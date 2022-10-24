每日星座運勢／獅子投資理財上應隨 市場變動調整
2022-10-24
牡羊座
短評：人際關係暢通無阻，有利拓展事業、開發財源。
【整體運★★★★☆】
夫妻之間相互支持，多能為對方著想、付出。思維活躍，容易有創意表現，辦事效率頗高。財運佳，積極理財，花錢有計劃，有機會與有頭腦的人合作，可望有一筆不小的收入。求職者敢於表現自我，易求得好職位。
【愛情運★★★☆☆】
感情生活缺少一些激情，已婚者應主動與另一半親近，被動等待只會錯過表達愛意的機會。
【事業運★★★★★】
今日是變化萬千的一天，所以也會顯得忙碌，應多用智慧來處理事情，必能獲得良好的成效。
【財富運★★★★☆】
小有財運，要多注意把握。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-9:00am 深海藍
開運方位：東南方向
金牛座
短評：多吃些水果，補充能量。
【整體運★★☆☆☆】
感情上容易遭受打擊，但朋友的鼓勵會給你增添許多信心；下午的精神會略感疲倦，不宜與人談生意；上級給的新任務會給你帶來不小的壓力，喝杯果汁能夠得到舒緩。
【愛情運★★★☆☆】
另一半的情緒不佳，別讓自己的情緒也跟著失控，你應多體諒對方才是唷！
【事業運★★☆☆☆】
事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。
【財富運★★★☆☆】
工作上收人紅包，恐惹來大麻煩。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：2:00-3:00pm 芒果黃
開運方位：東南方向
雙子座
短評：收集資訊，理性分析、抉擇。
【整體運★★★★☆】
已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，容易引起不必要的麻煩；出門在外者可在關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報；財運一般，借助別人提供的投資訊息，會讓你的財運好轉。
【愛情運★★★☆☆】
忙碌的一天，留給伴侶的時間較少，買些小禮物送給對方，以免伴侶抱怨。
【事業運★★★★☆】
多留意身邊人士的談吐表現，這會成為你的靈感來源。
【財富運★★★☆☆】
今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨做個發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談哦！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：2:00-4:00pm 臘梅白
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：易有口舌之爭的一天。
【整體運★★★☆☆】
愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集消息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。
【愛情運★★☆☆☆】
有機會結識活潑開朗、具幽默感的異性朋友，但不適合表白，易遭到拒絕。
【事業運★★★☆☆】
運勢平順，求職者有機會獲得不錯的訊息，只要主動尋找，就能有不錯的機遇。
【財富運★★★☆☆】
賭運不佳，有時連打個牌都可能輸到荷包空空。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00am 古銅青
開運方位：正北方向
獅子座
短評：越有挑戰，越能激起你的興趣。
【整體運★★★★★】
投資理財上，不宜採取保守、固定的方式，應隨市場的變動而及時應對和調整；今天的心事易被對方看穿，不需多費口舌，他就能恰當地回應你，讓你感到窩心；工作上充滿幹勁，思維活躍，挑戰性強的工作很適合你。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運平平，沒什麼明顯進展，不過呢，可以在腦中編織美麗的景象。
【事業運★★★★★】
事業運頗旺，有機會獲得主導權，辦事特別的順心，再多瑣碎小事也難不倒你。
【財富運★★★★☆】
財運好得令人羨慕，只要積極地運作，得財特別的順心，對商務、業務、開發工作者影響較大。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00pm 芒果黃
開運方位：西南方向
處女座
短評：不妨把爭吵當作調味品。
【整體運★★★☆☆】
伴隨著小吵小鬧，雙方反而能更進一步的相互了解，今天你特別能體會到這一點。轉換投資方向，總勝過執著於手中毫無起色的小投資，目光還需放得長遠一些。不必將同事閒聊時的話題記掛在心裡，因此而影響心情則會得不償失。
【愛情運★★★☆☆】
單身者想找到適合的對象還需要耐心等待，過早付出感情易後悔唷！
【事業運★★★★☆】
擁有相當充沛的熱情，企圖心強，目標明確，不達目的決不罷休，有利於工作進展，卻易勞累。
【財富運★★☆☆☆】
