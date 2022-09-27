假的天選之人！5星座「愛說謊」快篩陽卻瞞著不講 身邊都中就你沒事

天選之人！你是快篩陰性，你是被上天保護的人，當週遭的人都生病了，就你沒事？！真的嗎？每個人都希望自己是健康的，不想成為任何一種病情的感染者。但是天有不測風雲，很多人在不知不覺當中就會傳染了，只是有人卻瞞著不說，或是不篩就代表沒被感染，這種「假的天選之人」，來看看最有可能的，是哪五個星座吧！

TOP 5 處女座

處女座是個生活嚴謹，凡事要求完美，若能做到滿分，就不會只做到及格而已，同時也是個十分照顧自己健康的星座，健康的飲食、健康的生活作息，極度的自律，正常情況下都是生病的絕緣者。但若是感到有不舒服，而且還沒嚴重到被發現，通常是不會承認自己生病了，會覺得自己這樣用心照顧自己，怎麼可能生病呢！更何況是染疫確疹！所以症狀還不夠嚴重時，通常不會去做篩檢，這樣才能繼續欺騙自己是沒生病的，是健康的人。

TOP 4 金牛座

金牛座的個性很老實，是大家口中的老好人，不會做出討人厭的行為，也不會去傷害別人，是個守法的公民，唯一可能讓人不舒服的情況，就是個性很硬。不要輕易去改變金牛座的習慣，因為堅持的事情，就是堅持到底，除非是人生中重大的事件發展，否則會固執的像石頭一樣，堅不可摧。在疫情還在延燒的時候，若感覺自己不舒服、有症狀，可是又怕檢查出是陽性或確疹，極有可能堅持不篩，繼續當作沒事一樣的生活著。

TOP 3 天蠍座

天蠍座是個極度低調的星座，很多心事也不太有人知道，行事做風不為人知，是個隱藏的大善人，迷樣的人物，當然也是個非常聰明的星座，不會去壞了大家遵守的規矩。當疫情還沒結束前，天蠍座也不會讓自己陷入危險的環境當中，如果真的不小心快篩陽性，那就索性繼續當個隱藏的人物，讓自己低調不被關注，這樣就不會有人來問「你快篩了嗎？是一條線還是兩條呀？」，這樣也就不用說謊來欺騙別人了！

TOP 2 獅子座

獅子座是個十分好強的星座，喜歡當個被大家矚目的對象，喜歡被讚賞、被認同，因此不太會有被大家排擠的行為，也就更難願意低頭承認自己的不是。所以在這個被疫情肆虐的時期，當發現自己染疫的時候，更不可能主動表態自己的快篩是陽性，因為這代表可能會受到大家異樣的眼光，也代表自己不再是大家追捧的對象了。尤其是如果感覺自己可能受感染時，乾脆就不篩了，這樣就別人也就無法證明自己受感染，自欺不如欺人，還比較自在。

TOP 1 雙子座

雙子座是個能言善道的星座，見人說人話，見風會轉舵，很懂得順勢而為，說的話很受別人喜愛，人際關係可說是佼佼者，也因此很能說出別人想聽的話。正因為如此，現在的疫情期間，大家最怕身邊有陽性確疹者，就連快篩陽性這種疑似確疹，也是避而遠之，所以聰明的雙子座，當然懂得大家的心聲。如果自己快篩陽性，就瞞著不說，然後直接消失在大家眼前，這樣既不會害別人染疫，也不會被別人排擠，繼續當個「天選之人」。

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