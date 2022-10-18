每日星座運勢／雙魚冤家宜解不宜結 投資見好就收

2022-10-18

牡羊座

短評：心情不錯。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人，今天有機會獲得戀人的禮物，單身者為自己買盒巧克力，能夠安撫自己孤獨的心；為討好戀人的歡心，難免要花掉些銀子；把感情看得太重，對事業會有所忽略。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段；單身者容易在家人的撮合下結識不錯的異性！

【事業運★★☆☆☆】

自信不足，遇到難題容易退縮，缺乏戰勝自我的勇氣。

【財富運★★☆☆☆】

隨興之下，錢花去哪裡常搞不清楚咧！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 檸檬綠

開運方位：西南方向

金牛座

短評：與異性的交往不可太曖昧。

【整體運★★☆☆☆】

戀人對這種友誼可不馬虎，你也要把握好分寸，若想腳踏兩條船，到頭來只會玩火自焚。多看看財經新聞，瞭解一些最新信息，把前期進行的投資再冷靜地分析一下未來的走向，免得到時搞砸局面可就頭痛了。

【愛情運★☆☆☆☆】

易與伴侶產生衝突的日子，遇到意見不一時，少說兩句可避免激烈爭吵；單身者戀愛機會少。

【事業運★★★☆☆】

還是保持謙遜的態度較好，勇於承擔責任才會給大家好印象。

【財富運★★☆☆☆】

求財方式激進極端，略為短視近利。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 淺海藍

開運方位：西南方向

雙子座

短評：精神振奮，有喜事降臨。

【整體運★★★★☆】

心情舒暢的一天，工作順心如意，特別是管理者，工作易獲得下屬的支持、配合。生意人因朋友介紹而獲得大筆訂單的機率高。愛情平順，單身者在工作中易與合作夥伴擦出愛情火花。

【愛情運★★★☆☆】

閒聊的時間少一點，給對方更多清閒的空間，不要過度干預對方，以免對方會不耐煩！

【事業運★★★★☆】

廣交朋友，是今天職場運勢提升的最大助力。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 檸檬綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：多一分耐心，多一分收獲。

【整體運★★★☆☆】

工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。

【愛情運★★★☆☆】

單身者感性的一面突顯，易被主動關心你的異性感動，與好朋友擦出愛情火花的機率高。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，人際關係較熱絡，工作方面有機會獲得女性貴人的幫助。

【財富運★★★☆☆】

要留意與人合夥或共事的細節，小心有變數。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 金桔綠

開運方位：正北方向

獅子座

短評：多進行心靈交流，可讓內心充實。

【整體運★★★★☆】

今天與志同道合的朋友在一起溝通，會有惺惺相惜的感覺，內心愉悅。工作上與同事之間的配合有默契，喝彩聲連連。愛情方面有機會收到心儀對象的邀約，相互碰撞出激情的機率高。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很順呢，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

【事業運★★★★☆】

事業運頗優，是有始有終、行動力旺盛的一天。有良好的工作態度，必能帶動良好的績效。

【財富運★★★☆☆】

不宜與人合夥投資，有閒錢可考慮定存或購買基金、保險等，穩中求利為上策。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 象牙白

開運方位：東北方向

處女座

短評：緊張忙碌的一天。

【整體運★★☆☆☆】

與另一半有約會應按時赴約，沒時間就別隨便答應對方的要求，以免發生不愉快的爭吵。有許多繁瑣的工作需要盡快處理，應沉靜下來認真對待，心情浮躁會讓你頻頻出錯。購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人要特別注意自己的言行，易被戀人誤解；單身者小心情色誘惑。

【事業運★★★☆☆】

若是能積極主動一點，全心全意，全力以赴，工作上將會更有收獲。

【財富運★★☆☆☆】

不太適合跟會或替人做保，否則恐有無妄之災。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00pm 水晶紫

開運方位：正西方向

天秤座

短評：事情進展不順，有延遲的傾向。

【整體運★☆☆☆☆】

工作運不佳，覺得自己不受重視，情緒波動較大，換個角度思考才能走出陰影。財運弱，不宜借出款項，小心有去無回。主動與朋友聯繫，與人群的互動讓你感受到強大的助力，不僅玩得盡興，還能獲得不少啟示。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情上衝突不斷的一天，保持距離，各自冷靜，可以避免一觸即發的火爆場面。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人話柄。

【財富運★★☆☆☆】

別盡盯著那些看似誘人的利潤，風險評估可是當務之急。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 脆梅青

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：忘不掉，就別勉強自己吧！

【整體運★★★★☆】

受了傷的愛情可望重新開始，但已造成的傷痛讓你難以釋懷，一切順其自然吧；想要理財卻尚無理財經驗的人，可多看看與財經、投資、理財有關的書籍、資訊，能從中獲得一些基本知識和概念；作業本上寫有老師好的評語，讓你對那堂課充滿了學習熱情。

【愛情運★★★☆☆】

與伴侶相處主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應多多換位思考，多包容對方。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖地接受指令行事吧！

【財富運★★★★☆】

閒暇時，可以看看投資理財方面的書籍，提高理財能力。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 鈦晶金

開運方位：東北方向

射手座

短評：敢於開創是成功關鍵。

【整體運★★★☆☆】

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，矛盾也有機會得以化解。財運佳，爭取經費、申請貸款等會很順利。學習熱忱高漲，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率頗高。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想要靠近愛情，就要主動創造與異性接觸互動的機會。

【事業運★★★★☆】

在實施計劃的途中，看似困難重重，實則充滿契機，不放棄、堅持下去就會看到希望。

【財富運★★★☆☆】

暗財運弱，正大光明的賺錢才實際！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 芥末黃

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：貴人運旺盛，難事迎刃而解。

【整體運★★★☆☆】

遇到生活中的麻煩事，多問問身邊的朋友，其他人意想不到的主意能讓你輕鬆解決問題。工作上會有加班的現象發生，不過易得團隊助力。另一半善解人意的表現，讓你感覺很滿足。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳，而且容易與異性產生曖昧關系，雖然感覺很好，但愛情並不明朗。

【事業運★★☆☆☆】

家中之事讓你操心操勞，讓你感覺到比較重的生活壓力，因此在工作中常表現得比較疲憊，打起精神來，你還是有能力應對一切的。

【財富運★★★☆☆】

花錢太隨心所欲了，所以小錢會一點一點的流失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 燻鮭紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：易有與眾不同的表現。

【整體運★★☆☆☆】

你幾個調皮的動作，可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻能讓伴侶開懷，想要疼愛你。缺乏投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會。工作方面，對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

【愛情運★★★☆☆】

單身者更喜歡獨處的自由自在，無心戀愛；戀愛中的人與戀人在吃喝玩樂中，感情倍增。

【事業運★★☆☆☆】

想法太多，卻又找不到新的突破，時下的工作便讓你感覺枯燥而乏味，也失去工作的衝勁。

【財富運★★☆☆☆】

手頭鬆就花錢凶。懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 墨玉綠

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：冤家宜解不宜結。

【整體運★★★★★】

陪伴侶去探訪父母，他會感動你的這份孝心；與婆婆或岳父母有過結或誤會的人，今天可與他們開誠布公地談談，帶上你的誠意和耐心，沒有解不開的結；有新項目、新產品洽談業務的人，憑藉靈活應變能力和充足準備，容易拿下訂單。

【愛情運★★★★☆】

只要在外形及心靈層面，願意嘗試新的改變，就有機會遇到好桃花。

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，在工作上有表現的機會，而且最好從最有興趣的事務著手。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運。對股票族來說是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 深茄紫

開運方位：西南方向

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