關鍵節氣秋分到 命理專家：下半年全球內鬥嚴重 國際衝突檯面化

今天(9/23)進入秋分，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，秋分是全球重要關鍵節氣，此刻土星正逆行在水瓶，天王星逆行在金牛相刑，所以國際間9月到隔年3月底，各國領袖、官員、企業家、知名人士會有大量會議交流，但值得注意的是，大多會直言不諱不再藏著噎著，連帶也會出現情緒化恐嚇、連哄帶騙、不講理或死皮賴臉的誇張行徑。

至於疫情，雖持續傳播，但許多國家與地區會陸續施行開放；年輕人新思維世代開啟，守舊派做法激進以暴壓制，未來半年可以說大至國家小至個人都容易嚴重內鬥。

邱彥龍老師就以《焦氏易林‧屯之困》卦：『跛躓未起，先利後市，不得鹿子』來分析下半年，變化不穩的環境依然存在，且上、下半年陰陽顛倒，另外，此卦也有「前得後失」或「前無後得」的情況。邱彥龍老師分析，屯卦本為動彈不得，又遇困卦，為難上加難的現象，但也相對代表關關難過關關過。

邱彥龍老師指出，凡是上半年已經穩健紮根自己的人，下半年會有所發揮，至於上半年過於急躁於創業、投資、鬥爭、好戰的人，最後都會發現虧損或中斷，白忙一場。「土星逆行」刑「天王星逆行」，意味著下半年投資、借貸容易被套牢，有被詐騙之感或自己把自己打敗，進而影響到事業、官運、家庭、財運，嚴重的還會影響到性命。

除此之外，邱彥龍老師也提醒，這段期間守舊固執派會與創新派強烈鬥爭，內耗對立嚴重；國際間不論內政、媒體或溝通都呈現強硬、霸道態勢，個人則生死、財富危難逐漸升級；11月初和12月底這兩個時段，契約、協定容易出問題，需要重新談判。

邱彥龍老師強調，未來半年內鬥越嚴重者，會遇破財、敗運、工作運不佳，生計問題等；若以行業細分，建築、地產、倉庫、礦產、製造業、紡織業、製衣業等老問題會持續發生，甚至倒閉，但如果是福報之人，則會得到舊屋拆遷、都市更新或服飾、製造業創新等福氣之財，是一種「舊敗新發」的吉運。至於五穀、油類、飲品、運輸、船務、網路事業及科技業則會有優異表現。

邱彥龍老師進一步提醒，秋分後的半年(至明年三月)鐵路修整新建、電器故障、缺電斷電跳電、自來水管線問題、煤氣爆炸、機械故障、電話系統壞損、百貨大量庫存、道路、土地出現大坑洞、客戶、國與國之間訂單、合約法案毀約都特別容易發生，建議提早檢查預防。

至於電車、汽車、電池、電廠、鐵路出軌、火災意外、跳電、爆炸、地震…等上半年嚴重的問題，下半年還會重複發生。除此之外，還要小心食物中毒或吃錯藥等致命問題，另外，槍枝氾濫、幫派鬥毆，感情世界紛亂，糾纏不清以及性變態、性侵、性暴力、不雅照、影片外流、嚴重情殺等事件也將會頻傳，還有性病、猴痘、愛滋傳播風險大為升級，並有故意傳播的現象，要特別小心。

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