周日統一發票開獎！本週秋分「血型+生肖」財運TOP5 A型這組合有奇蹟好運

天氣逐漸轉涼，代表著秋分時節到來，此刻每個人也將遇上不同的運勢。日本網站「ananweb」最近就以血型與生肖進行分析，選出五個本週財運最旺的組合。

第五名 AB型+屬狗

這組在本週的開運關鍵在「聚沙成塔」。平時總會覺得反正沒多少，就順便多買了一瓶飲料、一包零食等等的錢，不妨在這時稍微省下來。如此節約下來的點點滴滴，或可能改變自己的理財觀念。本週幸運色是白色，穿一些白色衣物或使用白色錢包等等都會有幫助。

第四名 B型+屬豬

這組合在本週算遇上轉折點，怎麼用錢將會左右未來的財運走向。如何運用自己過往的經驗、知識和技能理財，該怎麼選擇投資方法，這些都將成為自己近未來重要的武器。幸運物是化妝品，有中意的款式不妨就買下吧。

第三名 O型+屬兔

這組合在本週的開運物，是能夠幫助到每天生活的家電。像是掃地機、洗碗機或洗衣機等等，其中要是有一直很想買下來的東西，不如就考慮趁現在下手。不過比起「我全都要」，最好做過謹慎考慮，挑選眼下最需要的那個東西為主，才是聰明又吉利的花錢辦法。

第二名 A型+屬雞

這組合在本週很可能透過接觸一些團體，達到財運的提升。因此儘管是陌生對象，不過自己主動與對方交流，或許就能夠取得一些投資、特價、日常節約等等不錯的訊息。買東西相關的財運也不錯，特別是電腦、手機一類的產品，本週更是購物好機會。

第一名 A型+屬龍

這組合將有財運好到難以想像的一週。像是買彩券中了大獎，或是收到意外的禮物，內容正是期盼已久的東西等等，連自己都會感到不可置信。平時開口告訴自己「我就是幸運兒」，更能招來奇蹟好運。另外，銀色的各項物品也能帶來好運，像是餐具、手錶、飾品等等的，在本週就能儘量挑選銀色的款式。