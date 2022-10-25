每日星座運勢／處女扮演調解人角色 有效化解紛爭
2022-10-25
牡羊座
短評：悲觀失望的情緒佔據了思想。
【整體運★☆☆☆☆】
遠離人群找一個安靜的地方，想哭就哭，想笑就笑，把所有不愉快的情緒發洩出來，釋放了心中的壓抑感，才能重新給自己一個合理的定位。花錢要有所節制，不然花費太大，以免會給日後的生活造成困擾。
【愛情運★☆☆☆☆】
適合獨處、不適合約會，更別妄想情話綿綿，省得談情說愛不成卻惹來口角爭執。
【事業運★★☆☆☆】
成中有敗，忙中有錯，一切宜謹慎為之。雜事多時更要心平氣和，正是考驗耐力與定力的日子。
【財富運★★☆☆☆】
宜憑個人才藝賺錢。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-11:00am 蘭花紫
開運方位：西北方向
金牛座
短評：運勢佳，可別把大好時光浪費在家裡！
【整體運★★★★☆】
桃花運極強，參加婚宴的朋友可以多注意身旁是否有不錯的異性對象，主動出擊勝率高。財運良好，有大賺一筆的機會，適合瞄準時機，果斷出手。求職者應積極爭取面試機會，會有好消息。
【愛情運★★★★★】
對於有情人或配偶者來說，穩定的感情對你的事業是最大助力；至於單身者，今日仔細觀察職場上接觸到的異性朋友，或許能找到理想情人。
【事業運★★★★☆】
以謙虛、真誠的態度待人，將有機會靠近核心高層人士，並可從對方身上學習到不少的經驗，對你也是一種自我提升。
【財富運★★★★☆】
與資歷豐富者合作，可為你的投資增添助力。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-7:00pm 蜜瓜黃
開運方位：正東方向
雙子座
短評：愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。
【整體運★★★☆☆】
工作雖然比較忙碌，但是心情好也不會感覺太累。在心愛的人面前，你會表現得深情款款，對他既細心又體貼，讓雙方的磁場更加強勁。投資方面，還不宜急著做決定，先蒐集情報，進行合理的分析，才能做出有效的判斷。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻有角色互換的機會，彼此都能體會到對方的艱辛與不易，感情增強。
【事業運★★★☆☆】
習慣了固定的工作模式，工作進展也還算順利，但較難有所突破。若能夠靈活運用，相信將會有更好的發展。
【財富運★★☆☆☆】
把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題；對於理財上面的小道消息，最好經過求證再吸收。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00am 乳酪白
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：有受束縛的感覺，心境要平和些。
【整體運★★☆☆☆】
工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。
【愛情運★★★☆☆】
容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。
【事業運★★☆☆☆】
隨著繁雜事物的增多，遇到的阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。
【財富運★★☆☆☆】
為了表現海派，對情人、朋友、家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：9:00-10:00am 古銅青
開運方位：正北方向
獅子座
短評：與人配合才能讓工作取得進展。
【整體運★★☆☆☆】
事業運略差，陌生的領域並不能憑一已之力完成，與同事各自發揮所長，走出困境的機會才大。偏財運與你擦肩而過，金錢遊戲還是少玩為妙。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻感情生活平順，能體會平淡中的幸福；戀愛中的人對未來充滿想像，不妨與對方分享。
【事業運★★☆☆☆】
容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。
【財富運★★☆☆☆】
想在朋友面前擺闊，請先看看自己的荷包。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：2:00-3:00pm 燻鮭紅
開運方位：西北方向
處女座
短評：今天有機會展現個人魅力，為他人排解紛爭。
【整體運★★★★★】
多與人群接觸會有好運降臨。如果有機會參加聚會可別放過，在與他人交往中會有意想不到的收穫。今天很能為他人著想，有機會扮演調解人的角色，有效化解紛爭，令人欽佩不已。
【愛情運★★★★☆】
今日對熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥、美女喔！
【事業運★★★★★】
今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦過後能得到快樂的成就感。
【財富運★★★★☆】
鈔票收進口袋的時刻。有錢入帳時，快快存起來，可別讓他人發現了，免得招來瓜分者。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：1:00-2:00pm 深海藍
開運方位：東北方向
天秤座
短評：為人做事低調一些，對你有好處。
【整體運★★☆☆☆】
工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者易因一言不合而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。
【事業運★★☆☆☆】
憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。
【財富運★★☆☆☆】
看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-7:00pm 杜鵑粉
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：忙碌的一天。
【整體運★★★☆☆】
許多的案子都堆積到今天來處理，讓你變得異常忙碌；受工作的影響會和戀人約會的時間發生衝突，做出解釋能得到對方的諒解；能從他人那裡獲取理財的資料，你卻可能無時間整理，投資需延期。
【愛情運★★☆☆☆】
有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖哦，愈是亂想會愈孤單的喔！
【事業運★★☆☆☆】
待人處世欠缺圓滑，易與人發生爭執，導致人際關係緊張。相處時應注意尊重他人。
【財富運★★★☆☆】
金錢耗損的機率不高，若損財亦大多是消耗在親人身上。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-9:00am 硃砂紅
開運方位：東北方向
射手座
短評：快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。
【整體運★★★☆☆】
今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生反感的心理。
【愛情運★★★★☆】
有暗戀對象的人戀情可望明朗化；已婚者彼此關懷，並能感受到愛的力量。
【事業運★★☆☆☆】
看起來有點反應遲鈍，做起事來慢半拍，動作若不迅速點會直接影響你的績效。
【財富運★★★★☆】
暗財比較旺，暗財運上大多來自長輩或長者。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-6:00pm 鈦晶金
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：運勢不錯，易有貴人相助。
【整體運★★★★☆】
今天情緒控制得宜，對另一半多花點心思，雙方能相處愉快。財運方面表現一般，陪朋友打打麻將當作消遣尚可，但不可把得失看得太重，不然會讓自己精神緊張。工作方面，今天適宜商談，會有不錯的結果。
【愛情運★★★☆☆】
享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回想相處上的是是非非，好好自我檢討一番吧！
【事業運★★★★☆】
傾向於獨立作業，能在發揮天賦、創意的工作領域有所突破。
【財富運★★★☆☆】
今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難克制不買，如果想省錢，今日就別逛街囉！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-8:00am 冷泉藍
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：運勢平淡而蘊含轉機。
【整體運★★★☆☆】
有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛運勢的好時機。「得道者多助，失道者寡助」，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利於自己的方向發展。
【愛情運★★★★☆】
浪漫多情的一面突顯，戀愛多能出奇制勝，很適合主動創造機會！
【事業運★★☆☆☆】
事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要再三檢查一番。
【財富運★★★☆☆】
恐怕有付出與收穫不成正比的現象。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：2:00-4:00pm 鉑金灰
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：不妨在習慣上做一些小改變吧！
【整體運★★★★☆】
今天的你很有幽默感，極易親近他人，但也要小心用詞，不然很容易讓對方誤會你是個輕浮之人；財運不錯，做些投資能有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶來的麻煩。
【愛情運★★★★☆】
感情較平淡，另一半無緣無故生悶氣的機率高；多運用你善解人意的一面哄對方開心吧！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，想要偷閒是不太可能的啦！今天適合積極表現個人的專業才能。
【財富運★★★★☆】
開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-11:00am 夕陽橙
開運方位：正南方向
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