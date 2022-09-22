快訊

介入醫師學長婚姻 「最美博士」許藍方反控元配不起訴

陸驚傳「航班大面積取消」單日逾上千班次 媒體曝2點主因

疫情後第一次出國該注意什麼？出入境須知及個人防護一次看

周日統一發票開獎！本週秋分「血型+生肖」財運TOP5 A型這組合有奇蹟好運

聯合新聞網／ 綜合報導
秋分時節，每個人也將遭遇不同的運勢。圖片來源／ingimage
秋分時節，每個人也將遭遇不同的運勢。圖片來源／ingimage

天氣逐漸轉涼，代表著秋分時節到來，此刻每個人也將遇上不同的運勢。日本網站「ananweb」最近就以血型與生肖進行分析，選出五個本週財運最旺的組合。

第五名 AB型+屬狗

這組在本週的開運關鍵在「聚沙成塔」。平時總會覺得反正沒多少，就順便多買了一瓶飲料、一包零食等等的錢，不妨在這時稍微省下來。如此節約下來的點點滴滴，或可能改變自己的理財觀念。本週幸運色是白色，穿一些白色衣物或使用白色錢包等等都會有幫助。

第四名 B型+屬豬

這組合在本週算遇上轉折點，怎麼用錢將會左右未來的財運走向。如何運用自己過往的經驗、知識和技能理財，該怎麼選擇投資方法，這些都將成為自己近未來重要的武器。幸運物是化妝品，有中意的款式不妨就買下吧。

第三名 O型+屬兔

這組合在本週的開運物，是能夠幫助到每天生活的家電。像是掃地機、洗碗機或洗衣機等等，其中要是有一直很想買下來的東西，不如就考慮趁現在下手。不過比起「我全都要」，最好做過謹慎考慮，挑選眼下最需要的那個東西為主，才是聰明又吉利的花錢辦法。

第二名 A型+屬雞

這組合在本週很可能透過接觸一些團體，達到財運的提升。因此儘管是陌生對象，不過自己主動與對方交流，或許就能夠取得一些投資、特價、日常節約等等不錯的訊息。買東西相關的財運也不錯，特別是電腦、手機一類的產品，本週更是購物好機會。

第一名 A型+屬龍

這組合將有財運好到難以想像的一週。像是買彩券中了大獎，或是收到意外的禮物，內容正是期盼已久的東西等等，連自己都會感到不可置信。平時開口告訴自己「我就是幸運兒」，更能招來奇蹟好運。另外，銀色的各項物品也能帶來好運，像是餐具、手錶、飾品等等的，在本週就能儘量挑選銀色的款式。

財運 理財 開運 運勢 統一發票

延伸閱讀

當心「財氣」悄悄流光！秋季換錢包時機、禁忌作法 招財運八要點一次看

十二星座男「約會最小氣」排行榜 這星座錢花最少卻大受好評

盤點十二星座追人「容易犯的錯」 獅子讓人有壓力、這星座缺乏信任

9月下半十二星座運勢 天秤有初體驗、魔羯開運靠「同理心」

相關新聞

周日統一發票開獎！本週秋分「血型+生肖」財運TOP5 A型這組合有奇蹟好運

天氣逐漸轉涼，代表著秋分時節到來，此刻每個人也將遇上不同的運勢。日本網站「ananweb」最近就以血型與生肖進行分析，選出五個本週財運最旺的組合。

每日星座運勢／處女事業可大膽嘗試 積極會有進展

2022-09-22牡羊座短評：喜歡的味道自己製造。【整體運★★★☆☆】今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還

節氣秋分禁忌曝光！4生肖需避災 準備「1飲品」迎財運

今年秋分在9月22日，秋分與春分是一年裡白天與夜晚等長的日子，秋分又稱為平分秋天，因為當天晝夜等長，秋分後北半球開始晝短夜長，氣溫逐漸降低，這時有以下幾個禁忌與生肖要當心。

秋分後大轉運？這3大生肖「幸運降臨、好事連連」

「秋分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」——漢‧董仲舒《春秋繁露‧陰陽出入上下篇》

喜新厭舊！四個星座永遠追求新鮮感 需要他的時候總是靠不住

「每當需要你的時候，你總是靠不住」，你是否有這樣的朋友？你需要對方的時候，對方永遠在新的方向，總是不能在你身邊幫你，也無法給你需要的訊息。靠人人不牢，靠自己最好，不當新人，不為舊人，只當自己人。來看看哪四個星座，總是喜新厭舊，永遠追求新鮮感？！

想談戀愛好難！爛桃花比正桃花還旺的4大星座 雙魚、射手竟然都上榜

對於單身又想戀愛的人，總是希望自己能多遇到一些桃花，讓自己能夠順利脫單，也能享受一下戀愛的美好。但並不是所有的桃花都是讓人開心的，一朵爛桃花會讓人覺得還不如單身好，這些星座戀愛路上就比較坎坷一些，感情中總是遇到一些錯的人，爛桃花比正桃花還旺，讓人心疼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。