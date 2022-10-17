每日星座運勢／雙子工作進度能超前 意見易得認同

2022-10-17

牡羊座

短評：優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！

【整體運★★★☆☆】

添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！

【愛情運★★★★☆】

單身者容易在舞會上遇到心儀的對象，要好好抓住機會喔；戀愛中的人感情甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

重複著同樣的工作讓你有厭煩感，不妨涉足新的工作領域，能激發你的創造力！

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 萊姆黃

開運方位：正南方向

金牛座

短評：心中有目標，積極向前行。

【整體運★★★★☆】

工作態度十分積極，主動找事做，對同事也特別熱情，雖然忙碌，但能獲得快樂與滿足。愛情運佳，晚上有機會參加聚會，單身者可望快速投入新戀情。財運一般，不宜投機或賭博。

【愛情運★★★★☆】

今日你對自己的魅力非常有信心，也非常了解自己內心的需求，只要多與異性接觸，緣份隨時都可能降臨。

【事業運★★★★☆】

易得上司器重，若能圓滿完成任務，還有加薪晉級的機會。不過在實際執行時，容易思慮過多而拿不定主意，關鍵時刻需展現你的魄力才好。

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望有點強，有閒錢的話，稍微放縱、享受一下，但可別寅吃卯糧喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 珊瑚橙

開運方位：正東方向

雙子座

短評：心情開朗，「春風」吹拂著你的臉龐。

【整體運★★★★★】

今天活力四射，個人魅力自然散發，得到不少異性的青睞，約會外出的機會增多。今天做事不拖泥帶水，工作進度能超前完成，很容易得到年輕上司的認同。財運方面，你的收入今天將有明顯增長，來自多方的裨益讓人羨慕不已。

【愛情運★★★★★】

桃花朵朵開的一天。與異性朋友接觸的機會變多，開開心心的玩一天吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯唷！腦筋特別靈光，辦事效率挺不錯的，很快就能把手邊工作處理完！有機會發表高見時，你的意見容易得到眾人的認同喔！

【財富運★★★★☆】

思維敏捷，反應非常快，只要把事情安排妥當，多能事半功倍。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 夕陽橙

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：多留意細節方面的問題。

【整體運★☆☆☆☆】

工作運很弱，雖能分辨方向，把握大局，但易因忽略細節而出錯。業務開發者面對客戶時壓力很大，需及時調整談判策略。財運欠佳，投資者面對金錢誘惑需謹慎。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者容易與另一半起爭執，如何與對方做有效的溝通是重要功課。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不太好哦！有點烏煙瘴氣的感覺，事情的變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。

【財富運★☆☆☆☆】

投資前經過評估分析，切莫自以為是的投入高風險又陌生的範疇。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 蘑菇灰

開運方位：東北方向

獅子座

短評：遇到問題，多尋求長輩的幫助。

【整體運★★★☆☆】

今天容易遭遇對手的阻撓，不過最好不要找同齡人來商量，相同的閱歷讓他們無法給你更多的幫助，轉向年長者求助，才能讓你的損失降到最低。感情運平順，單身者有相親機會。

【愛情運★★★☆☆】

另一半顯得較強勢，掌權慾望強烈，你不妨採取以柔克剛的態度，滿足對方的慾望。

【事業運★★★☆☆】

顯得較嚴肅，而且有點固執，不易讓人親近，因此而錯失表現機會的機率高！

【財富運★★☆☆☆】

不宜去想金錢的問題，一想到錢就會破壞今日的好心情！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 香檳金

開運方位：正西方向

處女座

短評：內心充實，心情也就愉快了。

【整體運★★★★☆】

今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生觀，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事配合得相當有默契，能出色地完成各項交代任務。財運表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會跟自己個性截然不同的異性結緣，易產生想戀愛的衝動。

