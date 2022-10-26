每日星座運勢／摩羯工作成績得肯定 戀愛勇氣重要

2022-10-26

牡羊座

短評：自我調適，保持良好心態。

【整體運★★☆☆☆】

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定。下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成。與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與心儀的對象相遇，可在聊天的過程中瞭解對方；已婚者進感情進展平順。

【事業運★★☆☆☆】

在工作上易受挫折，內心的不平靜讓你覺得周圍的人事物都是針對你。

【財富運★★☆☆☆】

財運不如意，不宜買賣。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 蘋果綠

開運方位：東南方向

金牛座

短評：事業上有困難最好求助他人。

【整體運★☆☆☆☆】

一個人單打獨鬥似乎難以解決手頭的工作，最好想辦法找些救兵來幫忙，不然事態發展會比你想像的更糟糕；愛情方面，已婚者因生活壓力大而少有交流，愛淡情薄，應注意多些互動和交流；參加社交活動，多與人認識結緣對日後大有裨益。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日易被伴侶潑冷水，還在醞釀中的計劃別急著說出來。單身者桃花不強，示愛需謹慎。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點小狀況使得你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢上狀況多，恐發生有口難言的困境，金錢上保守為宜，切忌大筆投資。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 珊瑚橙

開運方位：東南方向

雙子座

短評：學會寬容。

【整體運★★☆☆☆】

工作中由於同事的失誤導致你受牽連，心裡很不舒暢，需懂得適時釋懷。曾經的戀人今天突然回心轉意，讓愛重新出發，幸福之餘也要想想上次分手的原因會不會再出現。找個安靜的角落，讓心沉靜下來。

【愛情運★★★★☆】

有機會碰見讓你極度著迷的對象，容易因為心裡一熱，就不顧一切地投入愛河。

【事業運★★☆☆☆】

處理好人際關係是重點，話出口前多思考，小心因一時口快而傷害到他人！

【財富運★☆☆☆☆】

對於投資理財顯得興趣缺缺，不願動腦分析，容易喪失許多良機。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 檸檬綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：擬定周詳計劃，勿心急。

【整體運★★★★☆】

今天在工作上你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度。已婚者有機會重拾愛火，抓住難得的機會讓對方明瞭你很重視這份戀情。財運較弱，理財無計劃原則，會出現經濟窘迫的局面。

【愛情運★★★★☆】

愛情運看好，適合主動放電、製造浪漫的情境；說點噁心的甜言蜜語，效果會更好喔！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，多能用樂觀、正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天真是美好的一天喔！

【財富運★★☆☆☆】

分散投資難以面面兼顧，應抓好大項目，小投資可讓親近的人幫忙關注，以免因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 香吉士黃

開運方位：東南方向

獅子座

短評：切忌將工作與生活畫上等號。

【整體運★★★☆☆】

桃花皆成過往，卻仍受困於過去的人和事，徒增傷悲而一無所獲。學生族對新鮮事物抱持極強的佔有慾，這樣的心態對財運極為不利。直覺靈敏，從事創作工作的人在這方面尤為突顯，靈感不斷。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，男女之間恐有意見不合或是對立的情形，感性點、少說點道理就沒事囉！

【事業運★★★★☆】

運勢明朗，以往的付出會得到回報，記得與共同努力過的人一同分享喔！

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 芥末黃

開運方位：西北方向

處女座

短評：會出現不少好的機遇。

【整體運★★★★☆】

投資方面會出現柳暗花明的新景象，眼明手快的作風能讓你抓住好財運。愛情的滋潤讓沉默寡言者開朗許多，甜蜜又幸福的笑容常掛臉上，令旁人看了羨慕不已。工作上雖然有期限壓力，但多能全身而退。

【愛情運★★★★☆】

伴侶間有利付出實際行動，這比甜言蜜語更能打動對方，彼此更親密。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的溝通。

