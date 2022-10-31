每日星座運勢／天蠍調整個人的心態 做好分內事情
2022-10-31
牡羊座
短評：心懷感恩，可得好運。
【整體運★★★★★】
今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會收到異性朋友的禮物，有機會擦出愛情火花；有伴侶者感情融洽，易產生共鳴。
【事業運★★★★★】
今日是個挑戰的日子，八成會忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！
【財富運★★★★☆】
財運還不錯！投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-8:00am 咖啡棕
開運方位：西北方向
金牛座
短評：以不變應萬變。
【整體運★★★★☆】
對感情甚為重視，一有風吹草動則易起疑心，為情所困擾；今天盡量不要做創新的提議及開創性的工作，明哲保身雖然不是處事態度，卻是你唯一的選擇；健康運一般，要留意腸胃方面的健康。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運普通，戀愛中人可以互相包容、和睦相處；單身者別想太多，專心工作吧！
【事業運★★★☆☆】
工作上被上司挑剔的機率高，但謙虛的態度又能讓你扭轉情勢，化險為夷。
【財富運★★★★☆】
有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要小心操作，就能有不錯的回報。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-10:00pm 艷棗紅
開運方位：正北方向
雙子座
短評：大膽表達自己的想法。
【整體運★★★★☆】
險些錯過得來不易的緣份，因而顯得十分謹慎，唯恐再次失去；財富積累有了明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，願意幫助你的人也是大有人在。
【愛情運★★★☆☆】
今日很適合精神交流，多點噓寒問暖，讓情人感動一下吧！
【事業運★★★★★】
事業運不錯，能夠逐步完成計劃，有時間的話，也可跟同事好好互動一下。
【財富運★★★☆☆】
今天你在投資過程中容易產生懈怠的心態，過於鬆弛的情緒會讓你無法專心一意的投入。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-7:00am 玳瑁棕
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：做好情緒管理很重要。
【整體運★★☆☆☆】
今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。財運較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作方面運勢普通，任務能順利完成，但沒有什麼突破。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者對待另一半顯得較強勢，易引起對方不滿；單身者易被極富個性的異性吸引。
【事業運★★★☆☆】
若是能讓自己冷靜下來，解決阻礙其實並不難。
【財富運★★☆☆☆】
購物時最好離特價、拍賣廣告遠一點，易上當。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：8:00-10:00pm 蕃茄紅
開運方位：西南方向
獅子座
短評：脾氣比較暴躁的一天。
【整體運★☆☆☆☆】
今天要注意與同事友好相處，工作上的分歧不要把它帶到私人交往上，應分清公與私，以免損傷彼此的和氣。愛情上適合帶另一半出去散散步，買個小禮物，可以適當增進彼此感情。財運較弱，別玩金錢遊戲。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者有機會遇到個性開朗的異性朋友，彼此有說有笑，雖情愫暗生，但欲戀愛還需努力。
【事業運★☆☆☆☆】
今日事業運很不好，有氣無力，無精打采的態度可能會使得工作上失誤頻繁。此時也不適合與人計較、爭執，否則會惹來一身腥。
【財富運★☆☆☆☆】
花錢慾望非常強烈，極有可能會不計後果揮霍一番，應有所節制。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00pm 寶石藍
開運方位：正南方向
處女座
短評：情緒不穩，工作易走神。
【整體運★★☆☆☆】
今天易沉浸在玩樂當中，難收心投入工作，若不能及時調整情緒，將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者對另一半的生活行蹤很感興趣，小心對方生氣；單身者易從朋友口中獲得愛情建議。
【事業運★★☆☆☆】
一大堆繁瑣的事情讓你忙得暈頭轉向，趕緊讓自己冷靜下來，避免情緒惡化。
【財富運★★☆☆☆】
在錢財上別投機，易被騙。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-8:00pm 玉髓紅
開運方位：東南方向
天秤座
短評：才藝彰顯，易受關注。
【整體運★★★☆☆】
今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。
【愛情運★★☆☆☆】
尊重彼此的觀念十分重要，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。
【事業運★★★★☆】
工作看似困難且一個接著一個，實則蘊藏機會，宜注意把握。
【財富運★★★☆☆】
必須持續的勤勞，一旦怠惰，財神可是會落跑的。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00pm 珊瑚橙
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：主觀意識強烈，聽不進人言。
【整體運★★★☆☆】
桃花開放，單身者要好好把握住，會是難得的邂逅。一心只考慮自己的感覺，會因此傷害到親密的朋友，行動之前還是先問問他人的意見為好。因自己小有成就而驕傲自滿，會使收穫付諸東流哦。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會遇到令你心動的對象，可多約會進行交流，感情會一日千里。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好分內的事情比較重要。
【財富運★★★☆☆】
懶散會挑起投機取財的念頭，如果採取不正當的手段，是非紛爭隨後而至。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00pm 雪花銀
開運方位：東南方向
射手座
短評：遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。
【整體運★★★☆☆】
今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！
【愛情運★★★★☆】
單身者特別能夠與異性分享想法和感受，易獲得異性青睞；已婚者感情生活愜意。
【事業運★★☆☆☆】
工作壓力較大，讓你有點吃不消。別排斥身邊給你提供意見的助力。
【財富運★★★☆☆】
花些錢買一些自己喜歡的物品，會很滿足喔！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：8:00-9:00am 薰衣草紫
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。
【整體運★★★★☆】
今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。
【愛情運★★★★☆】
單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。
【事業運★★★★☆】
有機會表達主見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。
【財富運★★☆☆☆】
今日頻頻動腦，較適合仔細想想該如何賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜在今日有大動作！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：8:00-10:00pm 蜜瓜黃
開運方位：東南方向
水瓶座
短評：心情不是很穩定，容易放縱自己。
【整體運★★☆☆☆】
工作上會出現些許變動，讓你覺得被管制，有一種壓抑感，容易放縱自己。感情上會有競爭者出現，趕快進入備戰狀態吧。財運方面今天的花費不少，要多考慮用錢的項目，盲目花錢會讓你吃苦頭。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者容易感受到另一半的善變與衝動，你可別隨著對方的情緒起舞，多理解對方。
【事業運★★☆☆☆】
喜歡替人打抱不平，還易因此跟上司過不去，讓你的工作受阻。
【財富運★★☆☆☆】
因小失大的情況頻頻。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：1:00-3:00pm 金桔綠
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：怕失去機遇而顯得有點緊張。
【整體運★★★☆☆】
對愛情過於固執，死守愛情承諾，卻又不付出行動，眼睜睜地看著機會溜走。工作努力而勤快，要求較高，精益求精，事業進展不小。外出運氣不錯，別老待在家裡，出門才易有所斬獲。
【愛情運★★☆☆☆】
情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人。
【事業運★★★★☆】
很有自己的見地，所以任何一個表達自己創見的機會都不要錯過。
【財富運★★★☆☆】
為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食，要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00pm 硃砂紅
開運方位：正東方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言