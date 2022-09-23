揭密12星座男偏好哪類異性？雙子外貌協會、天秤喜歡有趣

每個人的性格都是不一樣的，我們無需去擔心自己這樣的性格會不會得到別人的喜歡。因為我們要相信這句話，那就是蘿蔔青菜各有所愛。或許在一個人眼中，你的性格是不討喜的，對方會覺得你很平常。但是在另外一個人眼裡，你可能就是他想要珍惜的寶貝。所以我們要懂得去發現自己身上的閃光點，這樣才能夠活得更輕鬆。

感情裡同樣是如此，我們想要知道兩個人有沒有好的結果，那麼只要知道自己是不是對方的那顆菜就行。因為不同的男人，他們對於異性也都是有自己獨特的偏好的。一旦遇到了他們很喜歡的那個類型，男生才會積極主動的去追求。那麼今天就讓我們一起來看看，十二星座男更偏好哪類異性呢？

牡羊座男生所喜歡的類型是什麼呢？

牡羊座有高度的容忍性，也有不畏艱辛的意志力以及鬥爭本能。他們心中一旦有了理想，必能排除萬難，勇往直前。在新的環境下，能發揮拓荒者的精神，帶頭領軍，開創新機，頗有領導者的風範。同時，也有侵略的一面，最大的快樂是排除萬難讓艱難的事情進入軌道。他們對愛情的要求，其實是嚴格的，渴望一段純潔的戀情，希望對方把自己視為唯一，看似成熟的他卻又想談一場幼稚的戀愛。

牡羊男喜歡跟性格活潑開朗的女生在一起，因為這會讓他們覺得很輕鬆自在。牡羊男是比較直來直往的那種男生，他們希望彼此遇到什麼事情能夠直截了當的說出來，而不是在心裡面藏著掖著。讓牡羊男去猜測對方的心的話，他們根本就猜不到的，只會覺得對方莫名其妙。所以這樣的牡羊男就會覺得沒心沒肺的那種女生最好了，自己不用在對方身上花費太多精力。

金牛座男生所喜歡的類型是什麼呢？

金牛座個性溫和又堅實，性情沈著而踏實。對事物雖然猶豫不定，但是一旦決定下來，就能以堅忍不拔的精神，執著向前。忍耐力強，行事慎重，但也有頑固的一面。受人之託必能忠人之事，絕不會中途放棄。占有欲強，比較追求物質上的滿足，而且堅持事物的完美度，是一個藝術設計及園藝方面非常有才氣的人。金牛在培養一段親密關係需要時間，他不是急性子，喜歡不疾不徐地傳遞自己內心的真實情感。

金牛男會更喜歡乖巧懂事的女生，因為他們覺得這種女生非常的好相處，不會各種作死，也不會給金牛男找麻煩，所以肯定不怎麼需要花心思。因為金牛男是很怕麻煩的一個人，他們會希望感情還是簡單一點，不要有太多的挑戰，不然很容易就會被勸退的。而且金牛男在感情裡也是比較有主意的，所以會希望另一半多聽聽他們的話，而不是唱反調。

雙子座男生所喜歡的類型是什麼呢？

雙子座個性敏銳又快捷。有強烈的好奇心和求知慾，對於新觀念和新流行的感觸十分敏銳。聰明機智，有辯才，是一個謀略家和演說家。遇事都能妥善對座，冷靜觀察，果敢而有擔當。而且常會有一些突發奇想的點子，有大膽假設，小心求證的個性。雙子是出了名的愛社交，只要有他們在的場合氣氛都會歡樂十足。

雙子男是屬於外貌協會，他們就喜歡長得好看的人，所以在找對象的時候，雙子男也會有所側重的。若是長相不符合他們的要求，讓雙子男沒有那種帶出去特別有面子的感覺，那麼這種女生肯定不會是雙子男的菜。他們就喜歡長得好看，還會打扮，帶出去會讓人羨慕的女朋友，這樣雙子男追求起來都會很用心。

巨蟹座男生所喜歡的類型是什麼呢？

巨蟹座感情豐富，對事物的感受性強。對外親和謙恭，頗有公眾意識，但是對內則有強烈的防衛本能，不願私生活受到于擾。大體上是一個溫和內向的人，但是絕不向惡勢力低頭。熱心參加愛家、愛鄉、愛民的團體，自我意識很強，尊敬能夠保護自己立場的人，帶有懷舊的心情，是一個十分傳統的人。此外巨蟹座經常給人一種愛家的形象，但內心深處經常有很多的小劇場。

