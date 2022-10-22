每日星座運勢／牡羊放手去做手中事 就能實現目標
2022-10-22
牡羊座
短評：愛他就對他寬容些。
【整體運★★★★☆】
今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠裝進腦袋吧。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半的叮嚀感到厭煩，情緒來時很容易發生爭執。忍一忍吧，別把關係弄得太緊張。
【事業運★★★★★】
很有衝勁，無須有太多的顧慮，只要相信好運始終站在你身邊，放手去做手中的事，就能實現目標。
【財富運★★★☆☆】
財富易流失不易緊守，要握緊自己的荷包。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：1:00-3:00pm 玫瑰紅
開運方位：東北方向
金牛座
短評：精力充沛，學習力強。
【整體運★★★★☆】
今天閒暇時間較多，可安排學習，看專業書或休閒書都會讓你感覺愉快，收穫頗多。多與他人互動可增進運氣，下午可抽時間與好友相聚，會有好運降臨，如：收到禮物、結交新朋友、獲得意外商機等。
【愛情運★★★☆☆】
對愛情有點懶洋洋，想等人來噓寒問暖，也特別容易被異性打動唷！
【事業運★★★☆☆】
心中的想法不能全部如願，但他人的經驗與建議，卻能讓你感觸頗多，豁然開朗。
【財富運★★★★★】
今天你是個幸運兒，有中獎的機會。買張彩券試試手氣吧，刮刮樂或樂透都易中獎。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-11:00pm 深海藍
開運方位：西南方向
雙子座
短評：好好休息，確保充足睡眠。
【整體運★★★★☆】
思考力不足，若過度用腦會讓你分不清方向，今天好好休息比較妥當。閒來無事可以收拾收拾房間，乾淨、舒適的環境可為你帶來好心情。下午有機會與異性朋友喝下午茶或是閒聊、逛公園等，感覺愜意。
【愛情運★★★★☆】
已婚者能獲得另一半的支持與鼓勵，內心有著滿滿的幸福感；單身者容易陷入多角戀。
【事業運★★★☆☆】
悠閒愜意的一天，有機會與朋友相聚，在喝茶、享受美食中獲得滿足感。
【財富運★★★★☆】
財運好到讓人羨慕，適合投資理財的好日子，股票族有機會大撈一筆。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：3:00-4:00pm 櫻桃紅
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：輕鬆愉快的一天，好運連連。
【整體運★★★☆☆】
戀愛中的情侶一起出外遊山玩水的同時不忘情話綿綿，讓人有「只羨鴛鴦不羨仙」的同感。為博情人一笑，只要是喜歡的物品都會毫不猶豫的買下來，荷包不斷縮水。
【愛情運★★★★☆】
忙裡偷閒與另一半聊聊天、開開玩笑，既開心又增進感情；單身者桃花多，應慎選對象。
【事業運★★★☆☆】
情緒略微暴躁，容易與人產生小磨擦，溝通討論時盡量保持冷靜才好！
【財富運★★★☆☆】
有不錯收入，適合藏私房錢！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-9:00pm 香吉士黃
開運方位：東南方向
獅子座
短評：善用你的好人緣，能結識不少新朋友。
【整體運★★★☆☆】
展現開朗活潑的一面，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者可以與另一半共同做些家務事，增進感情；單身者可自娛自樂，驅走孤獨感。
【事業運★★☆☆☆】
受點小小的打擊會讓你更有動力，咬緊牙關堅持住了，好運也就隨之降臨了呢！
【財富運★★★☆☆】
錢財外借時要謹慎為上，比較大筆的借貸在不傷情分的情況下，最好先做足調查工作，以防受到詐騙。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-11:00pm 古銅青
開運方位：正北方向
處女座
短評：易感情用事，要多留意與他人的金錢往來。
【整體運★★★☆☆】
單身者渴望愛情，多到熱鬧的地方走動，有機會遇到令你心動的對象；已婚者表現出強烈的家庭責任感，主動為對方付出會獲得雙倍的回饋。不夠理性，不宜處理金錢問題，與人交易時應有值得信任的人陪同。
【愛情運★★★★☆】
應處理好與異性間的關係，少去拈花惹草，小心惹上爛桃花。戀愛成熟的人可籌劃結婚事宜。
【事業運★★★☆☆】
忙著自己的大小事，雖然感覺好像沒有充分休息，但是至少心情是愉快的。
【財富運★★☆☆☆】
本末倒置，若能控制物慾、降低貪念，方能有結餘。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：3:00-5:00pm 脆梅青
開運方位：東南方向
天秤座
短評：危機感增加，對生活生出一絲擔憂。
