每日星座運勢／金牛事業不宜強出頭 多元得財機會

2022-10-10

牡羊座

短評：感覺有些無助。

【整體運★★☆☆☆】

今天花了很多的心思想要給對方驚喜，卻被對方潑了冷水，感覺真的很無助，太計較得失會讓自己活得更累哦！工作中的你勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動；今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。

【愛情運★★☆☆☆】

在感情上外力干擾多，別輕信流言蜚語就責備另一半或戀人，因此而傷感情不值得喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖按照指令行事比較好！

【財富運★☆☆☆☆】

想賺錢不易，如果口袋還有錢花，別把時間和精力都耗在「想發大財」這件事情上，宜踏實求財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 金桔綠

開運方位：西南方向

金牛座

短評：生活、事業、愛情都讓你覺得很享受。

【整體運★★★★★】

今天懂得營造生活情趣，活力四射，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會增多。在投資上，可以選擇股市或房地產方面，也算是很不錯的選擇。事業運佳，靈感不斷，對於創意設計者特別有利。

【愛情運★★★★★】

不缺跟異性對象接觸的機會，只是，想要有進一步的感情發展卻需要付出較大心力。

【事業運★★★★★】

今日事業運很好唷！不過，較適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時，也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

【財富運★★★★☆】

財神來報到，有多元得財的機會。收益頗豐，有幸運之神隨侍在側的優越感。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 櫻桃紅

開運方位：正東方向

雙子座

短評：莫問回報，拼命付出就對了。

【整體運★★★☆☆】

渴望百分之百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而會躊躇不安。正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此破財。抽點時間出來，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時機。

【愛情運★★★☆☆】

希望得到另一半的關愛，雖然內心充滿熱情，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。

【事業運★★★☆☆】

意志不堅定，容易放棄自己的原則和想法，去迎合同事或上司的觀念，不利於人際關係和事業的長期發展。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上會有點小困擾、小狀況，找人商量看看該怎麼處理，不要一意孤行。適合在今日把帳單繳清！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 深海藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：有一種幸運從天而降的感覺。

【整體運★★★★☆】

有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中曾經遺留下來的問題漸漸浮出台面，局勢亦可逆轉變好。

【愛情運★★★★★】

戀愛運不錯，單身者有機會遇到心儀的對象；有伴侶者小心桃花困擾。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，自己的心態卻不太穩定，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。

【財富運★★★★☆】

你能深謀遠慮，有效益的項目能大幅度的擴充，而效益甚微的項目可能縮減或被迫取消。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

獅子座

短評：有機會到外地辦事，得貴人相助。

【整體運★★★☆☆】

好運在外，有出差機會別錯過，途中易遇到懂得賞識你的人，談話投機，也因此獲得不錯的訊息。與人溝通交流態度平和，易達成共識，讓交易進展順利。愛情運佳，有機會邂逅一段異域情緣。

【愛情運★★★★☆】

單身者易與成熟穩重型異性來電，有機會譜出戀曲；戀愛中的人戀情進展很平順。

【事業運★★★★☆】

有獨當一面的機會，特別有利於主管階層以及業務工作者，付出與收獲成正比！

【財富運★★★☆☆】

適合學習理財知識，為投資做好充分準備！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 竹葉青

開運方位：西南方向

處女座

短評：自己解決不了時要善於尋求幫助。

【整體運★★★☆☆】

對於你細緻的體察到他的情緒變化和需求，讓他備受感動；工作中出現自己無法解決的問題不往上報備，不但自己著急，反而會使事情錯過了最佳解決的時機；在碰到多年未見的同學時，因叫不出對方的名字而感到尷尬。

