會覺得委屈。某些摩羯座則是與喜歡的人價值觀差太多，常因此產生摩擦。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，工作有過勞的傾向，當心某些器官發炎，一旦生病，可能需要動手術治療。同時注意血光之災，容易發生意外傷害，並要注意人身安全。

水瓶座：

整體運勢

遠行運方面，太陽與金星齊聚遠行宮位，並逐漸脫離木星的影響，已經規劃好一趟華麗的旅程，訂到高級的旅店與相對便宜的交通票券，請好了長假，準備出遠門遊玩。

學業運方面，太陽與金星齊聚學業宮位，報告或作業獲得師長極高評價，甚至可領到一筆獎學金做為鼓勵。考試運也不錯，即便是沒把握的科目，也會跨越及格門檻。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到水星與海王星影響，親密關係的需求度高，肉體與精神有出軌的現象。單身的水瓶座容易感到空虛寂寞覺得冷，而尋求一夜情排解生理需要。

金錢運方面，在財務宮位的水星受到在交通、溝通宮位的木星影響，會在此時分期付款購買新車，需要省吃儉用好一陣子還貸款。某些水瓶座會在這段時間換手機，每個月必須付出較高的費用。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，金星與太陽齊聚財務宮位，逐漸脫離木星的影響，消費購物會因為特殊身份獲得令你滿意的折扣，心情也跟著好起來。有投資習慣的雙魚座，投資標的指數上揚，可在相對高點獲利了結。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，身邊不知不覺多了許多有志想從政，或是在軍警界服務的朋友，當你發生困難時，這些朋友會熱心地給予你幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的水星受到金錢宮位的木星與命宮的海王星影響，會因為金錢或是個性上丟三落四的問題與伴侶起摩擦，雖然是自己犯下的錯誤，但討厭被人叨念，甚至會躲起來，不想見對方，使得關係更糟糕。

家庭運方面，在家庭宮位的火星受到海王星與水星影響，居住的地方被鄰居侵擾，會因此與對方吵架，甚至尋求司法途徑討公道。這段時間要當心家中爐火與電器的使用，同時注意門戶安全。

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