每日星座運勢／獅子投資理財上應隨 市場變動調整

2022-10-24

牡羊座

短評：人際關係暢通無阻，有利拓展事業、開發財源。

【整體運★★★★☆】

夫妻之間相互支持，多能為對方著想、付出。思維活躍，容易有創意表現，辦事效率頗高。財運佳，積極理財，花錢有計劃，有機會與有頭腦的人合作，可望有一筆不小的收入。求職者敢於表現自我，易求得好職位。

【愛情運★★★☆☆】

感情生活缺少一些激情，已婚者應主動與另一半親近，被動等待只會錯過表達愛意的機會。

【事業運★★★★★】

今日是變化萬千的一天，所以也會顯得忙碌，應多用智慧來處理事情，必能獲得良好的成效。

【財富運★★★★☆】

小有財運，要多注意把握。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 深海藍

開運方位：東南方向

金牛座

短評：多吃些水果，補充能量。

【整體運★★☆☆☆】

感情上容易遭受打擊，但朋友的鼓勵會給你增添許多信心；下午的精神會略感疲倦，不宜與人談生意；上級給的新任務會給你帶來不小的壓力，喝杯果汁能夠得到舒緩。

【愛情運★★★☆☆】

另一半的情緒不佳，別讓自己的情緒也跟著失控，你應多體諒對方才是唷！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。

【財富運★★★☆☆】

工作上收人紅包，恐惹來大麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 芒果黃

開運方位：東南方向

雙子座

短評：收集資訊，理性分析、抉擇。

【整體運★★★★☆】

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，容易引起不必要的麻煩；出門在外者可在關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報；財運一般，借助別人提供的投資訊息，會讓你的財運好轉。

【愛情運★★★☆☆】

忙碌的一天，留給伴侶的時間較少，買些小禮物送給對方，以免伴侶抱怨。

【事業運★★★★☆】

多留意身邊人士的談吐表現，這會成為你的靈感來源。

【財富運★★★☆☆】

今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨做個發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談哦！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 臘梅白

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：易有口舌之爭的一天。

【整體運★★★☆☆】

愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集消息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。

【愛情運★★☆☆☆】

有機會結識活潑開朗、具幽默感的異性朋友，但不適合表白，易遭到拒絕。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，求職者有機會獲得不錯的訊息，只要主動尋找，就能有不錯的機遇。

【財富運★★★☆☆】

賭運不佳，有時連打個牌都可能輸到荷包空空。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00am 古銅青

開運方位：正北方向

獅子座

短評：越有挑戰，越能激起你的興趣。

【整體運★★★★★】

投資理財上，不宜採取保守、固定的方式，應隨市場的變動而及時應對和調整；今天的心事易被對方看穿，不需多費口舌，他就能恰當地回應你，讓你感到窩心；工作上充滿幹勁，思維活躍，挑戰性強的工作很適合你。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，沒什麼明顯進展，不過呢，可以在腦中編織美麗的景象。

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，有機會獲得主導權，辦事特別的順心，再多瑣碎小事也難不倒你。

【財富運★★★★☆】

財運好得令人羨慕，只要積極地運作，得財特別的順心，對商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 芒果黃

開運方位：西南方向

處女座

短評：不妨把爭吵當作調味品。

【整體運★★★☆☆】

伴隨著小吵小鬧，雙方反而能更進一步的相互了解，今天你特別能體會到這一點。轉換投資方向，總勝過執著於手中毫無起色的小投資，目光還需放得長遠一些。不必將同事閒聊時的話題記掛在心裡，因此而影響心情則會得不償失。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想找到適合的對象還需要耐心等待，過早付出感情易後悔唷！

【事業運★★★★☆】

擁有相當充沛的熱情，企圖心強，目標明確，不達目的決不罷休，有利於工作進展，卻易勞累。

【財富運★★☆☆☆】

破財的機率高，切忌輕易借錢給朋友，小心肉包子打狗，有去無回。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 玳瑁棕

