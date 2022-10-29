每日星座運勢／巨蟹休閒娛樂機會多 人際圈得擴展

2022-10-29

牡羊座

短評：今天是展現口才的一天。

【整體運★★★★☆】

愛情運普通，情侶間可透過甜言蜜語來調劑，但要注意場合，避免尷尬發生；生意之人，交易方面稍作妥協更能促成買賣；做事時很容易進入狀態，因全身心投入，任務能較快的完成。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易在社交活動中結識異性朋友，可望戀愛；戀愛中的人愛情平穩發展。

【事業運★★★★☆】

精神飽滿的一天，有機會擔任重要角色，別急著發號施令，先從自己做起。

【財富運★★★☆☆】

避免腦袋發暈，投入超標。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 翡翠綠

開運方位：西北方向

金牛座

短評：衝動是魔鬼。

【整體運★★★★☆】

投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會遇到心儀的對象，別表現的太小家子氣，大方地與對方交往會有好結果喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。

【財富運★★★☆☆】

進的雖說是小財，但是小錢積蓄可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 鈦晶金

開運方位：東南方向

雙子座

短評：財務糾紛多，多留意金錢往來。

【整體運★★★☆☆】

今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間或多或少總會出現一些問題，應正視問題，運用技巧來解決，而不是避而不談。

【事業運★★★☆☆】

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更容易解決。

【財富運★☆☆☆☆】

誤判情勢、受騙上當的機率頗高，一時的興起可能換來無謂的損失或讓自己背負龐大的債務。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 芒果黃

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。

【整體運★★★★★】

享受生活的日子，感覺無比愜意。外出玩樂的機會多，與朋友相聚而結識朋友的朋友，人際圈得以不斷擴展。單身者還易獲得朋友撮合而結識彼此契合的對象，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

【愛情運★★★★★】

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝玩樂一番。

【事業運★★★★☆】

發揮善解人意的一面，特別能調和群體關係，為朋友分憂解難，走到哪都受歡迎。

【財富運★★★★☆】

財運看好，有利投資理財。在理財上可以採取轉守為攻的策略，敢於行動可得財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 珊瑚橙

開運方位：正東方向

獅子座

短評：心情像花一樣盛開的一天。

【整體運★★★☆☆】

學習易在今天收到成效，並受到家長的肯定，保持謙遜便會有更明顯的進步；今天隨好友聚餐，很能表現自己舉止得體、談吐風趣的一面，讓你春風得意、滿面紅光，不過也不可太張揚哦；會收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力。

【愛情運★★★★☆】

很久沒有對心愛的人說甜言蜜語了嗎？今日就是表達愛意的時候，讓對方感受你的溫柔。

【事業運★★★☆☆】

精力旺盛，期待獲得認可，有積極的行動。但要注意方式與方法，別急於求成。

【財富運★★★☆☆】

良好的人際關係，能為你帶來好的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 秋葵綠

開運方位：正東方向

處女座

短評：抱持著一定要超前進度的理念來行動，將帶來很大的幫助。

【整體運★★★★☆】

單身者的戀愛運有種原地打轉的感覺，想要出擊卻又不願邁出第一步，找朋友聊聊可得到解決辦法；直覺敏銳，對股票市場的數據變化有種很強的感應，今天宜入股市；即便是與同事或朋友的閒聊也能得到不錯的建議。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與意中人約會，不妨好好打扮一番，給對方留下好印象，輕鬆度過甜蜜時光！

【事業運★★★★☆】

展現幽默風趣的一面，在人群中特別受人關注，有利拓展人脈，尋找合作夥伴。

【財富運★★★★☆】

小財不斷，讓你感到錢財的寬裕。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 薔薇粉

開運方位：正西方向

天秤座

短評：今天情緒不錯，做起事來也是鬥志昂揚。

【整體運★★★☆☆】

展現活力四射的一面，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會多。出去逛街有機會碰到很久沒見的朋友，開心聊天之後不要忘了互留電話哦。投資方面，你的收入穩定增長，讓旁人羨慕不已。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多與異性接觸的機會，有利交友、戀愛；已婚者可感受到對方濃濃的溫情。

【事業運★★★☆☆】

需要細心處理的事不少，應耐著性子，一件件處理，心急很容易出錯唷！

【財富運★★★☆☆】

財運一般，別讓你的壞情緒影響了客戶，繼而影響了你的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 燻鮭紅

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：嘴甜心善，非常受歡迎。

【整體運★★★★☆】

今天你心情愉快，身邊的人也感受到你的善意與熱心，大家都很願意和你在一起，也願意幫助你。應酬較多，金錢上的花費不小，不過，也因此交到許多志同道合的朋友，花點小錢很值得。

【愛情運★★★☆☆】

單身者別因感情問題而鬱悶，樂觀自信些；已婚者宜多找些娛樂活動，豐富感情生活。

【事業運★★★★☆】

感覺很不錯的一天，各方面都可以做得很好，但要注意把握重點，精力不宜分得太散！

【財富運★★★★☆】

人際關係圓融者可獲得更多商機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 雪花銀

開運方位：西北方向

射手座

短評：在玩樂中獲得。

【整體運★★★☆☆】

你在興趣或玩樂中展現的才能，很可能促成一番新事業喔；單身之人身邊有不少異性圍繞，最好謹言慎行，以免遭遇爛桃花；從旁人身上學來的理財之道，似乎很是受用，眼光獨到的今天很適合去投資。

【愛情運★☆☆☆☆】

不安寧的一天，情侶、夫妻間特別容易產生衝突，為一點小事就鬧得不愉快，宜保持距離。

【事業運★★★★☆】

容易獲得幸運女神的眷顧，要好好把握機會表現，別讓好運擦肩而過！

【財富運★★★★☆】

有利於錢滾錢，多方投資中生財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 蕃茄紅

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：休閒娛樂，放鬆身心。

【整體運★★★★☆】

愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。

【愛情運★★★★☆】

在聚會中有機會結識成熟穩重的異性朋友，若能保持聯繫，可迅速拉近彼此的距離！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，別一昧追求和諧，該爭取的時候就要堅持，表現你的競爭力。

【財富運★★★☆☆】

對親戚朋友的打點是一項不可避免的開銷。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 石榴紅

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：相信自己的判斷。

【整體運★★★☆☆】

與人商談時，不管遇到什麼樣的情況，都要強勢表態，這樣才能壓住對方的氣焰；單身者若有相親對象，可好好裝扮一番，遇對人的機率很高；不要被周圍的雜音所影響，今天比較能信賴的還是自己的判斷力。

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，對有好感的對象不妨多安排幾次約會，加深彼此間的感情，促成美好姻緣。

【事業運★★★☆☆】

聽到他人異動的消息讓你也有了想法，別管別人了，活出自己才是重點。

【財富運★★★☆☆】

想要賺錢不易，難有大額入帳。勤儉節約會讓你今日過得更安穩。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 乳酪白

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。

【整體運★★★☆☆】

良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半相處甜蜜，令感情大增；單身者與朋友相處融洽，人氣指數上升！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，有機會從他人口中獲得商業訊息。

【財富運★★★☆☆】

對於道聽塗說得來的投資訊息，不可全信，只可參考。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 夕陽橙

開運方位：正北方向

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