巨蟹男是個很重視感情的人，他們找對像其實都是在找跟他們一樣的人，就是要對感情同樣認真負責，十分專一才行。巨蟹男不希望對方是個愛情騙子，到最後他們錯付了真心再被渣了，所以在剛開始認識的時候，巨蟹男都會各種去了解對方，要明確對方是那種會認真對待感情的人才行，不然巨蟹男會直接放棄的。

獅子座男生所喜歡的類型是什麼呢？

獅子座為人正直，頗具威嚴。喜歡以自己的魅力和才能開創出一片天地，並熱衷於權力地位。處事物時採用光明磊落全力以赴的做法，厭惡卑劣的小人行徑。有演戲的才華，對自己充滿自信，近乎自戀。另一方面，由於心胸寬大，自能吸引群眾。不過，容易被自己的情緒左右，經常覺得孤獨。大獅子喜歡一個人的模式經常是採取「被動」的方式，或許，這跟他「愛面子」有關。

獅子男不喜歡那種心思太重的女生，因為他們覺得這種女生比較可怕。你永遠都不知道對方在想什麼，而且有時候猜錯了，還要被埋怨嫌棄，獅子男會覺得跟這樣的女生相處很累。而在他們看來，那種單純簡單的女生最好了。對方傻乎乎的，沒有任何的心眼。哪怕自己說錯話了，對方也會一笑置之，並不會死纏爛打，這讓他們感覺到輕鬆。

處女座男生所喜歡的類型是什麼呢？

處女座為人勤勉，一絲不苟，喜歡接觸社會，行事採取合理主義，是一個對社會頗有貢獻的人。對人體貼入微，做起事來也有大將之風，但是有時過於小心，反而無法掌握大綱，不過大體上作是一個有計畫和實務能大的人，而且一向本著良心做事。在個性上思慮較多，富於批判精神，容易成為鋒利的評論家。有濃厚的道德觀念。處女們多半是心思細膩的，他們希望自己可以找到一段穩定的關係，而非只是談一場速食感情。

處女男對於女生的外在形像比較重要，這裡並不是指女生長得怎麼樣，而是能不能夠把自己收拾乾淨了。每次看到比較邋遢的女生，處女男都會很崩潰，都恨不得上前去指導下對方怎麼把自己拾掇乾淨了。所以處女男更偏向於那種會把自己收拾打扮得很乾淨清爽的女生，因為他們覺得跟這樣的女生生活在一起，環境應該也是會讓人感覺很舒服的。

天秤座男生所喜歡的類型是什麼呢？

天秤座個性穩健而理智。有優秀的平衡感和公正的判斷力，善於協調，在相反的意見中往往能擔負起調停的責任。凡事講求邏輯和策略，絕對不以暴力解決事情，而是以巧妙的手腕，在對等的權利和利害中找出平衡點。懮柔而不寡斷，八面玲瓏，頗有社交才華，容易博得在上位者的眷顧和禮遇。天秤們在處理愛情的部分其實是很直接的，雖然他們不喜歡一個人的生活，但對於不中意的人，他們也會選擇直接冷漠處理。

天秤男時常都在覺得自己的生活很枯燥乏味，因為他們是比較害怕改變的那種人。所以日子總是很循規蹈矩，沒有什麼突破。但是天秤男偏偏喜歡那種有趣的女生，跟這樣的女生在一起，他們就會覺得生活充滿了陽光，會特別的有意思。而且有趣的女生往往是幽默的，她們說出來的一些話就能夠讓自己捧腹大笑，自己會開心許多。

天蠍座男生所喜歡的類型是什麼呢？

天蠍座個性深沉極端。有足夠的精力和膽識，不懼艱難。觀察力敏銳，經常能夠洞悉事情的真相，對事物也有獨到的見解。行事時，採用完全的破壞和創新方式，充滿神祕的色彩。從無害人之心，但是人若負我，則會反擊報復對方，採取適當的回應手段。對精神和物質的要不懈，對愛恨的反應，十分強烈。天蠍們對愛情很嚮往，其實都帶著嚴格的標準去檢視對方，他想要一段忠誠的戀情，而不要短暫的戀情。

