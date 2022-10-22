每日星座運勢／牡羊放手去做手中事 就能實現目標

2022-10-22

牡羊座

短評：愛他就對他寬容些。

【整體運★★★★☆】

今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠裝進腦袋吧。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的叮嚀感到厭煩，情緒來時很容易發生爭執。忍一忍吧，別把關係弄得太緊張。

【事業運★★★★★】

很有衝勁，無須有太多的顧慮，只要相信好運始終站在你身邊，放手去做手中的事，就能實現目標。

【財富運★★★☆☆】

財富易流失不易緊守，要握緊自己的荷包。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

金牛座

短評：精力充沛，學習力強。

【整體運★★★★☆】

今天閒暇時間較多，可安排學習，看專業書或休閒書都會讓你感覺愉快，收穫頗多。多與他人互動可增進運氣，下午可抽時間與好友相聚，會有好運降臨，如：收到禮物、結交新朋友、獲得意外商機等。

【愛情運★★★☆☆】

對愛情有點懶洋洋，想等人來噓寒問暖，也特別容易被異性打動唷！

【事業運★★★☆☆】

心中的想法不能全部如願，但他人的經驗與建議，卻能讓你感觸頗多，豁然開朗。

【財富運★★★★★】

今天你是個幸運兒，有中獎的機會。買張彩券試試手氣吧，刮刮樂或樂透都易中獎。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 深海藍

開運方位：西南方向

雙子座

短評：好好休息，確保充足睡眠。

【整體運★★★★☆】

思考力不足，若過度用腦會讓你分不清方向，今天好好休息比較妥當。閒來無事可以收拾收拾房間，乾淨、舒適的環境可為你帶來好心情。下午有機會與異性朋友喝下午茶或是閒聊、逛公園等，感覺愜意。

【愛情運★★★★☆】

已婚者能獲得另一半的支持與鼓勵，內心有著滿滿的幸福感；單身者容易陷入多角戀。

【事業運★★★☆☆】

悠閒愜意的一天，有機會與朋友相聚，在喝茶、享受美食中獲得滿足感。

【財富運★★★★☆】

財運好到讓人羨慕，適合投資理財的好日子，股票族有機會大撈一筆。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 櫻桃紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：輕鬆愉快的一天，好運連連。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的情侶一起出外遊山玩水的同時不忘情話綿綿，讓人有「只羨鴛鴦不羨仙」的同感。為博情人一笑，只要是喜歡的物品都會毫不猶豫的買下來，荷包不斷縮水。

【愛情運★★★★☆】

忙裡偷閒與另一半聊聊天、開開玩笑，既開心又增進感情；單身者桃花多，應慎選對象。

【事業運★★★☆☆】

情緒略微暴躁，容易與人產生小磨擦，溝通討論時盡量保持冷靜才好！

【財富運★★★☆☆】

有不錯收入，適合藏私房錢！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 香吉士黃

開運方位：東南方向

獅子座

短評：善用你的好人緣，能結識不少新朋友。

【整體運★★★☆☆】

展現開朗活潑的一面，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者可以與另一半共同做些家務事，增進感情；單身者可自娛自樂，驅走孤獨感。

【事業運★★☆☆☆】

受點小小的打擊會讓你更有動力，咬緊牙關堅持住了，好運也就隨之降臨了呢！

【財富運★★★☆☆】

錢財外借時要謹慎為上，比較大筆的借貸在不傷情分的情況下，最好先做足調查工作，以防受到詐騙。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 古銅青

開運方位：正北方向

處女座

短評：易感情用事，要多留意與他人的金錢往來。

【整體運★★★☆☆】

單身者渴望愛情，多到熱鬧的地方走動，有機會遇到令你心動的對象；已婚者表現出強烈的家庭責任感，主動為對方付出會獲得雙倍的回饋。不夠理性，不宜處理金錢問題，與人交易時應有值得信任的人陪同。

