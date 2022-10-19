每日星座運勢／巨蟹心事和朋友聊聊 別太壓抑自我

2022-10-19

牡羊座

短評：工作情緒起伏不斷。

【整體運★★★☆☆】

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。

【愛情運★★★★☆】

單身者多注意自己的穿著打扮，可提升異性緣；戀愛中的人有機會拜見雙方父母。

【事業運★★★☆☆】

重複、乏味的工作會讓你顯得無精打采，事業上需要一些新挑戰或新事物來進行調劑。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁著今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 夕陽橙

開運方位：正東方向

金牛座

短評：言行舉止要得體。

【整體運★★★☆☆】

容易因為小事而引起客戶的不滿，在談生意或處理客戶投訴時，一定要注意自己的言行舉止。財運普通，太過相信直覺而大筆投資，小心損失慘重。夫妻之間交流較少，難以碰撞出激情。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與異性接觸機會多，雖多為工作往來，但在相互接觸中易萌生好感。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，日子過得很忙碌，可是越急越容易出錯喔！

【財富運★★★☆☆】

恐有曇花一現的財運波動。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 蘑菇灰

開運方位：正南方向

雙子座

短評：比起新買的物品，舊東西反而更好用。

【整體運★★★☆☆】

今天有些頭腦昏沉，無論另一半提出什麼樣的要求，你都是有求必應，縱容不見得是好事哦！財運欠佳，看見家裡的舊東西便有扔掉的衝動，引起的損失不小。面對工作肯吃苦，收穫不錯。

【愛情運★★★★☆】

愛情方面會有所發展，已婚者願意遷就另一半，兩人的感情很甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

勇於表現者，可獲得讚賞與認同；多與長輩互動，可得到照顧。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天，除了容易收到錯誤的訊息外，萬一操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 青金石藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：情緒起伏大，內心煩亂。

【整體運★★☆☆☆】

表面上很樂觀，笑臉迎人，其實內心有說不出的煩惱。別太壓抑自我，有心事不妨向另一半訴說，或是和好朋友聊聊，可讓你解開心結，真正讓心情平復。工作易分心，小心被上司逮到你的小尾巴。

【愛情運★★☆☆☆】

顯得有些消極，另一半也容易受到你的情緒影響，彼此的交流減少，氣氛有些尷尬。

【事業運★★☆☆☆】

對別人有強烈的不信任感，容易流於一意孤行，行事有些不計後果，小心四處碰壁。

【財富運★★★☆☆】

容易散財，不知不覺中已透支，不過，也因為你的好客而結識了不少朋友。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 橄欖綠

開運方位：正北方向

獅子座

短評：為了別人的事而辛苦奔波。

【整體運★☆☆☆☆】

要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴爭執糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外多帶點現金，不過小心一些較好，露財的後果是往往招來小人的算計，那就得不償失了。

【愛情運★★☆☆☆】

在感情上應多一些理智，認清自己內心深處的情感，不要因為一時浪漫的氣氛而沖昏了頭。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很差，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。

【財富運★☆☆☆☆】

易有大額的必要支出，小心陷入金錢短缺的窘境中，必須做好資金預算。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 橄欖綠

開運方位：正南方向

處女座

短評：運勢較低，做事不太滿意。

【整體運★★☆☆☆】

情緒比較暴躁，你的一些不理智行為恐怕會引發對方的不滿情緒，導致冷戰。財運方面差強人意，投資項目看來獲取盈利的可能性不是很大，不過倒不至於虧損。今天適宜去圖書館補充一下精神營養，順便平靜一下自己的情緒。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半有一種難以言喻的無力感覺，若不加強溝通，彼此之間的關係會變得冷淡。

【事業運★★☆☆☆】

情緒不佳，有人跟你說話你也會擺出一副不高興的模樣，稍有不順心就想發脾氣，小心與同事發生口角。

【財富運★★★☆☆】

想要留下辛苦的血汗錢，必須在理財上多下工夫。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 香吉士黃

開運方位：西北方向

天秤座

短評：愛就愛得勇敢一些。

【整體運★★★★★】

感情上愛了就是愛了，別一開始就怕受到傷害，那會讓你愛得不夠勇敢和堅定；投資上的預感較強，能在市場開始變化前，及時做出正確的對策；事業上過於急躁的表現，易讓對手抓到把柄，沉著冷靜才能使你更具競爭力。

【愛情運★★★★★】

恩怨化解日。先前有發生過不愉快的人，趁著今日好好的溝通吧！

【事業運★★★☆☆】

今日事業平平，有好有壞。特別要注意個人的工作態度，太強勢恐有與人不睦的情形，得多提醒自己哦！

【財富運★★★★☆】

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 玫瑰紅

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：適時的改變也是一種情調。

【整體運★★★★☆】

平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

【愛情運★★★★☆】

恭喜你，你的表白正是他所期待的。加油啊！

【事業運★★★☆☆】

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意地恍神；被上司逮到，不免是一番責備喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，容易把錢花在吃喝玩樂的享受上。別忘了把該繳的帳單繳清唷。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 大理石灰

開運方位：正南方向

射手座

短評：人際關係和諧，外力、助力強。

【整體運★★★★☆】

今天會有讓人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意跟你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計得更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通。想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心伴侶吧！

【事業運★★★☆☆】

工作壓力不小，有偷懶傾向。要小心越是偷懶壓力就越大，積極者工作易被肯定。

【財富運★★★★☆】

運勢很不錯，適合投資理財，容易有豐厚回報。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 杜鵑粉

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：能保持愉快的心態。

【整體運★★★★☆】

今天適合邀約你的另一半去看場愛情電影，體會彼此的愛慕之情。單身者的穿著打扮可以新潮、前衛一點，能提升桃花運。工作會有新的突破，若是有計劃發展自己的事業，選擇行動會是個不錯的決定。

【愛情運★★★★☆】

感情出現小麻煩，夫妻爭吵時得多站在對方的立場設想，才能讓彼此的感情維繫長久。

【事業運★★★★☆】

人緣不錯，長官關照，同事協助，讓你的工作進展順利，你也很有優越感。

【財富運★★★☆☆】

投資時，要小心高報酬的誘惑陷阱！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 深茄紫

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：失望時更不要丟掉希望。

【整體運★★☆☆☆】

切忌認為眼見為實，會因誤會引起不必要的爭端，要想弄明白，還是找對方問清楚的好；得到的越多，慾望亦越強烈，投資熱情會有極大的提升；工作難度加大，舉步維艱，但雨過天晴總會到來。

【愛情運★★☆☆☆】

借酒消愁愁更愁，內心感到苦悶可別用酒精來麻醉自己，多與另一半交心才好！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很差，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事，少說話的原則！

【財富運★★★☆☆】

消費有衝動、善變、揮金如土的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 秋葵綠

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：一門心思放在事業上。

【整體運★★★☆☆】

突然發現自己與工作夥伴在工作上的距離，奮發圖強固然辛苦，但充實的感覺也讓自己很滿足；需要找個緩解壓力的方式讓自己放鬆，看場話劇會是不錯的選擇；金錢上易遇朋友要你請客，花費在所難免。

【愛情運★★★☆☆】

顯得優雅迷人，容易讓異性一見傾心，但因你較保守，很難拉近彼此的距離。

【事業運★★★★☆】

將面臨新關係的調整，別害怕離開目前的環境，也別害怕新的選擇，只要勇敢踏出，將有助於扭轉目前的難題。

【財富運★★☆☆☆】

投機念頭強，股票族要特別注意克制慾望，見好就收，不要太貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 艷棗紅

開運方位：正西方向

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