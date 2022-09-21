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秋分後大轉運？這3大生肖「幸運降臨、好事連連」

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秋分後大轉運？這3大生肖幸運降臨、好事連連(圖片來源：Shutterstock)
秋分後大轉運？這3大生肖幸運降臨、好事連連(圖片來源：Shutterstock)

秋分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」
——漢‧董仲舒《春秋繁露‧陰陽出入上下篇》

秋分是24節氣中的第16個節氣。俗話說「春分秋分，晝夜平分」，秋分這一天，太陽直射赤道，日夜長短相同；在此之後，太陽直射點向南移，我們就會進入日短夜長的模式。

秋分三候
秋分之後，大地萬物的活動節奏開始慢下來，開始顯出蕭瑟肅靜的氣氛。此時有三種比較明顯的現象，稱為秋分三候。

一候雷始收聲：秋分時節，萬物陰盛陽衰，空中不容易出現大雷聲。

二候蟄蟲坯戶：此時早晚氣溫明顯降低，蟲蟻開始藏於穴中，並用細土封洞口，以防寒氣侵襲。

三候水始涸：秋天氣候開始變得乾燥，不但人的皮膚變乾，湖泊河流的水量也會變少、甚至乾涸。

氣溫降低，天乾物燥，這些物候變化提醒著大家，要開始秋季養生了。你若沒有在白露時開始保養，秋分可不要再疏忽了！

秋分養生
寒冷將至，人體會配合天候，做出相應的變化與調整。此時可輔以運動、飲食等養生，順勢而為，為迎接冷冬打下良好基礎。

運動
秋分時節的運動主要是為適應寒冷做準備。要提高自身抵禦嚴寒的能力，慢跑，太極等運動都很適合。此時溫差變化大，不宜做劇烈運動，以免造成過度暴汗，引發感冒。記住，減肥瘦身是次要，打造健康身體才是關鍵。

飲食
肺氣盛於秋，秋季乾燥，對肺的影響最大，容易誘發咽喉炎、氣喘等呼吸道疾病。因此，秋分飲食主要原則是養肺健脾，少吃辛辣上火之物，適量食用五穀粥等食物，確保脾胃功能的健康；並多吃滋潤食物如百合、枇杷、梨等食物，可潤燥、保肺。

秋分福運
在應變天候的同時，以下這3個生肖也別忘記抓住事業好運，乘勢而為喔！

生肖牛
事業吉運眷顧，將得上司賞識，升遷有望。此時可致力爭取機會，努力投入工作，該表現的時候別隱藏實力，如此一來，有望快速突破長久以來的瓶頸期，進展將會順利許多，成果也比以往顯著。

生肖虎
行運大吉，會得到貴人助力，事半功倍。工作上的棘手難題會有同事主動幫助，案件完成的過程將因此輕鬆不少，長久以來緊繃的身心也終於能放鬆。

生肖馬
工作機會多，只要敢於行動，就會有收穫。如果有重要的工作計畫如創業、跳槽等，可選擇在這段時間內執行，此時各方助力強，會推展得很順利。

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秋分

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「秋分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」——漢‧董仲舒《春秋繁露‧陰陽出入上下篇》

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