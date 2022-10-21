每日星座運勢／水瓶投資判斷要謹慎 最好按兵不動

2022-10-21

牡羊座

短評：情緒易浮躁，注意控制。

【整體運★★☆☆☆】

今天較感性，獨處時情緒壓抑，多接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，有洽談合作事項者可選在今天進行。對金錢、數字比較遲鈍，最好不要盲目操作。

【愛情運★★★☆☆】

心裡有事千萬別隱瞞另一半，謊言容易被對方識破；單身者有機會結識氣味相投的異性。

【事業運★★★☆☆】

太過順從他人，很容易妥協，有時候得爭取主動，太懦弱的話容易被人欺負喔！

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，寧願少賺一點也不要惹麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 青金石藍

開運方位：西北方向

金牛座

短評：管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓對方逮到你亂花錢的小尾巴唷！

【事業運★★★☆☆】

容易掃興的一天，無緣無故被人潑冷水的機率較高，對此不必太過在意。

【財富運★★★☆☆】

財運不太好，大筆金錢的損失大多在投機性的投資上。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 石榴紅

開運方位：正西方向

雙子座

短評：別把自己的想法強加於人！

【整體運★★★★☆】

對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業運較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運火紅，對於深思熟慮後選擇的投資產品，可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。

【愛情運★★★☆☆】

愛情加溫日。花點心思送一份小禮物，或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧！

【事業運★★★☆☆】

容易激動，上班族宜多注意控制自己的情緒。

【財富運★★★★★】

有強烈的賺錢慾望，也有許多賺錢的門路。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 墨玉綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：充滿激情，很有鬥志。

【整體運★★★★★】

與伴侶和睦相處，兩人更加融洽，共進晚餐也能增進彼此的感情。今天旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有斬穫。工作上能與同事合作愉快，群策群力之下，讓你大展身手。

【愛情運★★★★☆】

有利花心思在生活情趣上，比如：綻放的百合花、曖昧的燈燭等等，在浪漫中感情升溫。

【事業運★★★★☆】

今日很適合扮演軍師的角色，提出的意見多能得到同事的肯定和上司的採納。

【財富運★★★★☆】

善用智慧得財的一天。有點賭運，適合去賭需要分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 金桔綠

開運方位：東南方向

獅子座

短評：健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。

【整體運★★★☆☆】

除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。

【愛情運★★☆☆☆】

今日愛情運不佳，應與伴侶坦誠相待，千萬別說謊，易被識破造成嚴重後果。

【事業運★★☆☆☆】

有忙中出錯的狀況，切忌耍小聰明、急於求成，越忙越要靜下心來謹慎應對。

【財富運★★★☆☆】

眼光很不錯，可買到物美價廉的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 金桔綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：運勢旺盛的一天。

【整體運★★★★☆】

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏。但是，不宜與他人合夥投資，易因意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯可讓你恢復元氣。

【愛情運★★★★☆】

多用智慧、體貼來關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，可感動到對方。

【事業運★★★★★】

事業運強旺，能夠積極投入工作，專心運作下頗能創造成就感。

【財富運★★★★☆】

好運降臨！財運不錯，但需要靜心等待。若是你的求財慾望過強，反而會把它嚇跑，讓機會流失。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

天秤座

短評：心情愉快，做起事來幹勁十足。

【整體運★★★★☆】

今天工作起來特別愉快，效率增加了很多，也不會感覺太累。愛情方面需要潤滑，不要讓情感在平淡中疏遠。財運方面今天不是很穩定，還是不要急於做決定，先進行合理的分析，才能做出正確的判斷。

【愛情運★★☆☆☆】

容易疑神疑鬼的一天，懷疑對方在外面亂放電而產生摩擦。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，外來助力很強，適合扮演輔佐的角色，對外接觸、談合作能獲得佳音。

【財富運★★★☆☆】

想投資？應多聽聽親友意見。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 可可棕

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：戶外休閒能緩解疲勞。

【整體運★★★☆☆】

別把自己整天關在家裡，多接觸外面的空氣，只要有往外突破的心，一切自然就開闊了；有伴侶的人士要注意保持與其他異性之間的關係，不要讓另一半誤會；事業運的強勢會在下午來臨，獨立擔當重任讓你過得充實。

【愛情運★★★☆☆】

能以平常的心態去對待感情，避免了許多不必要的爭吵，感情生活趨於平順。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，上班族工作任務較重，但你能靜心處理，你的付出上司也都看在眼裡。

【財富運★★☆☆☆】

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免發生錯誤的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

射手座

短評：生活平淡簡單，女生要特別注意健康。

【整體運★★☆☆☆】

愛情較順利，與對方一起散步都會覺得甜蜜，有種倍受呵護的感覺。財運一般，生活過得很平淡，健康容易出現小紅燈，會有部分錢財支出。工作積極性較高，好心情讓你看起來充滿活力，效率不斷提高。

【愛情運★★★☆☆】

把談情說愛的事先放一邊，宜把重心放在工作和自我充實上，才不會覺得寂寞。

【事業運★★★☆☆】

會充分感受到同事間的競爭，只要你能發揮出自己的能力，就能在競爭中取得優勢。

【財富運★☆☆☆☆】

沒有從天而降的財運，應積極開源。今日可多出門走動，向親友打聽賺錢門路。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 翡翠綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：情緒不穩，思緒混亂。

【整體運★☆☆☆☆】

今天感情方面很被動，不想與對方有太多的接觸，想要有獨處的空間。理財方面運勢比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作中不宜操之過急，容易出錯。

【愛情運★★☆☆☆】

別因工作繁忙而忽略了另一半，冷落對方很容易發生口角；戀愛中的人感情進展順利！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合或是計劃被人中途改變。

【財富運★☆☆☆☆】

要小心被親朋好友的話誤導了，說不定對於他們有利的信息卻不適合你。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 寶石藍

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：寬恕曾經傷害過自己的人。

【整體運★★★☆☆】

今天意外開支大大超過平時，不注意控制恐有勒緊褲帶過日子的危機。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。

【愛情運★★★☆☆】

是不是很久沒有對另一半說甜言蜜語了？今天多表達愛意，可增進彼此的情感。

【事業運★★★☆☆】

與人交流的機會增多，可結識不少上層人士，在工作上獲得有力支援。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，適合進，不適合出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 深茄紫

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：賺錢動力不足。

【整體運★★☆☆☆】

財運不佳，前期的投資暫時未能見到成效，但不必著急，沉得住氣者可迎來好運氣。單身者想以他人穿針引線的方式來助愛情一臂之力，不可抱太大希望，主動出擊更有吸引力。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人易因錢財而爭吵，小心感情出現變數；單身者想戀愛，易把錢財花在異性身上。

【事業運★★★☆☆】

工作顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展。

【財富運★★☆☆☆】

沉迷吃喝玩樂或賭博遊戲，小心辛苦賺來的財富，轉眼流失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 湖水綠

開運方位：西北方向

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