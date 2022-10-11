每日星座運勢／天蠍愛情會有所斬獲 爭取勝算更大

2022-10-11

牡羊座

短評：有想找人傾訴的慾望。

【整體運★★★☆☆】

繁重的工作讓你有點喘不過氣來，疲憊的你會想要逃避，希望有人能及時給予安慰。找一個空曠的場地，大吼幾聲，發洩了心中的積鬱悶氣，自然就會神清氣爽，開始新一輪的工作。

【愛情運★★★☆☆】

與伴侶約會，不妨多更換約會場所，不僅讓彼此都有新鮮感，還能促進感情發展。

【事業運★★★☆☆】

要注意、收斂一下衝動火爆的情緒，當大家都對你退避三舍時，需要好好反省，不然你可要「舉目無親」啦！

【財富運★★★☆☆】

「動中生財」，跑得越勤，賺得越多。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 咖啡棕

開運方位：正北方向

金牛座

短評：工作時，不可過於誇大事實哦！

【整體運★★★★☆】

今天的愛情運勢十分顯眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的主人哦！聚財的局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆一下，畢竟身體可是革命的本錢。

【愛情運★★★★☆】

約會時，別忘了帶上一份愛的禮物喔，甜蜜的時光每一秒鐘都別浪費！

【事業運★★★★☆】

收穫頗多，工作易得到上司的肯定。個人能力得到提升的同時，別忘了與同事分享你的經驗唷！

【財富運★★★★☆】

有多方進財的運氣，有利開闢第二生財管道。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 杜鵑粉

開運方位：東北方向

雙子座

短評：語言也是門藝術。

【整體運★★★☆☆】

今天你有點心直口快，說話時要特別的注意場合，否則易讓戀人陷入尷尬；財運不錯，生意人選擇氣氛高雅的場所談生意，談成的機率很高；工作上一昧的按部就班，難以讓你的工作有所突破，試著改變一下工作方法，會有不錯的效果。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定的一天，感情生活一塌糊塗，伴侶之間容易因芝麻綠豆的小事而起爭執。

【事業運★★★☆☆】

運勢不明朗，進行求職或拜訪客戶的人會處於被一拖再拖的局面。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，小額投資易有回報。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 珊瑚橙

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：減少人際交往，可避免衝突。

【整體運★★☆☆☆】

今天不太適合約會，易不歡而散。單身者最好一個人靜靜的看書、聽聽音樂。在工作上有些情緒不穩定，工作進展比較緩慢，得注意調節好情緒。財運較一般，適合謀求智慧財、專業技能財，對樂透等不要心存僥倖。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半的熱情下降，讓另一半覺得莫名其妙，不知道如何配合你的腳步。

【事業運★★☆☆☆】

工作時容易受到心情的干擾，有些灰色思想或是好高騖遠，難以用心投入工作。

【財富運★★★☆☆】

精打細算的頭腦，今天不易發生吃虧事件。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 乳酪白

開運方位：正西方向

獅子座

短評：情緒不好，也不要表露出來喔！

【整體運★★★★☆】

戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎，你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。

【愛情運★★★☆☆】

今天對另一半不夠關心，容易忽略對方的感受，彼此的親密互動不高。

【事業運★★★★☆】

有機會向上級、同事表達創意和意見，或是有向客戶推銷的最佳時機，不過得抓住重點，把意思言簡意賅地表達清楚，說得太多效果反而不好。

【財富運★★★☆☆】

滿腦子投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 古銅青

開運方位：正西方向

處女座

短評：有得到就必定會有付出。

【整體運★★☆☆☆】

渴望被人愛，卻又害怕付出太多而得到卻太少，今天更是因此而感到莫名的煩躁；正財運良好，偏財運略有不順，不要妄貪小財，小心因此而破財哦！藝術細胞異常活躍的人今天極易得到伯樂的垂青。

【愛情運★★★☆☆】

感情平平，如果想拉近感情的距離，就多想想對方，自己多付出一些關心會很好哦。

【事業運★★★☆☆】

自以為是的態度突顯，不是特別明白的事也不會向同事問清楚，而憑自己的認知去執行，這會讓你白忙一場。

【財富運★★☆☆☆】

消費慾望高漲，愛買、愛賭會使金錢緩緩的流失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00am 冷泉藍