【愛情運★★★★☆】

單身者可向心儀的對象表白，成功的機率較高；已婚者感情生活豐富多采。

【事業運★★☆☆☆】

放鬆心情，別想太多，應將複雜的事情簡單化，以應付臨時派下來的各項任務。

【財富運★★★☆☆】

過度保守，懶得花腦筋計算研究，而喪失投資的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 橄欖綠

開運方位：東南方向

天秤座

短評：滿世界的幸福和快樂更顯出你的孤單。

【整體運★★☆☆☆】

單身的你看著辦公室一束束不屬於你的玫瑰花和滿街摟摟抱抱的情侶，心情鬱悶得很，連找個可以陪你吃飯、逛街的朋友都沒有；心無雜念的工作使事情進展得很順利，也沒出現什麼差錯；財運方面沒什麼突破，在投資理財上需靜觀其變。

【愛情運★☆☆☆☆】

偶爾會有兩三朵桃花出現，但是，運勢忽明忽暗，不易把握。

【事業運★★★★☆】

人際關係融洽，特別有利於業務開發工作，上班族多與主管溝通，會有好事降臨。

【財富運★★☆☆☆】

金錢流動性強，積存不易。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 蜜瓜黃

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：結打得越久，越難解開。

【整體運★★★★☆】

兩個人應認真溝通一次，解開他的心結，並告訴他有什麼事可以一起承擔；在上司的指導下，處理客戶的投訴及時又有效，也能讓客戶滿意；長時間單手接聽電話，易引起手肘等處酸痛。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和一點，才能讓愛情運加溫。

【事業運★★★★☆】

頗受上司器重與賞識，適合奮發進取，突破現狀。

【財富運★★★☆☆】

今日比較愛錢，對於金錢問題顯得謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 遠洋藍

開運方位：正西方向

射手座

短評：工作機會多，但也面臨挑戰。

【整體運★★★☆☆】

藝術涵養深厚者，今天容易吸引較多異性的眼光，小心陷入桃花叢而眼花撩亂。工作上有機會接觸極富挑戰性的工作，不必緊張，從戰略上藐視它，從戰術上重視它，便會有好的發展。正財平穩，偏財有所波動，切忌有貪念。

【愛情運★★★☆☆】

有不少桃花圍著你轉，但你有以貌取人的傾向，不容易尋獲真情唷！

【事業運★★★☆☆】

面對問題時缺乏獨斷的決心和魄力，需要透過求證他人來支持自己的決定。應增強自我判斷能力的信心。

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動，損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 玫瑰紅

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：心情開朗，享受甜美的生活。

【整體運★★★★☆】

情感生活在平淡中帶著甜蜜滋味，讓你覺得相當舒心。今天貴人運不錯，會得到許多幫助，讓你在投資戰場上如魚得水。今天可對工作行程做出明確的安排，讓自己在時間上掌握得更好。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會得到異性的青睞；有伴侶的人則感覺甜蜜又溫馨。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，只要抱持喜悅、暢快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

【財富運★★★★☆】

活動多，開銷大，切勿打腫臉充胖子。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：情緒會有些低落，人也顯得無精打采。

【整體運★★☆☆☆】

今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平淡如儀，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。

【愛情運★★★☆☆】

單身者喜歡沉浸在被愛的感覺中，但你卻不會輕易付出感情，給人遊戲愛情的感覺。

【事業運★★☆☆☆】

有被人忽略的感覺，付出得不到回報，積極的表現也常被人誤會，不要太在意才好。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，投資勿貪多，以免分散精力。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 苔蘚綠

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：情緒低落，生活中的挫折易讓你受打擊。

【整體運★☆☆☆☆】

人際關係易出現摩擦，別人說話的時候最好不要插嘴，以免遭受別人的惡語相向。感情方面有點為情所困，摸不清對方的心態會讓你心情煩悶無比。投資運比較被動，沒有好的機會，有餘錢的話還是儲蓄起來比較好。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛運不強，宜把重心放在工作上；已婚者則應多製造生活情趣，讓愛情保鮮。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，有意氣用事、疑神疑鬼的傾向，擺正心態，切勿被不良情緒左右。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣變化多端的一天，易有金錢損失。投資理財上應有計劃，突發其想易蒙受虧損。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 辣椒紅

開運方位：正北方向

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