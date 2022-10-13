每日星座運勢／處女懶散易錯過良機 求職機會良好

2022-10-13

牡羊座

短評：事與願違。

【整體運★★☆☆☆】

今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嘗一下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人與戀人相處的時間較少，應時常打電話問候，別讓感情變淡了。

【事業運★☆☆☆☆】

工作上狀況百出，需要耐住性子一件一件的處理解決，心急則易亂中出錯。

【財富運★★★☆☆】

財運較平順，有儲蓄的話不妨拿出來做人際關係，對往後的財務往來會有所幫助喔！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 冷泉藍

開運方位：正北方向

金牛座

短評：應避免和對手直接硬拚。

【整體運★★★☆☆】

對愛情有著強烈的渴望，牢記欲速則不達，好時機還需耐心等待。沉浸在過去的成功之中，面對現實的重重阻力擺在面前時，卻不敢付出行動。工作中會出現強勁的競爭對手，與之硬拚要小心難以成功。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人對愛情、婚姻有了新的認識，對另一半也更顯體貼；單身者與外地異性有緣。

【事業運★★★☆☆】

運勢一般，工作上尋求捷徑固然好，但千萬別投機，小心弄巧成拙！

【財富運★★☆☆☆】

購物應透過正規管道，勿貪圖便宜，小心花大錢買回無用的商品。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 蕃茄紅

開運方位：東北方向

雙子座

短評：想法易獲得肯定，是較平順的一天。

【整體運★★★☆☆】

感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人感情看似平靜，實則隱藏著變動，可別因工作忙而忽略了另一半的感受唷！

【事業運★★★☆☆】

遇事多與身邊的人商量，有機會獲得很好的建議，若孤軍奮戰則易碰壁。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，勞心中得財。把錢看淡一點，才不會因為金錢而患得患失！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 薔薇粉

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：保持良好的精神狀態。

【整體運★★☆☆☆】

精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯；遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，將會埋下隱患；不注重飲食，吃刺激性食物，易引起胃病發作。

【愛情運★★★☆☆】

有機會參加聚會或舞會，單身者結識不少異性，有意者可挑選戀愛對象！

【事業運★★☆☆☆】

待人處事態度上需謹慎冷靜，工作上調整好情緒，與合作對象的互動才會順暢。

【財富運★★☆☆☆】

遊走法律邊緣者，稍有不慎，恐因財起紛爭或官非纏身。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 深海藍

開運方位：東北方向

獅子座

短評：今天運勢略差，心中有點悶悶不樂。

【整體運★★☆☆☆】

容易受外界影響，稍有不如意就會傷感半天，別一個人哭泣，與伴侶聊聊天心裡會舒服很多。心情比較沮喪的時候並不適合幫助別人，因此有同事要你幫忙最好還是委婉拒絕吧。今天適合與伴侶泛舟，對方的溫柔會讓你開朗起來。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會遇到有緣人，深入交往還需要在溝通上多費心，趁熱打鐵才能增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

工作積極性不高，完全抱著只要完成任務就行的想法在工作，這將導致你處理事務的水準偏低。

【財富運★★★☆☆】

有點小迷糊，所以容易損失小財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 琉璃銀

開運方位：西南方向

處女座

短評：趕快動起來，懶散易錯過良機。

【整體運★★★★★】

桃花運極強，今天有機會與心儀的對象進一步發展，並確立關係。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，瞄準時機，果斷出擊。求職機會良好，處於失業中的人今天不妨出去走走，會有好機會。

【愛情運★★★★★】

談情說愛順利的一天，說點甜死人不償命的肉麻情話吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

不要讓玩樂佔用了你太多的工作時間，以免任務難以完成。

【財富運★★★★☆】

令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 蜜瓜黃

開運方位：西北方向

天秤座

短評：困難較多，應用平和的心態看待。

【整體運★☆☆☆☆】

感情易起風波，已婚者對另一半不聞不問的態度會讓對方很惱火，抽時間陪伴對方可化解衝突。面對工作中遇到的疑難問題，別著急，多向有經驗的人士請教，若悶悶不樂、借酒澆愁，不但於事無補還會損失不少錢財哦！

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半易產生審美疲勞，常因不滿而爭吵，需及時調整好心態唷！

【事業運★★☆☆☆】

思緒有些雜亂，工作時很容易想一些與工作無關的事情，既影響了工作思路，也會降低你的工作情緒。

【財富運★☆☆☆☆】

面對錢財易感情用事，不宜做風險性投資，適合保守理財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 祖母綠

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：運勢很好，在競爭中有所表現。

【整體運★★★★☆】

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超乎水準的發揮，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

【愛情運★★★☆☆】

平平的一天。一人獨處時，不妨幻想一下甜蜜浪漫的美景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是忙碌的一天。少有機會閒下來，快打起精神繼續努力吧！

【財富運★★★☆☆】

出手大方慷慨外，預定的支出也較多，想要守住荷包難度有點大呢！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 玫瑰紅

開運方位：東南方向

射手座

短評：口舌紛爭多，少加入講人是非的漩渦中。

【整體運★★★☆☆】

人際運較差，與左鄰右舍的交往還是要保持距離才好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，應多留意物品的保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。

【愛情運★☆☆☆☆】

伴侶間吵架機率高，兩人容易為了雞毛蒜皮的小事鬧彆扭，雙方都需要控制好情緒。

【事業運★★★★☆】

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，挑戰新領域或新任務能讓你精神亢奮。

【財富運★★★☆☆】

購物慾望強烈，應加以控制。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 辣椒紅

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：好心情會讓你想要好好款待自己。

【整體運★★★★☆】

與情人適合保持一定距離，若不想約會，就當是彼此放個假。工作很忙碌，白天盡情表現，易受主管賞識；晚上可約三五同事享用美食，再去唱個歌，抒解工作壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

你對夢中情人的標準要求太高，顯得近乎苛刻，不知不覺中將錯失不少機會，其實苦苦尋覓的人很可能就在你身邊。

【事業運★★★★☆】

與同事相處和諧，工作時能感受到團隊的力量，做起事來讓你信心倍增，處理問題效率提升。

【財富運★★★★☆】

短線投資易獲利，不可過於貪心，宜見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 玉髓紅

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：理財切忌墨守成規。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人今天的心事很容易被對方看穿，不如開誠布公地告訴對方，反而還能圓滿解決。你會對工作環境產生厭倦感，應摒棄喜新厭舊的情緒才好。理財也不能墨守成規，與時俱進會讓你的財越理越多。

【愛情運★★★★☆】

有機會在聚會中遇到與你心靈相通的對象，談話投機，容易陷入一段浪漫的愛戀。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤的同時還會破壞職場上的和諧融洽。

【財富運★★★★☆】

賺錢企圖心很強，腦中會冒出許多賺錢的方式，但計劃過多遲遲不能決定，做實際的考量為佳。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 和闐玉白

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：保持空氣暢通，有利於減少流感的發生。

【整體運★★★★☆】

伴侶體貼入微的關懷將成為今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀；工作中急於求成反而會影響工作品質，增加重做的機率；健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通很重要。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，戀愛中的人可望與戀人談論未來的生活，是結婚的好時機。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的互動，以免因為溝通不良而引發後遺症。

【財富運★★★☆☆】

進財狀況不穩定，卻有散財的跡象；趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

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