【愛情運★★★★☆】

應處理好與異性間的關係，少去拈花惹草，小心惹上爛桃花。戀愛成熟的人可籌劃結婚事宜。

【事業運★★★☆☆】

忙著自己的大小事，雖然感覺好像沒有充分休息，但是至少心情是愉快的。

【財富運★★☆☆☆】

本末倒置，若能控制物慾、降低貪念，方能有結餘。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 脆梅青

開運方位：東南方向

天秤座

短評：危機感增加，對生活生出一絲擔憂。

【整體運★★★☆☆】

感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。

【愛情運★★☆☆☆】

因心疼另一半，將很多事情都攬到自己身上，讓對方十分高興，但也別寵壞對方喔！

【事業運★★★☆☆】

別讓自己太閒，多利用時間進修或是學習一些新事物，會讓你感到充實、愉快喔！

【財富運★★★☆☆】

投資必須先研究後行動，切莫一知半解的就貿然躁進。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 水晶紫

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：人際關係帶來了好的回報。

【整體運★★★★★】

平時花足功夫的人際關係今天發揮作用，各部門的鼎力合作與配合使你的工作開展的比預期還要順利；感情事故也因朋友的介入和勸說而得到修復；投資理財應在規避風險上花點時間和精力研究，必要時可求助金融領域的朋友。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易得到另一半的重視，有什麼要求都可以提出來；單身者容易有意想不到的桃花！

【事業運★★★★★】

有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴呢！

【財富運★★★★☆】

滿腦子都想著錢，有錢才有安全感的一天。也因為對錢的敏銳度較強，所以適合積極經營財富。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 古銅青

開運方位：東北方向

射手座

短評：追求物質滿足的慾望戰勝了理智。

【整體運★★★☆☆】

看到琳琅滿目的商品，心中的購物慾蠢蠢欲動，如果大包小包地拎回家，錢包也會很快乾癟。最好慢一點做決定，免得買到好看不好用的擺設。約會的時候不太順利，最好提前赴約，免得為意外事件耽擱遲到，引起對方不快。

【愛情運★★★☆☆】

有機會與另一半到郊外散心，讓你心情開朗；單身者少圍著異性轉，容易心煩意亂。

【事業運★★★☆☆】

臨時改變計劃的機率很大，會因為對自由的渴望而突然改變自己前進的方向。

【財富運★★☆☆☆】

錢一出手，花得光光，顯得沒有計劃。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 玳瑁棕

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：旅遊運佳，適合外出散心。

【整體運★★★★☆】

今天別窩在家裡，安排一個短程旅行會有好運降臨。把工作放一邊，懷著輕鬆愉快的心情親近大自然，在旅途中有機會與很有個性的異性結緣，極具浪漫色彩。對人熱情一些，有機會獲得貴人助力。

【愛情運★★★★☆】

單身者適合旅行，旅途中有機會邂逅不錯的對象；已婚者不妨適當安排約會，感受浪漫。

【事業運★★★☆☆】

生活較順心順意，但太過安逸又會讓你覺得缺少了點激情，不妨找些喜歡的事情來做。

【財富運★★★★☆】

今日你是超級幸運兒，有從天而降的財運，例如：收到獎金、紅包、禮物等。真是令人眼紅啊！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 櫻桃紅

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：朋友也是一筆珍貴的財富。

【整體運★★★☆☆】

與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間應增進彼此的互動，以免感情變淡；單身者容易表錯情會錯意，理性一些才好。

【事業運★★★☆☆】

處理事情單獨作業會比較困難，倘若能與他人協調合作，則可順利並超前進度完成。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有人施援手，在資金方面為你提供援助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 檸檬綠

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：投資有道就大膽行事吧。

【整體運★★★☆☆】

得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道消息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規劃下一步計劃了。

【愛情運★★★☆☆】

正是與另一半好好約會增進感情的時候，別把另一半冷落了，用你的愛溫暖他吧。

【事業運★★★☆☆】

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功機會更大。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，會有小財自動送上門。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 玉米黃

開運方位：東北方向

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