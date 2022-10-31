每日星座運勢／天蠍調整個人的心態 做好分內事情

2022-10-31

牡羊座

短評：心懷感恩，可得好運。

【整體運★★★★★】

今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會收到異性朋友的禮物，有機會擦出愛情火花；有伴侶者感情融洽，易產生共鳴。

【事業運★★★★★】

今日是個挑戰的日子，八成會忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯！投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 咖啡棕

開運方位：西北方向

金牛座

短評：以不變應萬變。

【整體運★★★★☆】

對感情甚為重視，一有風吹草動則易起疑心，為情所困擾；今天盡量不要做創新的提議及開創性的工作，明哲保身雖然不是處事態度，卻是你唯一的選擇；健康運一般，要留意腸胃方面的健康。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中人可以互相包容、和睦相處；單身者別想太多，專心工作吧！

【事業運★★★☆☆】

工作上被上司挑剔的機率高，但謙虛的態度又能讓你扭轉情勢，化險為夷。

【財富運★★★★☆】

有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要小心操作，就能有不錯的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 艷棗紅

開運方位：正北方向

雙子座

短評：大膽表達自己的想法。

【整體運★★★★☆】

險些錯過得來不易的緣份，因而顯得十分謹慎，唯恐再次失去；財富積累有了明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，願意幫助你的人也是大有人在。

【愛情運★★★☆☆】

今日很適合精神交流，多點噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

【事業運★★★★★】

事業運不錯，能夠逐步完成計劃，有時間的話，也可跟同事好好互動一下。

【財富運★★★☆☆】

今天你在投資過程中容易產生懈怠的心態，過於鬆弛的情緒會讓你無法專心一意的投入。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 玳瑁棕

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：做好情緒管理很重要。

【整體運★★☆☆☆】

今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。財運較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作方面運勢普通，任務能順利完成，但沒有什麼突破。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對待另一半顯得較強勢，易引起對方不滿；單身者易被極富個性的異性吸引。

【事業運★★★☆☆】

若是能讓自己冷靜下來，解決阻礙其實並不難。

【財富運★★☆☆☆】

購物時最好離特價、拍賣廣告遠一點，易上當。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 蕃茄紅

開運方位：西南方向

獅子座

短評：脾氣比較暴躁的一天。

【整體運★☆☆☆☆】

今天要注意與同事友好相處，工作上的分歧不要把它帶到私人交往上，應分清公與私，以免損傷彼此的和氣。愛情上適合帶另一半出去散散步，買個小禮物，可以適當增進彼此感情。財運較弱，別玩金錢遊戲。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會遇到個性開朗的異性朋友，彼此有說有笑，雖情愫暗生，但欲戀愛還需努力。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很不好，有氣無力，無精打采的態度可能會使得工作上失誤頻繁。此時也不適合與人計較、爭執，否則會惹來一身腥。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢慾望非常強烈，極有可能會不計後果揮霍一番，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 寶石藍

開運方位：正南方向

處女座

短評：情緒不穩，工作易走神。

【整體運★★☆☆☆】

今天易沉浸在玩樂當中，難收心投入工作，若不能及時調整情緒，將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對另一半的生活行蹤很感興趣，小心對方生氣；單身者易從朋友口中獲得愛情建議。

【事業運★★☆☆☆】

一大堆繁瑣的事情讓你忙得暈頭轉向，趕緊讓自己冷靜下來，避免情緒惡化。

【財富運★★☆☆☆】

在錢財上別投機，易被騙。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 玉髓紅

開運方位：東南方向

天秤座

短評：才藝彰顯，易受關注。

【整體運★★★☆☆】

今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。

【愛情運★★☆☆☆】

尊重彼此的觀念十分重要，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。

【事業運★★★★☆】

工作看似困難且一個接著一個，實則蘊藏機會，宜注意把握。

【財富運★★★☆☆】

必須持續的勤勞，一旦怠惰，財神可是會落跑的。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 珊瑚橙

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：主觀意識強烈，聽不進人言。

【整體運★★★☆☆】

桃花開放，單身者要好好把握住，會是難得的邂逅。一心只考慮自己的感覺，會因此傷害到親密的朋友，行動之前還是先問問他人的意見為好。因自己小有成就而驕傲自滿，會使收穫付諸東流哦。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會遇到令你心動的對象，可多約會進行交流，感情會一日千里。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好分內的事情比較重要。

【財富運★★★☆☆】

懶散會挑起投機取財的念頭，如果採取不正當的手段，是非紛爭隨後而至。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 雪花銀

開運方位：東南方向

射手座

短評：遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。

【整體運★★★☆☆】

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

【愛情運★★★★☆】

單身者特別能夠與異性分享想法和感受，易獲得異性青睞；已婚者感情生活愜意。

【事業運★★☆☆☆】

工作壓力較大，讓你有點吃不消。別排斥身邊給你提供意見的助力。

【財富運★★★☆☆】

花些錢買一些自己喜歡的物品，會很滿足喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 薰衣草紫

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

【整體運★★★★☆】

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。

【事業運★★★★☆】

有機會表達主見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。

【財富運★★☆☆☆】

今日頻頻動腦，較適合仔細想想該如何賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜在今日有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 蜜瓜黃

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：心情不是很穩定，容易放縱自己。

【整體運★★☆☆☆】

工作上會出現些許變動，讓你覺得被管制，有一種壓抑感，容易放縱自己。感情上會有競爭者出現，趕快進入備戰狀態吧。財運方面今天的花費不少，要多考慮用錢的項目，盲目花錢會讓你吃苦頭。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易感受到另一半的善變與衝動，你可別隨著對方的情緒起舞，多理解對方。

【事業運★★☆☆☆】

喜歡替人打抱不平，還易因此跟上司過不去，讓你的工作受阻。

【財富運★★☆☆☆】

因小失大的情況頻頻。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 金桔綠

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：怕失去機遇而顯得有點緊張。

【整體運★★★☆☆】

對愛情過於固執，死守愛情承諾，卻又不付出行動，眼睜睜地看著機會溜走。工作努力而勤快，要求較高，精益求精，事業進展不小。外出運氣不錯，別老待在家裡，出門才易有所斬獲。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人。

【事業運★★★★☆】

很有自己的見地，所以任何一個表達自己創見的機會都不要錯過。

【財富運★★★☆☆】

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食，要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 硃砂紅

開運方位：正東方向

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