開運方位：正北方向

天秤座

短評：想像力豐富，增強行動力。

【整體運★★★☆☆】

對愛情產生新的認識，面對感情問題能夠正確對待，有利於日後感情的發展；心中的想法不妨在會議中說出來，你的觀點會受到大家的重視；因學習需要，會把錢花在學習用品上。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易被對方誤會，對方時常懷疑你，你可別生氣，用你的柔情感化他吧！

【事業運★★★☆☆】

思路總感覺打不開，特別是腦力工作者易遇到創作瓶頸。與其冥思苦想，不如暫時先放下工作，讓心境開闊些。

【財富運★★★☆☆】

大手筆投資宜多請教有經驗的長輩。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 燻鮭紅

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：愛情會有所斬獲，自己爭取勝算更大。

【整體運★★★★★】

有機會單獨與他相處，不要錯過，將真實的一面展現出來就好；財運頗好，易在基金及證券方面有所收益；熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在公眾場合展現才華，易成為焦點人物，邂逅愛情的機會高；有伴侶者感情進展迅速。

【事業運★★★★☆】

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔，可是辛苦中能得到快樂的成就感！今日適合多發揮個人的專業來取得大家的認同，塑造良好形象。

【財富運★★★★☆】

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會較為順心，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 蕃茄紅

開運方位：東北方向

射手座

短評：有受束縛的感覺，心境應平和些。

【整體運★☆☆☆☆】

對於公司公告的新規定，會感覺受到限制，有抗拒情緒產生。不是別人對自己挑剔，而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上出現競爭時，不要太過狂妄，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有一個計劃才行，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

【愛情運★★☆☆☆】

對待感情顯得理性，容易給人太過現實的印象，想戀愛還應浪漫一點才好喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人但卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

【財富運★★☆☆☆】

喜歡速戰速決型的投資遊戲，宜防過度快速而失財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00am 玫瑰紅

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：運勢低潮期。

【整體運★★☆☆☆】

今天單身者有難得的表白機會，但要留意小人從中破壞，在戀情未確定前不可四處散播。理財的熱情被激發，但因欠缺審時度勢的觀念而導致斬獲甚微。學生族的學習態度積極，若能虛心請教，課業上的突破會更加明顯。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間容易發生冷戰，壓抑的氣氛讓愛情減分；戀愛中的人溝通時間增多，但各持己見。

【事業運★★★☆☆】

對很多事物都抱持著隨緣的態度，良好的心態也讓你收獲到意外的驚喜。

【財富運★★☆☆☆】

對於投資獲利莫抱持過高期望。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 蘋果綠

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：愛情度過冰河期。

【整體運★★★★☆】

感情方面開始解凍，已冷卻的愛情開始回溫，和心愛的人到充滿甜蜜回憶的地方走一走，重溫過去的幸福味道，兩顆心又能貼得更近；今天的財運不錯，貴人在投資理財上提出的可行建議對你幫助很大；事業上會因為原料供給不穩定，恐將影響工作進度。

【愛情運★★★★☆】

適合表白的日子。還等什麼呢？要等他主動，花都已經謝了。加油！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，可依舊是個忙碌的日子，如果不夠忙碌，容易產生莫名心虛的壓力。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，容易有意外收穫哦！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 雪花銀

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：善於發現生活中的亮點。

【整體運★★★☆☆】

憑著敏銳的頭腦，能夠發掘到不少商機，充分加以利用能招財進寶。對愛情充滿期待，只要鼓起勇氣向心愛的人坦白，就有希望得到對方的認可。好心情要與大家一起分享，讓快樂感染周圍的人。

【愛情運★★★☆☆】

戀人、夫妻整天黏在一起，感情衝突較多；採取若即若離的相處方式，可化解不合。

【事業運★★☆☆☆】

遇事三思而後行，不能被表面現象所迷惑！多向年長人士請教，他們的經驗能助你突破職場混沌不明的狀況，更易於打開新局面。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可以買兩注彩券試試手氣！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 艷棗紅

開運方位：西南方向

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