開運方位：西北方向

天秤座

短評：工作快樂，但是財運不樂觀。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶的人和異性朋友交往要把握分寸，以免對方吃醋、鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感受到工作能力的提高。財運較弱，股票被套牢的機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。

【愛情運★★★★☆】

很願意為對方付出，對伴侶有求必應，但有時也要讓對方學著獨立才好喔！

【事業運★★★☆☆】

千萬別輕易給人家允諾，尤其是沒有十足把握的事情，不然你的計劃很難圓滿實現。

【財富運★★☆☆☆】

今日腦力思考頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 琥珀橙

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：心情略有些低沉，思緒都沉浸在私事上。

【整體運★★☆☆☆】

今天你不願孤單，好好的裝扮自己，約中意的對象來一場約會吧。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，小心因此而損財。工作上還算好，雖然有突發狀況，但能隨機應變，妥善處理。

【愛情運★★☆☆☆】

只許州官放火，不許百姓點燈，太過霸道會使雙方陷入不愉快的窘境。

【事業運★★★☆☆】

會感覺到一些壓力，不過，做事時注意掌握方向，細心一些，就能輕鬆過關。

【財富運★★☆☆☆】

在金錢上易犯迷糊，不宜交易。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 珍珠白

開運方位：東北方向

射手座

短評：愛情走到盡頭，應學會放手。

【整體運★★★★☆】

苦苦守候的一份愛情，不見得就是最後的結局，放開它你同樣能獲得幸福。投資時頗懂得規避風險，讓你的財運好上加好。工作熱情高亢，極易發現工作中的契機，可望有所突破。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題唷！

【事業運★★★★★】

事業運還不錯，多能得到外界的助力，適合群策群力型或是對外接觸型的工作喔！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題。可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 辣椒紅

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：相當普通的一天，諸事平和。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作方面容易遇到他人向你求助，善解人意是你提升人氣的關鍵，別吝嗇施以援手。愛情方面比較平靜，彼此享受著平淡的浪漫。領悟力頗強，晚上可抽出時間安靜的讀書做學問，收獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會因親友介紹而結識不錯的對象；戀愛中人要注意因錢財而產生糾紛。

【事業運★★★☆☆】

有機會扮演智多星的角色，你的主意會給同事很大的啟發，對他的工作幫助很大，而你以後也很有可能得到他的幫助哦！

【財富運★★★☆☆】

貪念越重，損失越是慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 琥珀橙

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：得到的暗示，頗為受用。

【整體運★☆☆☆☆】

另一半在面對你時多採取逃避的方式，讓你很灰心，時間是驗證愛情的最佳方式，順其自然就好。情緒略顯不穩定，易因一時衝動而大手筆花錢。貴人近在眼前，良好的鄰里關係也能為你帶來不錯的事業運。

【愛情運★★☆☆☆】

在感情上顯得鑽牛角尖，夫妻感情易出現裂痕；單身者與異性接觸頻繁。

【事業運★★☆☆☆】

情緒較低落，難以集中精神，導致忙中出錯。在涉及契約文書、票據相關事務時要特別小心。

【財富運★☆☆☆☆】

今天不宜投資或是借人錢財，有利把手邊的帳單清一清，合理分配錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 瑪瑙黑

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：多與好友聯繫，可增進感情。

【整體運★★☆☆☆】

忙裡忙外不得閒，和伴侶聚少離多。工作較不順利，易感壓力，會有逃避的心理，內心煩亂。今天很適合跟家人交流，說說心事，聊聊家常，特別容易獲得長輩的關心和照顧唷。

【愛情運★★☆☆☆】

有機會與暗戀的對象接觸，別害羞，這是個很好的機會，主動示意會有不錯的結果！

【事業運★★☆☆☆】

面對他人刻意的打擊或競爭失利，無力感會讓你變得頹廢消沉，失去還擊的信心。

【財富運★★★☆☆】

沒有特殊專長者，求財宜採取保守策略。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 青金石藍

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】