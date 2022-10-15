每日星座運勢／天秤從節儉保守做起 避不必要耗損

2022-10-15

牡羊座

短評：多與他人交流，拓展交際圈是今天的重點。

【整體運★★★☆☆】

今天與穩重型異性特別談得來，單身者有機會獲得異性朋友的照顧。忙裡偷閒，多參加團體活動可讓你較為好運。在與他人的互動中，能讓你感受到身邊人的善意，壓力在不自覺中獲得釋放。

【愛情運★★☆☆☆】

適合獨處，靜下心讓自己沉澱一下，沒有異性的打擾會讓你想清很多事情。

【事業運★★☆☆☆】

有鑽牛角尖的傾向，思緒打結難以突破，與其埋頭冥想，不如出去走走尋找靈感。

【財富運★★★☆☆】

容易引發經濟上的難題！須看清自己的實際情況，勿讓虛榮掩蓋了積極進取的精神。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 和闐玉白

開運方位：正東方向

金牛座

短評：放鬆休閒的好日子。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一邊，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。

【愛情運★★☆☆☆】

除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，對親密愛人沒必要覺得丟臉喔！

【事業運★★★★☆】

有機會展現領導能力，無論在工作或生活上都能呼風喚雨、隨心所欲。

【財富運★★☆☆☆】

想以轉行來發財比較困難。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 珊瑚橙

開運方位：正南方向

雙子座

短評：慾望如火燎原般蔓延。

【整體運★★★★★】

戀愛者和已婚者今天滿含激情，極易被對方撩撥起強烈的慾望；也許是被你對金錢的慾望所感應，正、偏財運態勢均佳，有可觀的進帳，但過於貪心小心過猶不及；情緒激昂的你不如約朋友或愛人去遊樂場瘋狂吧。

【愛情運★★★★☆】

伴侶間的感情會有些疏遠，要注意別太冷落了對方；單身者有相親的機會。

【事業運★★★★☆】

容易有好消息，讓你的心情開朗，與朋友的互動也增多了。

【財富運★★★★☆】

忙碌的一天，財運很不錯，財神爺在外地，所以要主動向外勤勞的開發、與人密切接觸才能遇到財神爺，對於洽商、業務工作者特別有利。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 白鋼銀

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：美好的一天，沉浸在美妙的幸福中。

【整體運★★★☆☆】

體驗著被愛包圍的甜蜜，另一半的善解人意讓你感動不已。凡事過猶不及，別太專注於投資之事，放點心思在錢財的管理上也是很好的生財之道。學生族對學習充滿信心，擁有不竭的動力讓你更加自信。

【愛情運★★★☆☆】

與伴侶在一起時最好別提金錢問題，容易因錢而引起不愉快，讓原本是輕鬆的約會變得緊張。

【事業運★★★☆☆】

閒暇時間較多，可以安排一些時間與朋友相聚，別讓彼此的感情變淡了。

【財富運★★★☆☆】

採取保守理財為上策，把錢存於銀行賺取利息較為穩妥。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 檸檬綠

開運方位：西北方向

獅子座

短評：心情順暢的一天，諸事順意。

【整體運★★★★★】

愛情比較平穩，兩人感情是在平淡中流露愛意的涓涓細流之情。今天關於理財的想法很多。有了想法就趕快行動，諮詢專業人士，合理投資。今天親和力十足，閒暇時和親友聯絡感情，享受美好時光吧。

【愛情運★★★☆☆】

覺得自己沒有桃花嗎？單身者多注意公司往來的朋友客戶，會讓你有新發現喔！

【事業運★★★★★】

行動力很強，人際關係和諧，你在努力向前的同時，會有朋友默默支持。

【財富運★★★★☆】

想要感受到今日的好運必須從節儉、保守做起，避免不必要的耗損。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 香檳金

開運方位：正東方向

處女座

短評：尊重別人也是尊重自己。

【整體運★★★★☆】

伴侶在某件事情上表現較愚蠢，應克制自己別搶話或嘲笑，彼此尊重可讓兩人的關係更緊密；與人相處，哪怕是自己不喜歡的人也應尊重對方，嘲諷他人會讓周圍人懷疑你的修養；營銷者不宜實行降價策略，易給品牌帶來影響。