【事業運★★★★☆】

團隊精神發揮的好壞，直接影響到工作成果的優劣。保持好心情，帶給同事歡樂，這樣你們就能擁有１＋１＞２的工作效率。

【財富運★★★☆☆】

有金錢耗損的跡象，所以寧可把錢花在生活享受上或建立人際關係上。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 辣椒紅

開運方位：正南方向

天秤座

短評：眼見未必為實。

【整體運★★☆☆☆】

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障；理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失；腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到不安，很想找個知心異性聊聊，只希望有人靜靜聽你說話、靜靜陪著你。

【事業運★★☆☆☆】

今天有什麼好意見就大膽地表達，這樣才不會輕易錯過機會。

【財富運★★★☆☆】

賺錢勞心費力，需要主動與人競爭方能得財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 琥珀橙

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：火爆的脾氣會惹來麻煩。

【整體運★★★☆☆】

出門在外難免與人有些小摩擦，只要沒有什麼損失，用不著發那麼大的火氣，忍一時風平浪靜。與朋友協商合夥投資的問題時，要多一些耐性，冷靜客觀地進行分析，做好整體規劃，並做到心中有數。

【愛情運★★☆☆☆】

別太憂鬱，事情沒有你想像的嚴重，發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！

【事業運★★★☆☆】

工作心態不穩定，難以集中精神，再加上外界因素的干擾，很容易分散注意力。

【財富運★★★☆☆】

對高級享受特別感興趣，喜歡到高級餐廳享受，須小心看住荷包，量入為出才好唷！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 大理石灰

開運方位：東南方向

射手座

短評：今天遇事不夠冷靜，容易衝動。

【整體運★★☆☆☆】

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人佈下的陷阱。多動動身子骨，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上顯得過於衝動，對待事務易感情用事，先冷靜分析，再做處理才不會出差錯。

【愛情運★★★☆☆】

常有異性主動示意，單身者容易受到誘惑，要特別注意控制好感情，以免遭遇爛桃花。

【事業運★★☆☆☆】

會面臨不少挑戰，易遭逢小人破壞或強敵競爭，宜用專業技術來證明自我價值，勿逞口舌之快。

【財富運★★☆☆☆】

貪心者，謹防因小失大，佔了小便宜卻失去人心。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 珍珠白

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：正是修煉心性的好日子。

【整體運★★☆☆☆】

做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊但不可蠻不在乎，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻雙方適合獨處，給彼此一些思考的空間，長時間黏在一起容易鬥嘴。

【事業運★★☆☆☆】

注意調整好心態，千萬別讓壞情緒影響工作。

【財富運★★★☆☆】

慾念多多，物質需求強烈。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 可可棕

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：今天的情緒比較不錯，做事會比較輕鬆。

【整體運★★★☆☆】

雖未把上班的心態調整過來，但輕鬆愉快的氣氛還是讓上班情緒高漲不少；情侶們心情顯得比較雀躍，但面上表情會有些故做神秘；晚上盡量不要久待戶外，容易傷風感冒。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者心情不太好，易怒，對另一半的勸說很反感，調整好心態運勢可提升。

【事業運★★★★☆】

與人交流有充分的默契，適合拜訪客戶、談判薪金等，易獲得令你滿意的結果。

【財富運★★☆☆☆】

易因衝動、看合夥人不順眼而拆夥，導致損失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 硃砂紅

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：總體運勢不賴，但也要提防破財。

【整體運★★★★☆】

單身者容易與知己的異性朋友來電，感覺合適的話，為何不繼續深交呢？事前工作做得好，客戶也會願意接受你較高的產品報價；有破財的危險，要留意好自己的貴重物品；開車族需注意行車安全，否則易發生交通事故。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與心儀對象約會，到環境優雅的咖啡廳、餐廳約會，會有意想不到的效果。

【事業運★★★★☆】

貴人助力強，同事和朋友都是你的貴人，在工作中容易得到支持與幫助，要好好把握。

【財富運★★☆☆☆】

財運不顯，少玩金錢遊戲，宜主動學習理財之道，充實知識見聞。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 古銅青

開運方位：西南方向

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