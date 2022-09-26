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唐綺陽星座運勢週報：天秤撥雲見日 2星座有貴人協助
【唐綺陽星座運勢週報9/26-10/2】
星象影響：水逆處女即將順行，金星進天秤
水星逆行處女將於周日順行，過去的小錯誤一一浮現，針對細節進行調整，會帶來明顯改善，歷經過程中的繁瑣，迎來更妥善的生活。週四金星進天秤，天秤座撥雲見日，揮別沉悶、展現開心的能量，金牛座職場中感到自信與順利，眾人思考良好關係的本質為何。
12星座個別運勢：
雙子：當心過勞會影響桃花
巨蟹：事情與想像不同，需要互相協調
處女：有貴人協助，幫助度過難題
射手：當心溝通不良，造成麻煩
金牛：多點笑容，別讓個性成為阻礙
獅子：釋出善意創造正向循環
魔羯：放下執著，做好自我反省與改進
水瓶：職場氣勢如虹，感情略顯強勢
牡羊：放眼於長遠計畫，遠距離更有美感
天秤：保持自我平衡，就能擁有好品質
天蠍：有貴人協助，以及職場桃花機會
雙魚：頭腦格外清楚，目標堅定
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