【愛情運★★★★☆】

人氣指數不斷攀升，有許多認識新對象的機會，讓你玩得不亦樂乎，感到浪漫甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

可以多利用時間想想你的夢想，不要太過在意現在的成敗，心情會由低落轉好喔！

【財富運★★★★☆】

今天的財運有利於高額現金交易，適合操作大筆的買賣諸如土地仲介、移轉等。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 蜜瓜黃

開運方位：正南方向

天秤座

短評：愛情切記寧缺勿濫。

【整體運★★★☆☆】

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想尋找愛情，不妨多與好友去出遊，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

【事業運★★★☆☆】

會有些許鬆散，積極性減弱。別讓自己太懶，趕緊找些事情來做吧。

【財富運★★☆☆☆】

藉賭博來賺取額外的費用，恐偷雞不著蝕把米！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 琉璃銀

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：好運降臨。

【整體運★★★★★】

財神對你特別眷顧，走路都有機會撿到便宜。愛情進展得順利，戀人之間懂得相互珍惜在一起的美好時光，平淡中更添溫情。今天是充實自我的好時機，對事物的理解力很強，學習起來也就神速。

【愛情運★★★★☆】

有機會吸引到好桃花靠近，跟周遭的朋友接觸互動也頗為愉悅，容易結識新朋友。

【事業運★★★★☆】

表現能力特別強，在交際上的大方舉止，易獲得他人的肯定，讓你收穫頗多。

【財富運★★★★★】

財運暢通無阻，眼光獨到，投資新興行業可獲利豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 蘋果綠

開運方位：正西方向

射手座

短評：嘗試也能有所收穫，切忌一昧守候。

【整體運★★★☆☆】

愛情正值春天，找個好時機向心儀的對象傾訴自己的情感，成功指數極高哦！非常注意自己的消費習慣，且對家人亦有一定的要求，能從多方面節省開支。興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

【愛情運★★★★☆】

魅力百分百，有心儀對象的人可以找機會和對方說說話，拉近兩人的距離。

【事業運★★☆☆☆】

顯得有些孤傲，易畫地自限，少了與人交流、互動的機會，會讓人有難以親近的感覺。

【財富運★★★☆☆】

失之東隅，收之桑榆，有失亦有得，雖然得到的不一定是金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 芥末黃

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：藉助第三方的力量，愛情會更順利。

【整體運★★★★★】

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

【愛情運★★★☆☆】

單身者展現自信的一面，許多異性主動示愛，有看對眼的對象就趕快行動吧！

【事業運★★★★★】

高昂的情緒，讓你看起來活力四射，會有出人意料的出色表現。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合默默的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 珊瑚橙

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：大膽追求激情。

【整體運★★★★☆】

性愛方面兩人的交流較重要，放下羞怯心理，坦誠積極地追求美妙新鮮感覺，能助愛情歷久彌新；投資運旺盛，證券投資易獲較高利潤，不過要對產品慎重選擇，加強風險承受能力；學生思緒比較混亂，應適當放鬆。

【愛情運★★★★☆】

桃花氣勢如虹，約會不斷。新鮮的約會地點能讓你玩的很開心，就算再忙也要抽空赴約唷！

【事業運★★★★☆】

行事果決，超強的行動力讓你「過五關，斬六將」，讓身邊的人驚歎不已。

【財富運★★★★☆】

正財、偏財運都不錯，小小賭注也能贏得樂觀回報。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 臘梅白

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：想太多易鑽牛角尖，宜放空思緒。

【整體運★★★☆☆】

情緒低迷，覺得精神無所寄托的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會。財運頗好，情場失意卻又換來不斷攀升的正財運。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者避免輕信他人的閒言閒語，以免引發爭吵，兩個人生活，應相互信任，互相支持。

【事業運★★☆☆☆】

很有想法，但不宜急著表達，有被人潑冷水的危險，醞釀成熟後再說吧！

【財富運★★★★☆】

對金錢的敏銳度提高，理財有一手，有不錯的進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 象牙白

開運方位：西南方向

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