破財的機率高，切忌輕易借錢給朋友，小心肉包子打狗，有去無回。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：3:00-4:00pm 玳瑁棕
開運方位：西北方向
天秤座
短評：工作快樂，但是財運不樂觀。
【整體運★★★☆☆】
有伴侶的人和異性朋友交往要把握分寸，以免對方吃醋、鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感受到工作能力的提高。財運較弱，股票被套牢的機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。
【愛情運★★★★☆】
很願意為對方付出，對伴侶有求必應，但有時也要讓對方學著獨立才好喔！
【事業運★★★☆☆】
千萬別輕易給人家允諾，尤其是沒有十足把握的事情，不然你的計劃很難圓滿實現。
【財富運★★☆☆☆】
今日腦力思考頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：6:00-7:00am 琥珀橙
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：心情略有些低沉，思緒都沉浸在私事上。
【整體運★★☆☆☆】
今天你不願孤單，好好的裝扮自己，約中意的對象來一場約會吧。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，小心因此而損財。工作上還算好，雖然有突發狀況，但能隨機應變，妥善處理。
【愛情運★★☆☆☆】
只許州官放火，不許百姓點燈，太過霸道會使雙方陷入不愉快的窘境。
【事業運★★★☆☆】
會感覺到一些壓力，不過，做事時注意掌握方向，細心一些，就能輕鬆過關。
【財富運★★☆☆☆】
在金錢上易犯迷糊，不宜交易。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-11:00pm 珍珠白
開運方位：東北方向
射手座
短評：愛情走到盡頭，應學會放手。
【整體運★★★★☆】
苦苦守候的一份愛情，不見得就是最後的結局，放開它你同樣能獲得幸福。投資時頗懂得規避風險，讓你的財運好上加好。工作熱情高亢，極易發現工作中的契機，可望有所突破。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題唷！
【事業運★★★★★】
事業運還不錯，多能得到外界的助力，適合群策群力型或是對外接觸型的工作喔！
【財富運★★★★☆】
財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題。可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：12:00-1:00pm 辣椒紅
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：相當普通的一天，諸事平和。
【整體運★★★☆☆】
今天在工作方面容易遇到他人向你求助，善解人意是你提升人氣的關鍵，別吝嗇施以援手。愛情方面比較平靜，彼此享受著平淡的浪漫。領悟力頗強，晚上可抽出時間安靜的讀書做學問，收獲頗多。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會因親友介紹而結識不錯的對象；戀愛中人要注意因錢財而產生糾紛。
【事業運★★★☆☆】
有機會扮演智多星的角色，你的主意會給同事很大的啟發，對他的工作幫助很大，而你以後也很有可能得到他的幫助哦！
【財富運★★★☆☆】
貪念越重，損失越是慘重。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-9:00pm 琥珀橙
開運方位：東南方向
水瓶座
短評：得到的暗示，頗為受用。
【整體運★☆☆☆☆】
另一半在面對你時多採取逃避的方式，讓你很灰心，時間是驗證愛情的最佳方式，順其自然就好。情緒略顯不穩定，易因一時衝動而大手筆花錢。貴人近在眼前，良好的鄰里關係也能為你帶來不錯的事業運。
【愛情運★★☆☆☆】
在感情上顯得鑽牛角尖，夫妻感情易出現裂痕；單身者與異性接觸頻繁。
【事業運★★☆☆☆】
情緒較低落，難以集中精神，導致忙中出錯。在涉及契約文書、票據相關事務時要特別小心。
【財富運★☆☆☆☆】
今天不宜投資或是借人錢財，有利把手邊的帳單清一清，合理分配錢財。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：1:00-2:00pm 瑪瑙黑
開運方位：西南方向
雙魚座
短評：多與好友聯繫，可增進感情。
【整體運★★☆☆☆】
忙裡忙外不得閒，和伴侶聚少離多。工作較不順利，易感壓力，會有逃避的心理，內心煩亂。今天很適合跟家人交流，說說心事，聊聊家常，特別容易獲得長輩的關心和照顧唷。
【愛情運★★☆☆☆】
有機會與暗戀的對象接觸，別害羞，這是個很好的機會，主動示意會有不錯的結果！
【事業運★★☆☆☆】
面對他人刻意的打擊或競爭失利，無力感會讓你變得頹廢消沉，失去還擊的信心。
【財富運★★★☆☆】
沒有特殊專長者，求財宜採取保守策略。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：6:00-7:00am 青金石藍
開運方位：西南方向
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