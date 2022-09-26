農曆九月愛情運：哪些命格桃花盛開、感情甜蜜？

愛，是這個世界上最美好的事之一。進入深秋後，愛情也悄悄變得越來越成熟、越來越深情。在這個農曆九月中（國曆9/26~10/24），屬於你的愛情能否優雅綻放？你們的感情會堅不可摧嗎？科技紫微網為你提前揭曉答案。

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桃花燦爛區

夫妻宮有太陽

愛情運佳，單身者會懷著愉快的心情與身邊的異性接觸，戀愛機會易隨之悄然降臨。尤其是在交際應酬中易邂逅對事業有幫助的優秀異性。已婚戀者感情進展平順，多與另一半互動，安排一些事情讓兩人一起完成，可增進彼此的感情。

夫妻宮有天梁

本月的戀愛運不錯，對於單身的天梁來說非常有利，容易遇到一見傾心的對象。有時間可多參加聚會活動，戀愛的機會將更多。已婚戀者易與另一半產生一些小衝突，所幸很快就能化解；多展現你溫柔的一面，更利於感情的進展。

夫妻宮有天同

單身者有機會在朋友的聚會中結識新朋友，多主動、真誠地去和對方溝通、交流，可望發展成戀情。已婚戀者本月易看到對方身上的優點，你欣賞的目光不僅會讓另一半高興，自己也會從中獲得幸福感。

愛情平順區

夫妻宮有七殺

進入農曆九月後，單身的七殺結識異性的機會增加了，但是否為真命良緣，還有待考驗。戀愛中的人可多向戀人傾訴心事，能讓感情進展神速。已婚者此月外界的誘惑較多，要好好自我控制哦！

夫妻宮有廉貞

相對而言，此月的桃花較眷顧有伴者，能讓你們感情趨於穩定。此期間適合多與另一半約會，多在伴侶面前展現你的魅力，易使感情增進。單身者的感情有些搖擺不定，若抱著遊戲人間的心理去戀愛，小心反被對方玩弄。

夫妻宮有天府

本月適合對伴侶隱而不顯的優點多發出認同與欣賞的言語，能讓兩人的關係更加親密，另外與其他異性相處時要記得保持適當距離，否則易招來爛桃花。單身者本月可在外型上多下些功夫，易提升你的戀愛運。

夫妻宮有貪狼

單身者有機會遇到自己喜歡的異性，但容易因為緊張而影響了發揮，多表現出熱情的一面，就有望收穫期待中的浪漫。已婚戀者容易因為對方減少了關心程度而生悶氣，多理解對方的情況，用心感受對方的付出，幸福指數會提升不少。

夫妻宮有破軍

有不少桃花圍著你轉，但你容易因為太在意細節和外表而錯失良緣。給彼此一個機會，多相處看看，別留下遺憾。戀愛中的人此月適合與伴侶一起規劃未來、或籌畫結婚事宜，好好溝通，多聽取對方的意見，會收穫雙倍的快樂。

夫妻宮有武曲

單身者忙於工作，無心顧及感情，卻易有突獲愛情的驚喜，好好珍惜送上門來的緣分，搞不好他就是你一直在等的人呢！已婚戀者本月對伴侶的要求增加，對方多能妥協、為你著想，讓你感覺滿足，但切記要拿捏強度，適可而止。

夫妻宮有太陰

單身的你容易被家人催婚，搞得你壓力大增，心情煩悶時不妨找幾個朋友出來聊聊，會讓你輕鬆許多。有伴侶的你好好想想，是不是答應了對方什麼事情？既然有了承諾就要儘量兌現，對方會很期待。

夫妻宮有巨門

單身者易有突然降臨的戀愛機會，令你有些措手不及，調整好心態，思考一下未來的生活，才易做出正確的選擇。戀愛中人適合表白、求婚，容易獲得滿意的回應；已婚者與另一半溝通時少用命令的口吻，相處才會更和諧。

容易出錯區

夫妻宮有天相

桃花太多，困擾也隨之增多。單身者容易受到不安全感包圍，甚至會對感情覺得茫然，不如找點喜歡的事情做，易為心靈帶來充實感。已婚戀者容易將情緒發洩到伴侶身上，讓感情生出裂痕，學會控制自己的情緒非常重要。

夫妻宮有天機

容易獨自苦悶的月份，單身者想脫單的慾望強烈，無奈桃花卻遲遲不來，容易使你陷入自我懷疑，失去愛和被愛的自信。戀愛中的人此月很嚮往穩定的感情生活，有結婚的念頭，但時機未到，還需慎重考慮。

夫妻宮有紫微

此月在感情中的承諾易變得有些蒼白無力，單身者與異性的關係多是逢場作戲，想要遇到讓你真心付出的對象，還需要等待些時日；已婚戀者易因無法兌現承諾，惹得伴侶不高興，拿出誠意，坐下來好好溝通，別傷了伴侶的心。

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