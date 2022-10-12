每日星座運勢／獅子工作有可喜成績 謙虛謹慎一點

2022-10-12

牡羊座

短評：愛心改變運勢。

【整體運★★★☆☆】

有意想不到的人打電話給你，讓你心花怒放；財運平平，但花錢的地方可不少，吹牛裝闊的你少不了一頓大餐的開銷；今天的表達溝通能力很強，可以做些新客戶的拜訪工作。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平淡，安排短程旅行可讓愛情升溫；單身者易在職場中結識新的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

工作積極性頗高，主動解決難題，令上司頗為欣賞，有機會接手自己感興趣的新工作。

【財富運★★☆☆☆】

用錢上忌諱的就是主觀成見。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 咖啡棕

開運方位：正東方向

金牛座

短評：自我意識強烈，聽不進人勸。

【整體運★★☆☆☆】

今天你在工作上顯得強勢，在不知不覺中對人發號施令，得罪人的機率高。愛情平順，需要主動製造浪漫才能增進感情。投資者會有大筆支出，多留意交易過程，小心因疏忽大意而損失錢財。

【愛情運★★★☆☆】

有機會遇到心儀的對象，請用大方、誠懇的態度去和他交朋友，製造良好的第一印象。

【事業運★★☆☆☆】

由於凡事力求表現，在所處環境裡顯得太突兀，會使得身邊烽火連天，成為眾人圍攻對象，還是低調點好！

【財富運★★★☆☆】

暗中求財為宜，新點子、新商機一曝光就容易引來同業的競爭者瓜分大餅或抄襲模仿。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 翡翠綠

開運方位：正東方向

雙子座

短評：人緣優，易得助力。

【整體運★★★★☆】

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋、耍脾氣。運勢對求職者特別有利，應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

【愛情運★★☆☆☆】

過度的堅持己見容易破壞雙方的和諧關係，遇到爭執時，不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再作處理。

【事業運★★★★☆】

開發突破的力量很強，特別有利於技術、業務開發，易有實質性的收穫。

【財富運★★★☆☆】

今日宜節儉，把錢用到刀口上。大手大腳易面臨財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 薔薇粉

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：平淡的日子，過得悠閒自在。

【整體運★★★☆☆】

工作中沒有什麼突發事件，能輕鬆完成任務。另一半的溫柔體貼，讓你的感情生活如沐春風，有每天愛對方多一些的想法。買點古色古香的裝飾品，給家居環境擺上新的點綴，有助提升好運氣。

【愛情運★★★☆☆】

有異性向你大獻殷勤，讓你很有滿足感，若還是單身，別錯過機會。

【事業運★★★☆☆】

要端正工作態度，雖然運勢平順，但只要趁熱打鐵，付出了就會獲得實質性的回報！

【財富運★★★☆☆】

易為財所苦，財運呈現劇烈波動的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 珍珠白

開運方位：東南方向

獅子座

短評：春風得意的感覺，不可太過張揚。

【整體運★★★★★】

所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但是謙虛、謹慎一點總沒錯。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機會進行投資，進而有所收穫！查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向能起決定性的作用。

【愛情運★★★★☆】

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者和傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友牽牽紅線。

【事業運★★★★☆】

小心處理好和相關部門及同行的關係，要是有人暗中使壞，你的業績就會大打折扣！

【財富運★★★★☆】

購買較昂貴的物品，比如：高價電腦、汽車等，易買到物美價廉、品質優良的商品。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 珍珠白

開運方位：東北方向

處女座

短評：創業者應學會審時度勢。

【整體運★★★☆☆】

創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，當風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸朋友介紹的異性，可進一步了解對方。財運較好，可以選擇績優股進行適當投資。

【愛情運★★★☆☆】

很能包容另一半，甚至有縱容的傾向，小心對方因此而犯錯唷！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外，也會造成同事的困擾喔！

【財富運★★★★☆】

朋友們主動邀約請客或是送禮物給你，都會讓你大受感動喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 珠貝白

開運方位：西南方向

天秤座

短評：快樂要自己製造。

【整體運★★★★☆】

有默契的情侶即使坐在沙發上聊白日夢也會感到溫馨浪漫，因為有對方在身邊相伴已是心滿意足；事業上先前的努力與付出，可望在今天得到回報；財運方面維持現狀，不會有太大的變化。

【愛情運★★★★☆】

夫妻生活會出現一些小波動，但影響不大；單身者多參加聯誼活動，易有奇緣。

【事業運★★★★☆】

工作上你會產生一種緊迫感，讓你能更積極主動地去工作。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，然而理財上宜藏不宜顯，切莫四處炫耀或嚼舌，以免自擋財路。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 咖啡棕

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：內心的感覺要適時表露。

【整體運★★☆☆☆】

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

【愛情運★☆☆☆☆】

不太了解伴侶的心意，容易誤惹對方不開心，或者大意之下，誤踩對方的死穴。

【事業運★★★☆☆】

上午較平淡，下午將要面臨重大的挑戰，要與不同類型的人溝通、周旋，會有點累！

【財富運★★★☆☆】

得財順心、守財難之運。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 羽絨白

開運方位：正東方向

射手座

短評：掌握資訊得先機。

【整體運★★★★☆】

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。

【愛情運★★★☆☆】

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣，並加以檢討一番。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，是個試煉自己膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

【財富運★★★☆☆】

適合規劃、記帳的一天，仔細查看帳本，檢討並調整花錢的習慣。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 古銅青

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：開心的時刻需自己用心製造。

【整體運★★★☆☆】

社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會上演一場轟轟烈烈的戀愛喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作上易有小狀況發生，必須冷靜應對，對於突發狀況切勿表現得不耐煩。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 脆梅青

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：對愛情過於嚴苛，反而會失去它。

【整體運★☆☆☆☆】

不要一昧地要求對方，越想掌控對方，他就越想逃，換成是你也會不想被別人左右思想吧。小心，工作上一個不細心，就會導致必須重頭再來的狀況發生。受到委屈千萬別借酒澆愁，不但於事無補，還有損健康，找朋友陪陪可驅散你的鬱悶。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運進入颱風日，有風狂雨驟的跡象，還是保持距離比較妥當。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易因粗心大意或是說錯話而惹來麻煩，凡事還應謹言慎行。

【財富運★★☆☆☆】

凡事小心吧！此乃破財之運，破財往往是無預警的喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 羽絨白

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：諸事不順，低調行事。

【整體運★★☆☆☆】

事務繁忙，沒有什麼時間與情人聚在一起。理財稍欠缺規劃，花費不小，會有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

【愛情運★★★☆☆】

單身者獲得愛情的運勢較弱，但可以多交異性朋友；戀愛中的人對戀人較挑剔。

【事業運★★☆☆☆】

因工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實只是你心裡在作怪罷了，調整好心態，專心工作吧！

【財富運★★☆☆☆】

錢財有點留不住，一出門就花錢，口袋雖然空了，但你好好享受了一番，也值得。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 檸檬綠

開運方位：西南方向

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