【整體運★★★☆☆】
感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。
【愛情運★★☆☆☆】
因心疼另一半，將很多事情都攬到自己身上，讓對方十分高興，但也別寵壞對方喔！
【事業運★★★☆☆】
別讓自己太閒，多利用時間進修或是學習一些新事物，會讓你感到充實、愉快喔！
【財富運★★★☆☆】
投資必須先研究後行動，切莫一知半解的就貿然躁進。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-7:00am 水晶紫
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：人際關係帶來了好的回報。
【整體運★★★★★】
平時花足功夫的人際關係今天發揮作用，各部門的鼎力合作與配合使你的工作開展的比預期還要順利；感情事故也因朋友的介入和勸說而得到修復；投資理財應在規避風險上花點時間和精力研究，必要時可求助金融領域的朋友。
【愛情運★★★★☆】
已婚者易得到另一半的重視，有什麼要求都可以提出來；單身者容易有意想不到的桃花！
【事業運★★★★★】
有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴呢！
【財富運★★★★☆】
滿腦子都想著錢，有錢才有安全感的一天。也因為對錢的敏銳度較強，所以適合積極經營財富。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：3:00-4:00pm 古銅青
開運方位：東北方向
射手座
短評：追求物質滿足的慾望戰勝了理智。
【整體運★★★☆☆】
看到琳琅滿目的商品，心中的購物慾蠢蠢欲動，如果大包小包地拎回家，錢包也會很快乾癟。最好慢一點做決定，免得買到好看不好用的擺設。約會的時候不太順利，最好提前赴約，免得為意外事件耽擱遲到，引起對方不快。
【愛情運★★★☆☆】
有機會與另一半到郊外散心，讓你心情開朗；單身者少圍著異性轉，容易心煩意亂。
【事業運★★★☆☆】
臨時改變計劃的機率很大，會因為對自由的渴望而突然改變自己前進的方向。
【財富運★★☆☆☆】
錢一出手，花得光光，顯得沒有計劃。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：9:00-10:00pm 玳瑁棕
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：旅遊運佳，適合外出散心。
【整體運★★★★☆】
今天別窩在家裡，安排一個短程旅行會有好運降臨。把工作放一邊，懷著輕鬆愉快的心情親近大自然，在旅途中有機會與很有個性的異性結緣，極具浪漫色彩。對人熱情一些，有機會獲得貴人助力。
【愛情運★★★★☆】
單身者適合旅行，旅途中有機會邂逅不錯的對象；已婚者不妨適當安排約會，感受浪漫。
【事業運★★★☆☆】
生活較順心順意，但太過安逸又會讓你覺得缺少了點激情，不妨找些喜歡的事情來做。
【財富運★★★★☆】
今日你是超級幸運兒，有從天而降的財運，例如：收到獎金、紅包、禮物等。真是令人眼紅啊！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-12:00am 櫻桃紅
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：朋友也是一筆珍貴的財富。
【整體運★★★☆☆】
與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻之間應增進彼此的互動，以免感情變淡；單身者容易表錯情會錯意，理性一些才好。
【事業運★★★☆☆】
處理事情單獨作業會比較困難，倘若能與他人協調合作，則可順利並超前進度完成。
【財富運★★★★☆】
財運佳，有人施援手，在資金方面為你提供援助。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-11:00pm 檸檬綠
開運方位：西南方向
雙魚座
短評：投資有道就大膽行事吧。
【整體運★★★☆☆】
得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道消息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規劃下一步計劃了。
【愛情運★★★☆☆】
正是與另一半好好約會增進感情的時候，別把另一半冷落了，用你的愛溫暖他吧。
【事業運★★★☆☆】
行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功機會更大。
【財富運★★★★☆】
小有偏財運，會有小財自動送上門。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00am 玉米黃
開運方位：東北方向
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