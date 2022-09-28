不怕單身！30歲後桃花暴漲、更有魅力的命格女

不少單身的女性，本身條件不差，但是身邊追求者卻非常少，眼看年齡越來越大，卻依舊獨身一人，心裡就越來越急。不過其實不用焦急，不少女生在年輕時雖然魅力不足，但到了一定年齡後，反而會越來越散發出韻味喔！今天科技紫微網就從紫微命盤的角度，檢視哪些主星女在30歲之後的桃花運、異性緣呈直線上升，一起來看看其中有沒有你吧！

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夫妻宮有廉貞

夫妻宮有廉貞的女性自信大方，桃花運整體來說不差，不過年輕時個性中氣勢旺盛、稜角分明的部分會比較明顯，在人際關係上衝突不少，桃花往往來得快、去得也快。



30歲之後，廉貞張揚的個性，會因累積閱歷而稍有收斂。加上個人事業發展得不錯，整個人會比年輕時更動人，讓人想要親近。此時廉貞的桃花運將增多，且吸引到的多為優質桃花。

夫妻宮有天府

夫妻宮有天府的女性，年輕時眼光很高，對感情的態度看似隨緣，實則是不肯將就。她們野心大，喜歡強者，此時對事業的關注度會遠高於愛情。在這個階段，她們雖離桃花有些遠，不過也積累了不少優質人脈。



30歲以後，天府的事業目標一一達成，骨子裡愛享受玩樂的性子就開始展現。放鬆下來的天府會去接觸人群，享受人生，得以結識不少新朋友，桃花運也會在這個過程中越來越旺。

夫妻宮有天機

夫妻宮有天機的女性，個性善解人意，然而年輕時因經驗青澀，顧忌很多，比較被動，想得多做得少，個人魅力難以在人群中凸顯。人緣不錯，追求者卻不多，幾乎可以說是桃花絕緣體。



過了而立之年的天機，心智慢慢成熟，為人處事變得更有主見，日漸成熟穩重的氣場，會吸引到不少異性的關注。加上天機心細溫柔的天性，在工作與聚會場合上容易令人刮目相看，喚醒桃花運並非難事。

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