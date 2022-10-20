每日星座運勢／射手事業宜修正態度 謙虛婉轉必修

2022-10-20

牡羊座

短評：今天好運氣特別眷顧你。

【整體運★★★★☆】

單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要老是待在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢藏得太隱密，這樣反而不利於發展；從事服務行業的工作者，會遇到很好的轉業機會。

【愛情運★★★★★】

愛情有好運的日子，單身者邂逅愛情的機率高，有伴侶者相親相愛，相處和諧而美好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是不求有功，但求無過的一天。不該你管的事別多問，做好你自己的事情。

【財富運★★★★☆】

財運頗旺，有不錯的實力和競爭力，可望與事業上的夥伴相處愉快而發掘出不少商機。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 玉米黃

開運方位：西南方向

金牛座

短評：走累了不妨歇歇。

【整體運★★★☆☆】

有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會降低理財人士的投資熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。

【愛情運★★★★☆】

單身者多與年輕的朋友接觸，容易遇到心儀的對象；戀愛中的人開始規劃以後的生活。

【事業運★★★☆☆】

遇到麻煩時容易急躁，難以做出明確判斷。

【財富運★★★☆☆】

借貸應小心，提防上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 脆梅青

開運方位：西南方向

雙子座

短評：遇事別著急，辦法總比困難多。

【整體運★★☆☆☆】

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。進財遭遇空前的困難，不要著急，先做規劃，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。

【愛情運★★☆☆☆】

容易因為一些事引起你對往日戀情的懷念及追悔；單身者可約異性好友出來談談心。

【事業運★★★☆☆】

很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行，切勿因為貪圖個人玩樂而耽誤了工作。

【財富運★★☆☆☆】

少出入高級娛樂場所，若只顧著高興去尋求刺激的話，小心荷包一不留神就見底了喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 玉髓紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：努力維持好人際關係。

【整體運★★★☆☆】

不要一時口快傷害了他人的自尊心，犯了錯誤就要勇於道歉，才容易得到他人的諒解。為了增進友誼而花費一部分錢財，沒有必要覺得心疼。別人把隱私告訴你，只要當好一個傾聽者就好，不要胡亂出餿主意，也不可宣揚出去。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人想要有個溫暖的家，結婚的念頭益發強烈，但現在不是最好時機，還需耐心等待！

【事業運★★☆☆☆】

求職者要拿出很有信心的氣勢來，面試時不妨將以前的好成績或表揚予以重點式的加強描述，會為自己的整體形象加不少分。

【財富運★★★☆☆】

應理性購物，貴的東西不一定是最好的。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 蘋果綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：需要抉擇的時候，就應該當機立斷。

【整體運★★★★☆】

衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好的話，可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到的好情報上手；能夠讓身體自由地舒展，就是合適的休閒活動。

【愛情運★★★☆☆】

情侶之間頗為甜蜜，有說不完的情話，有利表達愛意；單身者有機會被表白，若心動可大方接受。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，有機會得到成功人士的指點，靈感不斷，對工作特別有利。

【財富運★★★☆☆】

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，這樣就能夠管理好當日的金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正西方向

處女座

短評：感情不會因時空而轉淡。

【整體運★★★☆☆】

分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習上顯得拿捏得宜，斬獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶是你的精神支柱，與另一半聊心事，會獲得對方的支持，帶給你滿滿的動力。

【事業運★★★☆☆】

面對工作顯得較為被動，等著上級下指令安排。凡事應主動，積極表現才會有更好的機會。

【財富運★★★☆☆】

你的財運與勤勞與否有直接關係唷！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 桐花白

開運方位：正西方向

天秤座

短評：自信能增加個人魅力，提升愛情運。

【整體運★★★☆☆】

工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。

【愛情運★★☆☆☆】

別再鑽牛角尖囉！有必要為了芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

【事業運★★★☆☆】

工作比較繁重，也很繁瑣，但是有所準備的你還是可以從容的面對。

【財富運★★★☆☆】

別因情緒高昂而散財，容易入不敷出！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 墨玉綠

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：心情煩亂，可用工作來充實自己。

【整體運★★☆☆☆】

許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。

【愛情運★★☆☆☆】

無心戀愛，可身邊卻有許多異性圍繞，不想陷入感情困擾的話，應懂得拒絕。

【事業運★★★☆☆】

細節會決定你今天工作成績的好壞，尤其說話語氣的處理會成為談判成功與否的重要因素。

【財富運★★☆☆☆】

有錢別隨意外露，小心破財！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 燻鮭紅

開運方位：東南方向

射手座

短評：好心有時也不是件好事。

【整體運★☆☆☆☆】

你的同情心有遭人利用的可能，有破財危機，一定要睜大雙眼謹防受騙；感情上面對競爭對手顯得不夠勇敢，畏首畏尾，小心讓你的情敵捷足先登；心裡苦悶的話就找個朋友來傾訴，可別借酒消愁，不然愁更愁。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不太好，莫名其妙就想動怒，易看對方不順眼，保持距離為妙。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，尤其在與同事、上司、客戶溝通時，宜修正自己的態度，謙虛婉轉是你今日的必修課題。

【財富運★★☆☆☆】

今天財運不佳，如果你的賭資非常豐厚而且按捺不住想賭的慾望，最好還是請一個槍手！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 青金石藍

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：情緒不穩定，難以承受挫折。

【整體運★★☆☆☆】

心理承受能力較差的一天，愛情、事業會遇到一些不如意的事，讓你有些悶悶不樂，也會沒來由地發脾氣，特別是對親近的人，顯得暴躁。可以花些錢買些自己喜歡的東西，心情會好很多。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者雖然很渴望戀愛，但對另一半挑剔的眼光卻容易讓你與愛情擦肩而過。

【事業運★★☆☆☆】

感覺不太順心，工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實根本沒有這回事，做事專心點吧！

【財富運★★★☆☆】

有機會與朋友吃喝玩樂，享受輕鬆快樂的美好時光，當然，錢財也會花掉不少。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 羽絨白

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：收穫豐富的一天。

【整體運★★★★★】

從別人的愛情故事中體會、感觸良多，對自己的感情更加懂得珍惜；財富方面收穫豐實，短期投資帶來的收益較多；事業上發展順利，對業務談判的工作者而言成功率頗高。

【愛情運★★★★☆】

有機會遇到愛情貴人，為你指點迷津。單身者有機會戀愛，有伴侶者因貴人提點，感情和諧。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，多能抱持愉悅、樂觀的心情工作，無論績效好壞，起碼心情很開心。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，股票族的朋友適合先分析後買賣，有機會小賺一筆。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 竹葉青

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：好運氣與你相隨。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作時倍感輕鬆。

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，女生有機會收到匿名禮物，男生則有機會邀約心儀的對象共進晚餐。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放慢，不要把自己逼得太緊了。

【財富運★★★★☆】

有不錯的進帳，但切勿得意忘形，應多行善事。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 水鑽藍

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

2022年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】