每日星座運勢／牡羊單身把握好桃花 控制購買慾望

2022-10-16

牡羊座

短評：看起來神清氣爽精神好，易有收穫。

【整體運★★★★★】

女性朋友別把自己打扮得花俏，不但不能為愛情加分，還會讓自身的形象打折扣哦！只要穿上的服飾表達出獨有的個性與品味，異性關注你的目光自然不少。財運還可以，適當地控制購買慾望，能留住一大部分錢財。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多機會與異性朋友談天玩樂，好好把握好桃花；戀愛中的人可考慮結婚事宜。

【事業運★★★★★】

如果想尋找一位與你在事業上、在生活上有人生共鳴的朋友，今天要珍惜一切交流的機會。

【財富運★★★★☆】

今日充滿了消費的慾望，那就花點錢來滿足內心的消費慾望囉！比較幸運的是今日眼光不錯，容易選到物超所值的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 芥末黃

開運方位：正東方向

金牛座

短評：別把健康不當回事，要有正常的作息時間。

【整體運★★★☆☆】

雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間別吝嗇付出與表達愛意；單身者別為了追求一時的歡娛而放縱自己。

【事業運★★★☆☆】

有機會成為核心人物，同時也身負重任，除了好好表現外，還得小心應付！

【財富運★★★★☆】

金錢上有支援者。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 青金石藍

開運方位：東北方向

雙子座

短評：用你的心做出選擇。

【整體運★★★☆☆】

多出來的桃花極易讓你陷入感情的困境，今天是擺脫困境的好時機，不妨果斷一點，對不喜歡的桃花說NO；今天在生活中不太想與人交流，小心這樣易被人誤解為傲慢，用微笑來代替你所有的話語；財運較弱，不宜投資。

【愛情運★★★☆☆】

單身者心情開朗，會想辦法為自己找尋新的出路，不會為自己有沒有伴侶而煩惱、執著。

【事業運★★★☆☆】

會充分展現出領導者的風範，成為大家矚目的焦點。不過，別太草率下決斷。

【財富運★★☆☆☆】

過度的貪心會使辛苦賺得的財富消耗殆盡。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 苔蘚綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：易與人產生意見不合。

【整體運★★★★☆】

已婚者易在孩子的教育問題上發生意見分歧，別太早替孩子下結論，應多了解孩子的想法；今天大財難遇，小財有所得，小額股票投資形勢可觀；今天消化系統易出現問題，要特別注意飲食衛生。

【愛情運★★★☆☆】

應尊重另一半的朋友，別說他們的不是，以免惹對方不高興，讓你吃苦果！

【事業運★★★★☆】

生活較愉快，工作事情進展較順利，沒有太大的壓力。很適合走親訪友，聯絡感情。

【財富運★★★★☆】

在錢財上，若能向人求助，大多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 蘑菇灰

開運方位：正北方向

獅子座

短評：按計劃行事，切忌強出頭。

【整體運★★★☆☆】

今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜。在與另一半相處時，以對方的話為標準，可避免爭吵。多行善，會有意外財。

【愛情運★★☆☆☆】

一個人若有所思的樣子也很有吸引力，但態度過於冷淡會讓追求者望之卻步喔！

【事業運★★★☆☆】

事情雖然如排山倒海般地湧現，但你能保持清醒的頭腦，再多的難題也能迎刃而解。

【財富運★★★★☆】

有財務難題時，得親人幫忙周轉而化解。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 雪花銀

開運方位：正西方向

處女座

短評：口才極佳。

【整體運★★★★☆】

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心；對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物哦；總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。

【愛情運★★★☆☆】

與情人約會時專心一點，別分心處理自己的公事，以免對方不高興哦！

【事業運★★★☆☆】

有許多表現的機會，也顯得驕傲，小心驕兵必敗，自負的後果會讓你後悔莫及喔！

【財富運★★★★☆】

正財運不錯，而在偏財方面失多得少，需減少投機和賭博。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 秋葵綠

開運方位：東北方向

天秤座

短評：心情不錯，適合與朋友談心。

【整體運★★★★☆】

運勢佳，邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。也可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。

【愛情運★★★★☆】

愛情甜蜜，彼此都能為對方付出；單身者別太注重麵包，愛情需要一點感性。

【事業運★★★★☆】

衝勁十足，很快就能超越同伴，實力真是不可小覷。志在必得，易無往不利。

【財富運★★★☆☆】

生活上有奢侈浪費、不知節制的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 薰衣草紫

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：受到眾人的關注，有被重視的感覺。

【整體運★★★★☆】

平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些相關的證券訊息看看，為下一輪的投資做好準備。

【愛情運★★★★☆】

有機會與舊情人重逢，內心的愛情之火再次被點燃，但進一步發展機會並不大。

【事業運★★★☆☆】

內心沉悶，容易胡思亂想，適合四處散散心，找朋友聊聊天，別把自己憋壞了。

【財富運★★★★☆】

財運變化多，大多會由壞變好、從散而聚。容易得到長輩幫助，也有機會收到禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 夕陽橙

開運方位：西南方向

射手座

短評：與家人的互動良好。

【整體運★★★★★】

今天適宜和朋友家人到郊外野餐，不僅能換來好心情還可交到好運；從事創作的人，還可以從大自然中獲取靈感，思維豁然開朗，文思泉湧；財務出現問題者，可將經濟上的困難之處告訴家人，易獲得物質援助。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半多一些寬容與理解，愛情會很甜蜜，太過強勢則會讓對方吃不消唷。

【事業運★★★★★】

心情愉快，精力充沛，除學習工作外，可安排一些喜歡的休閒活動，輕鬆一番！

【財富運★★★★★】

宜買賣或是抽獎等，交易順利，易得錢財好運。此外，有利賺外快，易獲得高額回報。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 香檳金

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：害人之心不可有，防人之心不可無。

【整體運★★★☆☆】

今天有些犯小人，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險；桃花運不錯，今天有機會與心儀的對象進一步發展；把棉被拿出去曬曬吧，聞著陽光的味道會促成你的好睡眠。

【愛情運★★★★☆】

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空；單身者暫無感情困擾，享受獨處時光！

【事業運★★★☆☆】

心情輕鬆愉快，可以利用休息時間，思考往後的目標與重心！

【財富運★★☆☆☆】

省小錢、花大錢的日子。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 湖水綠

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：魅力散發，與異性特別有緣。

【整體運★★★★★】

感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情慾也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到難題有機會得到異性朋友的援助，特別是年長的異性，給你的支持很多。

【愛情運★★★★☆】

另一半顯得較強勢，對你喜歡用命令的口吻，你別生氣，多包容對方才好。

【事業運★★★★★】

自信十足，做起事來特別順利。你的熱情積極也感染了身邊的人，生活氛圍很好。

【財富運★★★★☆】

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是因為大多是意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 芒果黃

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：今日好運相伴。

【整體運★★★★☆】

太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。

【愛情運★★★☆☆】

和情人一同出遊或是甜蜜約會的機會都會增加，可以讓自己輕鬆一下。

【事業運★★★★☆】

沒有什麼壓力，精神格外清爽，適合與親友聚會，享受溫暖的親情和友情。

【財富運★★★★☆】

有意外之財，例如：彩券中獎。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 珊瑚橙

開運方位：正西方向

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