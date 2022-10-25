每日星座運勢／處女扮演調解人角色 有效化解紛爭

2022-10-25

牡羊座

短評：悲觀失望的情緒佔據了思想。

【整體運★☆☆☆☆】

遠離人群找一個安靜的地方，想哭就哭，想笑就笑，把所有不愉快的情緒發洩出來，釋放了心中的壓抑感，才能重新給自己一個合理的定位。花錢要有所節制，不然花費太大，以免會給日後的生活造成困擾。

【愛情運★☆☆☆☆】

適合獨處、不適合約會，更別妄想情話綿綿，省得談情說愛不成卻惹來口角爭執。

【事業運★★☆☆☆】

成中有敗，忙中有錯，一切宜謹慎為之。雜事多時更要心平氣和，正是考驗耐力與定力的日子。

【財富運★★☆☆☆】

宜憑個人才藝賺錢。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 蘭花紫

開運方位：西北方向

金牛座

短評：運勢佳，可別把大好時光浪費在家裡！

【整體運★★★★☆】

桃花運極強，參加婚宴的朋友可以多注意身旁是否有不錯的異性對象，主動出擊勝率高。財運良好，有大賺一筆的機會，適合瞄準時機，果斷出手。求職者應積極爭取面試機會，會有好消息。

【愛情運★★★★★】

對於有情人或配偶者來說，穩定的感情對你的事業是最大助力；至於單身者，今日仔細觀察職場上接觸到的異性朋友，或許能找到理想情人。

【事業運★★★★☆】

以謙虛、真誠的態度待人，將有機會靠近核心高層人士，並可從對方身上學習到不少的經驗，對你也是一種自我提升。

【財富運★★★★☆】

與資歷豐富者合作，可為你的投資增添助力。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正東方向

雙子座

短評：愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。

【整體運★★★☆☆】

工作雖然比較忙碌，但是心情好也不會感覺太累。在心愛的人面前，你會表現得深情款款，對他既細心又體貼，讓雙方的磁場更加強勁。投資方面，還不宜急著做決定，先蒐集情報，進行合理的分析，才能做出有效的判斷。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻有角色互換的機會，彼此都能體會到對方的艱辛與不易，感情增強。

【事業運★★★☆☆】

習慣了固定的工作模式，工作進展也還算順利，但較難有所突破。若能夠靈活運用，相信將會有更好的發展。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題；對於理財上面的小道消息，最好經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 乳酪白

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：有受束縛的感覺，心境要平和些。

【整體運★★☆☆☆】

工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

【愛情運★★★☆☆】

容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。

【事業運★★☆☆☆】

隨著繁雜事物的增多，遇到的阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。

【財富運★★☆☆☆】

為了表現海派，對情人、朋友、家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 古銅青

開運方位：正北方向

獅子座

短評：與人配合才能讓工作取得進展。

【整體運★★☆☆☆】

事業運略差，陌生的領域並不能憑一已之力完成，與同事各自發揮所長，走出困境的機會才大。偏財運與你擦肩而過，金錢遊戲還是少玩為妙。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻感情生活平順，能體會平淡中的幸福；戀愛中的人對未來充滿想像，不妨與對方分享。

【事業運★★☆☆☆】

容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。

【財富運★★☆☆☆】

想在朋友面前擺闊，請先看看自己的荷包。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 燻鮭紅

開運方位：西北方向

處女座

短評：今天有機會展現個人魅力，為他人排解紛爭。

【整體運★★★★★】

多與人群接觸會有好運降臨。如果有機會參加聚會可別放過，在與他人交往中會有意想不到的收穫。今天很能為他人著想，有機會扮演調解人的角色，有效化解紛爭，令人欽佩不已。

【愛情運★★★★☆】

今日對熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥、美女喔！

【事業運★★★★★】

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦過後能得到快樂的成就感。

【財富運★★★★☆】

鈔票收進口袋的時刻。有錢入帳時，快快存起來，可別讓他人發現了，免得招來瓜分者。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 深海藍

開運方位：東北方向

天秤座

短評：為人做事低調一些，對你有好處。

【整體運★★☆☆☆】

工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者易因一言不合而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。

【事業運★★☆☆☆】

憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。

【財富運★★☆☆☆】

看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 杜鵑粉

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：忙碌的一天。

【整體運★★★☆☆】

許多的案子都堆積到今天來處理，讓你變得異常忙碌；受工作的影響會和戀人約會的時間發生衝突，做出解釋能得到對方的諒解；能從他人那裡獲取理財的資料，你卻可能無時間整理，投資需延期。

【愛情運★★☆☆☆】

有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖哦，愈是亂想會愈孤單的喔！

【事業運★★☆☆☆】

待人處世欠缺圓滑，易與人發生爭執，導致人際關係緊張。相處時應注意尊重他人。

【財富運★★★☆☆】

金錢耗損的機率不高，若損財亦大多是消耗在親人身上。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 硃砂紅

開運方位：東北方向

射手座

短評：快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。

【整體運★★★☆☆】

今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生反感的心理。

【愛情運★★★★☆】

有暗戀對象的人戀情可望明朗化；已婚者彼此關懷，並能感受到愛的力量。

【事業運★★☆☆☆】

看起來有點反應遲鈍，做起事來慢半拍，動作若不迅速點會直接影響你的績效。

【財富運★★★★☆】

暗財比較旺，暗財運上大多來自長輩或長者。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 鈦晶金

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：運勢不錯，易有貴人相助。

【整體運★★★★☆】

今天情緒控制得宜，對另一半多花點心思，雙方能相處愉快。財運方面表現一般，陪朋友打打麻將當作消遣尚可，但不可把得失看得太重，不然會讓自己精神緊張。工作方面，今天適宜商談，會有不錯的結果。

【愛情運★★★☆☆】

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回想相處上的是是非非，好好自我檢討一番吧！

【事業運★★★★☆】

傾向於獨立作業，能在發揮天賦、創意的工作領域有所突破。

【財富運★★★☆☆】

今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難克制不買，如果想省錢，今日就別逛街囉！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 冷泉藍

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：運勢平淡而蘊含轉機。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛運勢的好時機。「得道者多助，失道者寡助」，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利於自己的方向發展。

【愛情運★★★★☆】

浪漫多情的一面突顯，戀愛多能出奇制勝，很適合主動創造機會！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要再三檢查一番。

【財富運★★★☆☆】

恐怕有付出與收穫不成正比的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 鉑金灰

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：不妨在習慣上做一些小改變吧！

【整體運★★★★☆】

今天的你很有幽默感，極易親近他人，但也要小心用詞，不然很容易讓對方誤會你是個輕浮之人；財運不錯，做些投資能有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶來的麻煩。

【愛情運★★★★☆】

感情較平淡，另一半無緣無故生悶氣的機率高；多運用你善解人意的一面哄對方開心吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，想要偷閒是不太可能的啦！今天適合積極表現個人的專業才能。

【財富運★★★★☆】

開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 夕陽橙

開運方位：正南方向

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