【財富運★★★★☆】

財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑著直覺與分析而小有收穫，商務談判者有機會接到訂單，對一般上班者則是影響力不大。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 淺海藍

開運方位：正南方向

天秤座

短評：運勢平順，心細者可發現機運。

【整體運★★★☆☆】

今天對異性有著一種莫名的好奇感，看到心儀的對象會心動不已，可望快速電到對方。財運平順，可買彩券、樂透試試手氣。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動頻繁，工作氣氛活躍。

【愛情運★★★★☆】

適合運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，亦會增加甜蜜與浪漫。

【事業運★★★☆☆】

思維較為敏捷活躍，適合談判、協商一類的事物，如果與周圍的朋友和同事進行適當的交流，對人、對己都會有新的認識。

【財富運★★★☆☆】

賠錢時，恐會損失慘重！所以，少賭為妙吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 臘梅白

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：情緒時好時壞，連你自己也捉摸不透。

【整體運★★★☆☆】

今天感情負擔較重，身心疲憊。多出去走走，可讓心情得以緩解。工作上一切穩定發展，全在計劃之中，但要注意在穩中求新。晚上頭腦清醒，認真、細緻的一面突顯，適合做帳目整理和開支計劃。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運勢像陰天，烏雲密佈，有點失去信心了！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，受到各種因素的影響，讓你有較多顧慮，想做的事情容易半途而廢。

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的狀況，但在這種情況下更能激起你的鬥志。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 橄欖綠

開運方位：正西方向

射手座

短評：機會靠自己創造。

【整體運★★☆☆☆】

工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際關係頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較優渥的薪水會讓你們過的很順利。

【愛情運★★★☆☆】

比較願意為另一半付出，只要對方一撒嬌就會有求必應，另一半很感動喔！

【事業運★★☆☆☆】

運勢不佳，偏偏領導欲強烈，不自覺便會去指揮同事，讓人產生反感。有必要控制一下自己的言行舉止。

【財富運★★★☆☆】

賺錢略為辛苦、需要消耗較多的腦力、體力與人競爭。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 蘭花紫

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：臉上總是洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。

【整體運★★★★★】

今天異性緣不錯，外出逛街的時候很容易遇到心儀的對象，這時你的勇氣很重要。工作上你的成績會得到上司的肯定，你的努力與付出會得到相對的回報。財運方面，對於一些高科技的投資靈感不錯，資金充裕可以小額投入。

【愛情運★★★★☆】

想要談戀愛的企圖心很強，單身者宜加把勁，戀愛中人盡可能表現出熱情如火的一面吧！

【事業運★★★★★】

事業運超旺。頭腦非常的清晰，能夠瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，積極向外努力，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 橄欖綠

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：積極爭取，才會得到自己想要的結果。

【整體運★★★★☆】

憑著衝勁積極爭取自己的幸福，父母反對你和他在一起的態度就會有所改善；打算獲利了結的投資者，可以利用基金轉購風險較低的產品，以此規避股市短期震盪的風險；下班後回家，坐在沙發上聽音樂、閉目養神，能讓腦袋清醒一點。

【愛情運★★★★☆】

表白的好日子。先深呼吸，再一口氣說完，就沒那麼多顧慮了。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦袋來分析規劃。

【財富運★★★★☆】

合理運用錢財，才能夠進財有道。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 羽絨白

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：要創造才有機會。

【整體運★★★☆☆】

愛情不會有太大進展，需要自己創造機會，然後看清對方的意願行事比較穩妥；工作運勢佳，得遇貴人提醒，能將工作中潛在的危險排除；股票投資者今天不適合投資，宜觀望為佳。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上較鬱悶，外力的干擾容易讓你傷心煩惱，別小題大作，更別打翻醋壇子。

【事業運★★★☆☆】

若是操心去管他人的閒事，就免不了會給自己增添多餘的煩惱。

【財富運★★★☆☆】

適合分析研究，有時間不妨多學習一些財經方面的知識，對你很有助益！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 象牙白

開運方位：東南方向

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