天蠍男偏好於會撒嬌的女生，因為他們不需要對方太理性了。生活中不管遇到什麼樣的難題，天蠍男都會自己想辦法去解決。他們認為這就是男人的事情，所以自己也是絕不會讓女人跟著自己煩惱的。他們覺得女生只要好好的享受自己給予的安穩生活就行了，對方偶爾撒嬌下，天蠍男就會覺得很受用，他們在外面多麼辛苦都不會抱怨累了。

射手座男生所喜歡的類型是什麼呢？

射手座個性率直而開朗，對正義和真理抱持著極高的期許，希望自己能有多於常人的知識和經驗。注重精神生活，喜好哲學性的思想，熱衷於遠在個人之上的全人類福社及世界性的進步，但是容易流於鬆散的樂觀主義。大膽而富冒除精神，熱愛自由，無論在何種環境下都希望保持精神與行動的獨立。射手座也是愛好自由的星座，他們喜歡無拘無束的生活，不想被任何一方控制。

射手男一旦忙於事業，自己就無暇去關心其他任何的事情。所以他們在生活中會比較喜歡那種有責任感的女生，因為這種女生能夠成為自己的賢內助，能夠把家庭打理得妥妥噹噹的。射手男的家庭意識還是比較強的，他們也希望自己能夠無所顧慮的在外面拼搏，家裡的一切都交給對方，因此這樣的女生是最得他們青睞的。

魔羯座男生所喜歡的類型是什麼呢？

魔羯座充滿智慧，思緒周密。有高度的耐力，在嚴苛的現實環境下仍然能夠耐心等待。為了使計畫周全，可以熬過漫長艱辛的準備時期，絕不鬆懈。思想深沉，熟知人間之事。或許行動不夠敏捷，但是一定會持之以恆。個性嚴謹踏實，容易孤獨。從不掩飾利己之心，但是大致上仍能獲得上位者的信賴，也頗具社會使命感，而且懂得驅吉避凶，為自己規畫出一個立身處世的藍圖。在麵包和愛情之間，魔羯會務實地先選麵包，不是因為不相信戀情，而是美好的愛情需要一定的經濟基礎。

魔羯男只想要找一個能夠讀懂自己的女生，他們認為這樣相處起來會比較輕鬆。如果對方是通過不停的詢問來試圖知道自己的煩心事的話，那麼魔羯男會變得不耐煩起來。本來心情就不是很好了，被追問下他們就會更不想說了。而那種能夠觀察到自己心情有變化，並且知道怎麼哄自己開心的女生實在是太難得了，魔羯男就愛這種聰明的女生。

水瓶座男生所喜歡的類型是什麼呢？

水瓶座個性獨立而執著。經常有一些激進、革新式的見地，屬於新時代的人物，有豐富的同胞愛和民主意識，能夠打破社會階級和人種的差異，培育真正的友情。對於一些既成的觀念，為了忠於自的信念，會激動地試圖抵抗。這種類型的人，經常見於為了達成共同目的面結朋組黨，發起運動的人。當水瓶喜歡一個人時，反而越容易把那一個人推開，甚至轉身就逃走。

水瓶男最怕遇到那種動不動就哭鼻子的女生，因為這會讓他們不知所措。水瓶男實在是不懂得怎麼去哄女生，他們覺得遇到事情就想辦法去解決事情，靠哭有什麼用呢，反正水瓶男對此很費解。他們喜歡的是那種堅強的女生，就是不管遇到什麼樣的磨難都能夠勇敢抗住。這樣的女生反而會激起他們的保護慾望，會讓他們想要去幫助對方。

雙魚座男生所喜歡的類型是什麼呢？

雙魚座才華洋溢，喜歡幻想。依賴心強，能適應不同的環境和立場。有豐富的創造能力和藝術才華，沉溺於詩般的情節和夢想，認為真正的幸福是身靈合的世界。選擇遠離俗世的生活，在物質上不會有太大的成就。富於同情，有犧牲自我的精神，尤其同情社會上的弱者和不幸的人。雙魚座非常重視周遭的朋友，很容易和朋友一聊天就忘了時間的人，甚至還可以同時和很多對象一起聊天。

雙魚男並不會很在乎女生的顏值，因為她們覺得這種東西看久了，大家長什麼樣都無所謂了，在自己眼裡都是一樣的。但是跟有才華的女生在一起就不同了，每天都能夠收穫到驚喜。因為才華往往是不會枯竭的，對方總是會有一些奇思妙想能夠讓人刮目相看。所以雙魚男就喜歡這種女生，若是遇到他們會展開瘋狂的追求攻勢的。

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